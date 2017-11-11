Глушаков: майку Месси брошу в стирку

Первым после матча Россия – Аргентина общением журналистов осчастливил президент РФС Виталий Мутко. Виталий Леонтьевич хотел проскочить через ограждения, разделяющие прессу и коридор для игроков, незамеченным, но бойкие коллеги поймали его «на флажке». В итоге получилась довольно развёрнутая беседа.

«Даём пространство. Месси дали пространство, он выложил — и забили, посетовал глава РФС. — Немножко робко играли в первом тайме. Но в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного. Но вот одна ошибка — и гол. Класс команды сказывается. Для наших парней это большое испытание. Большая честь сыграть с такой командой. Что там сравнивать! Лучший игрок мира Месси, Агуэро, Ди Мария… Люди играют на мировом уровне. Здорово, что мы посмотрели. Не сказать, что мы много проиграли. Может, смелости не хватило».



Мутко признался, что следующий матч с Испанией на фоне субботнего с аргентинцами вызывает у него тревогу: «Испания — команда, которая любит доминировать, владеть инициативой. Хорошо, что этот матч — перед Испанией. Стиль у команд похожий. Техничный, убаюкивающий, потом передача — и гол. Но в целом это подготовка к чемпионату мира. Мы видим, какого уровня у нас игроки, как справляются. Но в целом я благодарен Аргентине и Испании, что приехали в Россию».

Несмотря на поражение сборной России, подопечные Станислава Черчесова выходили из подтрибунного помещения с оптимистичным видом. Но самым счастливым после матча казался Денис Глушаков, которому в перерыве удалось урвать себе футболку Лионеля Месси. После игры полузащитник российской сборной поделился своими впечатлениями.



— Что будете делать с майкой Месси?

— В стирку брошу, постираю. (Смеётся.) Вообще я не договаривался с Месси. Просто попросил и всё, когда шли. Я не планировал.

— Какие ощущения по матчу в целом?

— Бывали матчи и получше, конечно, но понятно, что у Аргентины хорошая сборная и отличный подбор игроков, особенно нападающие. Нам приходилось больше обороняться, поэтому мы довольно мало атаковали. У нас было не так много моментов. Нам надо агрессивнее и стараться забивать — все же без голов побед не бывает.



— Гол был забит по правилам?

— Я не смотрел повтор, но говорят, что был офсайд.



— Какой вывод позволяет сделать игра с Аргентиной?

— Мы проверяем, пробуем разные сочетания игроков. Многие пропускают матчи из-за травм. Сейчас мы хотим проверить свои силы в играх с топовыми сборными – Аргентиной и Испанией.



— Аргентинцы играли в полную силу?

— Это у них надо спросить, как они себя ощущали. Мы разбирали много матчей сборной Аргентины, смотрели видеонарезки, как действует Месси. Сегодня он играл так же, как и на видео, которые мы смотрели.



— Вы довольны игрой сборной?

— Надо играть агрессивнее, больше атаковать, создавать моменты. Без голов не победить.



— С этим были связаны ваши дальние удары?

— Они были метров с 16 были, не издалека.



— Как стадион?

— Он заполнился, благодарим болельщиков за то, что пришли поддержать нас. Нам было в удовольствие играть при полных трибунах на таком стадионе, как «Лужники». Всё удалось, кроме результата.



— В начале матча Россия активно прессинговала. Это была задумка тренера или сильное желание игроков гнало вперёд?

— И желание, и тренер говорил, чтобы мы так играли.



— Как подвёл итог Черчесов в раздевалке?

— Это вы у него спросите. Как можно ожидать счёта 0:1? Нельзя терять концентрацию, играть весь матч дисциплинированно.



— Кто-то ещё менялся майками с аргентинцами?

— Да полкоманды поменялось, если не вся!

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев согласился с партнёром по команде и отметил, что результат на фоне мирового гранда – не такой уж плохой.



«Учитывая, что встречались со сборной Аргентины, которая играла в финале прошлого чемпионата мира, провели матч неплохо. Само собой, есть куда расти. Надеюсь, все ошибки уберём. Стадион отличный, я в восторге. А газон вообще сумасшедший!» — резюмировал Алан.



Форвард российской команды Александр Кокорин в смешанной зоне пользовался у журналистов такой популярностью, что невысоким девушкам пришлось едва ли не на цыпочках тянуться с записывающей аппаратурой – настолько большая толпа его оцепила.



— Результатом матча недовольны?

— Если бы не пропустили в конце обидный гол, все были бы довольны. Очень сильный соперник. Во втором тайме было видно, что играть с ними можно и нужно. Обидный гол в конце смазал всё впечатление. Разница в классе видна, конечно. У них два игрока могут решить исход встречи. С Испанией будет даже тяжелее. Они вообще любят с мячом повозиться.



— Болельщики пишут, что лучше бы сборная играла с аргентинцами в атаку, но пропустила три гола. На чемпионате мира будете играть так же, от обороны?

— Как будет играть сборная России на чемпионате мира, может сказать только главный тренер. Ребята играли «от ножа», старались. Если бы Аргентина раньше забила, было бы не так обидно. А тут — на последних минутах. Понятно, что атакующим футболистам нравится играть впереди. Но выбираем такую тактику, поэтому от нас мало что зависит.



— Вы хоть раз увидели, как ускорился Месси?

— Он всегда играет почти пешком, ему не надо бегать, острота всё равно от него вся идёт

У запасного вратаря команды Андрея Лунёва, как и у Глушакова, миссия была выполнена.



«Я попросил Краневиттера, чтобы он дал мне футболку Ромеро. В итоге обменялись. А что касается самого матча, то это товарищеская игра. Тут надо выходить и играть, не нервничать. «Лужники» кардинально изменились. То, что было, и то, что есть, — это совершенно разные стадионы», — сказал он.



Тем временем вратарь аргентинцев Серхио Ромеро предостерегал коллегу из сборной Испании Давида де Хеа, которому предстоит играть против России в следующем товарищеском матче: «Нападающий, девятый номер. Да, Кокорин! он у них самый опасный».

«Новый стадион очень понравился. Красивый! Думаю, болельщикам тоже понравился — судя по громкости. А сам матч был полезен и для нас, и для сборной России. Ваша команда удивила скоростями — я бы очень удивился, если бы не увидел вас на чемпионате мира», — добавил голкипер.



Накануне матча сборная Аргентины совершила прогулку в Москве по Красной площади. Полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера на этой экскурсии не было. После матча игрок признался, что ещё не привык к российским холодам.



«В основном мы никуда не ходили на этой неделе — уж слишком тут холодно. Тренировались, а я встретился со своими знакомыми из сборной России. В нашей сборной четыре игрока из „Зенита“, нам очень комфортно вместе. В Санкт-Петербурге я счастлив. Мы хорошо выступаем и в Европе, и в чемпионате», — отметил Матиас.

Другой хавбек аргентинцев, Анхель Ди Мария, выделил значимость победы над Россией в первой товарищеской игре.



«Мы одержали очень важную победу для дальнейшего развития. Провели неплохой матч, который завершился нужным результатом. Нужно привыкать к разным стилям разных команд, которые будут на чемпионате мира. Понятно, что это не такой высокий уровень, как, например, Германии, но всё же», — сказал Ди Мария.



Серхио Агуэро в микст-зоне порадовался, что его гол стал победным. «Знаете, иногда забиваешь, но твоя команда всё равно проигрывает, — это злит меня больше всего. К счастью, сегодня такого не случилось, и я вошёл в историю сборной Аргентины», — сказал он. При этом игрок признался, что пока не чувствует себя стопроцентным игроком основы при нынешнем тренере Хорхе Сампаоли: «Мне очень нужна была игра против России, чтобы доказать тренеру, что я достоин играть здесь».



«Что могу сказать о стадионе Лужники? Хорошая арена, вот только трава была слишком высокой», — поделился наблюдением Агуэро.