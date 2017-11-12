Наш футбол – позорище. И Месси это доказал

Если составить список патриотов России, то Дмитрий Губерниев точно окажется в топе. Он выразительно поддерживает отечественный спорт, умеет эмоционально восхищаться собственной страной и профессионально выполняет дела государственной важности. Его уважают в Кремле и доверяют вести крупнейшие мероприятия: от митинга в поддержку Путина в 2012-м до Международного студенческого форума в 2017-м.

Перед матчем России с Аргентиной Губерниев был назначен послом чемпионата мира от Москвы и мог пить шампанское в окружении господ в VIP-ложе, но зачем-то пошёл на трибуну за воротами. Итог инспекции можно прочитать в его «инстаграме»:

В тот момент Губерниев ещё не знал, что просидит на стадионе ещё минут 20. И он не видел, как в то же время на улице мерзнут и унижаются тысячи людей.



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— В чём причина? – спрашивал я в «Твиттере» у мнущихся в километровой очереди по пути к станции метро «Спортивная».

— Никто ничего не объясняет, — объяснял знакомый болельщик «Спартака», приехавший из Воронежа. — Людей гонят через кордоны. В арке под третьим транспортным кольцом используют 10 процентов ширины.

Страх и ненависть в Лужниках: как создать давку, заставив проклинать футбол Дикость на выходе из «Лужников»: что об этом говорят болельщики, журналисты и VIP-гости.

Соцсети пока не запретили, так что за бедствием можно было следить в прямом эфире из любой точки мира. Вот появляются рассказы, как строй ОМОНа и конной полиции по команде делает жёсткий шаг в сторону людей, сужая пространство так, что можно стоять, не касаясь ногами земли. Вот нам рассказывают, как человек, пытавшийся выйти из очереди к метро в сторону своего дома, получает дубинкой. Вот, по Губерниеву, — плачущие дети, испуганные и замёрзшие женщины.

Тёмные, холодные, безнадёжные уличные фото стремительно вытеснили селфи коллег, пытавшихся подставить своё лицо под проходящего через микст-зону Месси. Лео вообще устроил в России перевёрнутую миссию. Он вроде должен был увлечь игрой и привлечь к матчу внимание всей страны, но теперь люди точно знают, почему футбольные стадионы в России лучше обходить за несколько километров.

Тем комичнее выглядят чиновники: они так радостно отрапортовали о великолепном открытии «Лужников».

Во-первых, мы уже видели Это’О иРоберто Карлоса в «Анжи», Вальбуэна в «Динамо», сказочных персонажей в «Зените» и каких-нибудь Сонга сМ`Вилла в «Рубине».

Во-вторых, сейчас всё-таки не средневековье. Очередным богом в новом Колизее толпу не обманешь. Народ просто найдёт развлечение получше. В-третьих, давка после Аргентины — это реальный скандал, который выглядит чудовищно на фоне 30-летия годовщины трагедии на матче «Спартак» — «Харлем». Нам говорили, что повторение невозможно. Что сейчас трибуны без проблем можно покинуть за 5-7 минут.

Месси: если выиграем ЧМ в России, со мной до церкви пойдёт вся Аргентина! Что готов сделать Лионель Месси в случае победы на Кубке мира в России?

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Губерниев, кстати, уже тактично определил, что первый матч в новых «Лужниках» — всего лишь блин комом.

Можно сказать, что есть время, чтобы исправить ошибки. Можно предположить, что это были всего лишь адекватные меры обеспечения безопасности, которым вряд ли были рады в РФС.

Можно надеяться, что к чемпионату мира полиция откроет для болельщиков станцию «Воробьёвы горы» или станет выпускать из очереди тех, кто готов дойти до «Фрунзенской».

Можно представить, что людей, которым совсем не нужно к станции метро «Спортивная», не будут под угрозой дубинок тащить к этой «Спортивной».

«Лужники» от любви до ненависти. Весь блеск и вся жесть матча с Аргентиной Что окружало матч в «Лужниках»: фото и видео.

Можно вообще представить что угодно, а потом вернуться в реальность и понять, что в «Лужниках» была не ошибка или необходимость, а система.

Система, при которой футбол в России, исключая коммерческий, – средство для выполнения задач разной степени важности. От местечковых до внешнеполитических. Но игра эта точно не для людей. И все те, кто мёрзнет в очередях в ноябре или на трибунах в декабре, чиновников вряд ли заинтересуют.

Именно поэтому наш футбол — всё-таки позорище. И исправят положение не деньги, не чемпионат мира, не зашкаливающая энергия Мутко, а новые, молодые люди в руководстве лиг, клубов и региональных федераций, открытые идеи, жёсткие реформы и простое понимание, что людей нужно уважать, а не относиться к ним как к слепому и безвольному стаду, которое будет шагать куда надо за брошенную под нос конфетку – пусть даже имя ей Месси.



P.S. Чтобы показать отношение к российскому болельщику, скоро напишу текст об одном клубе РФПЛ. Там есть деньги, есть стадион, есть успехи, но почему-то не осталось людей, которые готовы ходить на футбол. И причины будут наглядными.