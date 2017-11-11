Ад и ненависть в Лужниках: как создать давку и заставить ненавидеть футбол

Дикость на выходе из «Лужников»: что об этом говорят болельщики, журналисты и VIP-гости.

В субботу в Москве планировался праздник. Открытие новых «Лужников» — главного стадиона страны и чемпионата мира 2018 года. Праздник хорошо начался, но плохо закончился. Насладившись зрелищем с участием Месси и Ко на современном арене, затем зрителей вернули к реалиям 90-х. Полчаса ожидания на секторе для верхних ярусах, час в толпе по пути от стадиона к метро, закрытые альтернативные выходы с территории, невозможность свернуть, даже если тебе не надо на «Спортивную» — все «прелести» под дождем и в холод для семей с детьми, «кузьмичей» и всех, кого футбольные власти так страстно пытаются завлечь на футбол. Ради такого?

Приводим мнения из соцсетей о том, как всё было организовано.



Дмитрий Губерниев не стесняется в выражениях. Если коротко – «позорище».

Денис Романовский оказался в числе застрявших на трибунах.

Просто фото от Дмитрия Егорова. Говорящее.

И еще колоритные кадры

Журналист Александр Боярский насладился ожиданием в толпе по пути к «Спортивной».

Комментатор Дмитрий Жичкин задаётся логичными вопросами.

Комментатор Дмитрий Шнякин тоже не понял произошедшего.

Драматичное видео от радиоведущей Марии Деевой.

Еще одно видеосвидетельство – журналиста Глеба Чернявского.

Нашему обозревателю Михаил Тяпкову непонятно вот: если растягивая толпу, вы снижаете нагрузку на метро, почему не снизить его, пустив людей к другим станциям или хотя бы просто в сторону – тех, кому не надо в метро.

А вот еще колоритная зарисовка от Telegram-паблика «Мог дома сидеть»

Грустное мнение о проблеме.

С комментатором матча Кириллом Дементьевым не поспоришь.

Вывод у всех неутешительный. У тех, кто сегодня полтора часа после матча шел до метро, вряд ли появится желанием еще раз прийти в «Лужники». А если такое повторится на ЧМ-2018, с участием десятков тысяч зарубежных болельщиков, – то и вернуться в Россию.