«Львы» съели «слонов». Кот-д'Ивуар не поедет на чемпионат мира

Россия проиграла Аргентине в рекордном по посещаемости матче, Месси не поедет в Краснодар и другие важные события дня.

Сборная России проиграла Аргентине в первом матче в обновлённых «Лужниках»

Сборная России со счётом 0:1 проиграла Аргентине в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

Аргентинцы на протяжении почти всего матча владели ощутимым преимуществом, но несколько раз российскую сборную спасал голкипер Игорь Акинфеев. На 86-й минуте гостям удалось-таки открыть счёт — Серхио Агуэро после передачи от Кристиана Павона со второй попытки отправил мяч в ворота команды Станислава Черчесова.



В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге, а Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.

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В матче с Аргентиной обновлён рекорд посещаемости домашних игр сборной России

В товарищеском матче между сборными России и Аргентины (0:1), который прошёл сегодня на стадионе «Лужники» в Москве, был обновлён рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды. На трибунах присутствовали 78 750 зрителей. Этот матч стал первым в «Лужниках» после масштабной реконструкции арены к ЧМ-2018.



Прошлый рекорд посещаемости был установлен в матче Россия — Украина в рамках отборочного раунда ЧЕ-2000 в октябре 1999 года. Тогда «Лужники» посетили 78 600 зрителей.

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Месси пропустит матч Аргентина — Нигерия в Краснодаре



Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли сообщил, что нападающий Лионель Месси пропустит товарищеский матч с командой Нигерии, который состоится 14 ноября в Краснодаре. Напомним, что Месси отыграл все 90 минут в прошедшей игре со сборной России.



«Не думал о составе на матч с Нигерией. Нужно посмотреть, какие физические характеристики будут у каждого игрока после матча. Но Лео Месси будет отсутствовать. Те, кто не играл сегодня, выйдут в Краснодаре.



Нам осталось мало матчей до мундиаля и нужно добавить искры в нашу игру», — передаёт слова Сампаоли корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

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Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира — 2018 в России

Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира — 2018 в России после матчей шестого тура группового турнира африканской квалификации.

Сборная Туниса сыграла вничью с командой Ливии и стала недосягаемой для сборной ДР Конго в турнирной таблице группы А. Встреча проходила в Радесе на стадионе «Олимпик де Радес — 7 ноября» и завершилась со счетом 0:0.



Сборная Марокко в группе С выиграла у команды Кот-д'Ивуара. Игра состоялась в Абиджане на стадионе «Феликс Хопье-Боини» и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.



Турнирная таблица африканской квалификации.

Сборные Гондураса и Австралии сыграли вничью в первом матче плей-офф к ЧМ-2018

Национальные команды Гондураса и Австралии не выявили сильнейшего в первом матче межконтинентального квалификационного раунда плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018. Игра на поле стадиона «Олимпико Метрополитано» в городе Сан-Педро-Сула завершилась со счётом 0:0.



Матч прошёл в упорной борьбе, в сумме соперники получили восемь предупреждений.



Таким образом, судьба путёвки в Россию в этой паре решится в ответной встрече, которая состоится 15 ноября в Сиднее.

Сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в первом стыковом матче

Сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в первом стыковом матче европейской квалификации за право на участие в чемпионате мира — 2018. Встреча проходила в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме соперники показали закрытый футбол, но у сборной Дании всё же возникло несколько неплохих моментов. После перерыва рисунок игры не изменился, из-за высокого процента брака остроты практически не возникало.



Ответный матч между этими командами состоится 14 ноября в Ирландии.