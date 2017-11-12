Характер есть – игры не надо. Ирландия увезла из Дании ничью

Италия, аут! Швеция может оставить Буффона без чемпионата мира В первом стыковом матче между сборными Швеции и Италии хозяева навязали суровую борьбу команде Вентуры и заслужили победу – 1:0.

Дания не поставила на того, кого боялся О’Нил

Дания и Ирландия – конечно, не самая интересная пара в стыковых матчах для российских болельщиков, особенно на фоне вчерашнего сражения итальянцев со шведами. Но так или иначе кто-то из них поедет будущим летом в нашу страну, чтобы сыграть на ЧМ-2018 и постараться завоевать симпатии России. Исходя из индивидуального мастерства игроков, фаворитом казалась Дания: один полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, забивший в отборочном цикле восемь голов, чего стоит! Зато ирландцы, ни разу не проигравшие на выезде в этой квалификации, надеялись на свой вечный козырь – бойцовский характер. К слову, они трижды принимали участие в финальной стадии чемпионатов мира и всегда выходили из группы.

— Наша сборная отличается несгибаемым духом, – напомнил коуч гостей Майкл О’Нил, который заранее продлил контракт со сборной. – Мы бы с радостью включили в свой состав какую-нибудь суперзвезду, но у Ирландии их нет, так что приходится искать другие пути к победе, даже когда нас припирают к стенке. Наш дух уже помог команде добиться немалых успехов за последние пару лет, и я горжусь этим!



Одной из любопытных деталей противостояния датчан с ирландцами была встреча О’Нила с центрфорвардом хозяев Никласом Бендтнером. Несколько лет назад тренер и игрок работали вместе с «Сандерленде». 29-летний Бендтнер вернулся в сборную Дании под занавес отборочного цикла ЧМ-2018 и в игре заключительного тура с румынами впервые попал в основу. О’Нил опасался лучшего снайпера чемпионата Норвегии, огорчившего недавно и «Зенит» в Лиге Европы.



— Бендтнер – хороший нападающий, очень хороший, – сделал комплимент Лорду тренер. – Он может играть фантастически, когда хочет этого. Но ему приходится настраивать себя. В «Сандерленде» Никласу это удавалось.



Тем не менее, главный тренер сборной Дании Оге Харейде оставил Бендтнера в запасе, сделав ставку на лучшего бомбардира голландской Эредивизии прошлого сезона Николая Йоргенсена.

«Навяжи борьбу» по-ирландски

С первых минут сборная Дании взяла мяч под свой контроль. Но никто и не ждал ничего другого. Ирландцам, при всём к ним уважении, ближе футбол в стиле «отдай мяч сопернику и навяжи борьбу». Когда такие парни побеждают, как правило, и рассуждают о крепком характере. Кому-то другому достаточно просто хорошо играть в футбол.

Гости насытили среднюю линию, чтобы перекрыть подступы к собственной штрафной и лишить Эрикссона мяча и свободного пространства. Лидер хозяев впервые угрожал воротам сборной Ирландии только на 23-й минуте, да и то неопасно. Со своего фланга уходил в центр, открываясь между линиями, скоростной Пионе Систо, являющийся на сегодняшний день самым эффективным ассистентом испанской Примеры (семь голевых передач), однако и его перемещения по полю гостям удавалось контролировать. Не тушевался 22-летний центрхав Каллум О’Дауда, неожиданно попавший в основу сборной Ирландии. В целом план О’Нила срабатывал. К середине первого тайма счёт по ударам был 2:0 в пользу сборной Дании, причём хозяева дважды пробили в одной атаке. Шанс забить быстрый гол сотворили два защитника: стоппер Симон Кьер превосходным длинным пасом доставил мяч на левый фланг Йенсу Ларсену, однако голкипер Даррен Рэндольф справился и с его ударом, и с добиванием в исполнении Андреаса Корнелиуса.



Довольно долго датчане могли рассчитывать лишь на то, что им удастся перебороть соперника, выиграть какое-то единоборство в штрафной и благодаря этому соорудить голевой момент. Впрочем, вторая половина первого тайма получилась повеселее. Гости наглее полезли вперёд, чуть-чуть раскрылись. Систо простил их, добивая мяч после дальнего удара Эрикссона. Зато и сами ирландцы были близки к особенному ценному в плей-офф выездному голу. Правый защитник «Мидлсбро» Сайрус Кристи, возможно, стал бы легендой на родине, если бы завершил точным ударом свой отважный проход перед перерывом. Он ускользнул от Ларсена, прорвался к воротам Каспера Шмейхеля и протыкал мяч. «Паркен» застыл в ужасе, но Шмейхель-младший, как когда-то его отец, спас Данию.

Дания не додавила

Центрфорвард ирландцев Дэрил Мёрфи практически не принимал участия в игре. В том смысле, что видел мяч только со стороны. Он одиноко бродил впереди, а вся его функция сводилась к тому, чтобы мешать думать защитникам хозяев, когда те владели мячом. А что же его коллега Йоргенсен? Игрок «Фейеноорда» тоже потерялся, находясь под давлением атлетичных защитников противника. Тем временем Бендтнер разминался и наверняка думал о том, что он-то в таком футболе был бы куда более эффективен. Наконец, на 73-й минуте Харейде бросил Лорда в бой – под невероятные овации трибун! Правда, заменил почему-то Систо.



Вот только и с выходом Бендтнера мало что изменилось. Самый запоминающийся эпизод с его участием – это потеря Никласом мяча, после он разозлился, полетел в отбор и наступил на ногу Гарри Артеру. О’Нил требовал жёлтой карточки для старого знакомого, а судья пожалел Лорда. Сборная Дании так и не реализовала своё внушительное преимущество. Давила-давила да не додавила. Благодаря характеру сборная Ирландии опять не уступила на чужом поле, хотя в компенсированное время у ворот Рэндольфа было довольно горячо.



Матч в Копенгагене – единственный в первом туре «стыков», завершившийся нулевой ничьей. Через три дня в Дублине будет такая же суровая рубка. Когда-то О’Нил и Харейде играли вместе в чемпионате Англии. Добрый североирландец приютил в своём доме норвежца. Теперь Харейде точно не стоит рассчитывать на гостеприимство.