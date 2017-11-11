«Лужники» от любви до ненависти. Весь блеск и вся жесть матча с Аргентиной

Этого матча ждали очень долго: обновленные «Лужники», одна из лучших сборных мира в гостях и, конечно же, Месси. Перекупщиков, как это всегда бывает на крупных матчах, было много. Цены на билеты накручивали в два-три раза: те, что стоили 1500 рублей, продавали по 3000, те, что можно было купить на официальном сайте за 2000 – за 4000 или даже 5000.

Фото: «Чемпионат»

Но люди покупали – уж сильно им хотелось попасть на обновленные «Лужники» и, конечно же, посмотреть на Месси.

Из-за главной звезды сборной Аргентины на «Лужники» заглянули и эквадорцы. Они учатся в Москве, на футболе в России никогда не были, но такой матч пропустить не могли.

Но больше всего поразили аргентинцы, которые прилетели в Москву специально на этот матч! Хулио приехал из Израиля…

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

А Хорхе — из Буэнос-Айреса. Более того, он снял номер в отеле, где остановилась сборная Аргентины. Он сфотографировался со всеми, кроме Месси: пожаловался, что его уж слишком хорошо охраняют.

В общем, аргентинцев было немало.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Перед стадионом (и внутри, кстати, тоже) стояли вот такие ларьки, в которых раздавали бесплатный чай: чтобы получить стаканчик, надо было просто отправить смс на короткий номер. Такая акция оказалась как нельзя кстати, потому что погода в Москве в эту субботу стояла уж очень мерзкая.

За несколько минут до того, как зазвучали гимны, трибуны превратились в огромный российский флаг, а на центральном секторе болельщики развернули баннер «Сокровища нации». На нем были изображены великие люди, которые оставили особый след в истории нашей страны: Юрий Гагарин, Игорь Курчатов, Дмитрий Менделеев, Виктор Васнецов, Федор Достоевский, Лев Яшин, Петр Чайковский, Александр Суворов и Валерий Харламов. Это было просто потрясающе. Жаль лишь, что гимн пел не весь стадион – эмоций от увиденного было бы побольше.

По ходу матча болельщики зажгли фонарики на телефонах – показалось, что на стадионе стало еще ярче.

Но вот если стадион и Месси болельщиков впечатлили, то все полученные эмоции были смазаны организацией. Верхний ярус закрыли еще на 85-й минуте, и после свистка людей не выпускали около часа. Автор «Чемпионата» Евгений Кустов снял видео, как болельщики пускают самолетики и дружно скандируют «Выпускай!».

Оказался в «заложниках» и известный комментатор Дмитрий Губерниев.



— Мы больше получаса стояли и ждали, когда начнётся выход с трибун, — поделился он. – На этот матч очень многие приехали из других городов. С нами были болельщики из Тулы, из Тамбова, из Саратова. Они опаздывали на поезда. Естественно все хотели в туалет, было холодно. На моих глазах родители снимали с себя одежду, чтобы согреть детей, потому что на улице не май.

Коллега Алина Матинян оказалась в самой гуще толпы, так как ходила на игру по билету.



— После матча не все входы на стадион работали и на выход, из-за чего люди с нескольких секторов были вынуждены давиться к одной лестнице, — рассказала она. — На улице кого-то не пускали к своим машинам из-за того, что проход к метро был организованным. Дойти до метро, на самом деле, тоже оказалось не так-то легко. Калитки были закрыты и пришлось ходить кругами и обходить по дорожкам из грязи».

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Ситуация сложилась катастрофическая. Не хочется думать о том, что происходило на выходе сразу же после матча, если даже через полтора часа после финального свистка около стадиона были огромные толпы людей, которые кое-как толкались по направлению к метро.

Можно сколько угодно рассуждать на тему того, что 80 тысяч человек невозможно выпустить за 10 минут и ссылаться на инструкцию по безопасности. Но такие моменты, особенно перед чемпионатом мира, — отбивают у болельщиков какое-либо желание ходить на футбол. Даже если там играет Месси.