«Какой там Месси? Дибала!» Ради кого (или чего) люди идут на сборную

На товарищеский матч сборных России и Аргентины в субботу приехали болельщики из самых разных уголков Земли. Для кого-то главным объектом интереса в этой игре был именитый лидер гостей – форвард «Барселоны» Лионель Месси, другие просто по традиции пришли поболеть за сборную России, а третьи – посмотреть на обновлённый стадион «Лужники» и поностальгировать по славным временам. Корреспонденты «Чемпионата» пообщались с людьми, которые пришли на футбол, и узнали, откуда они черпают эмоции и на что готовы ради фото с Месси.

Юрий, Санкт-Петербург

— Билеты мы с женой брали через сайт официального партнёра РФС. Ехали сюда на «Сапсане». На футбол идём в первую очередь, чтобы посмотреть на новую «Лужу». Помню, был на этом стадионе на матче «Спартак» — «Зенит», когда «Спартак» в последний раз стал чемпионом. Впечатления тогда были ужасные: видно плохо, самый худший стадион был. Посмотрим, что сделали теперь. Сейчас, думаю, лучший стадион у нас – это наша «Баклан-арена». Там в рубашке ходишь, тепло, крыша есть. У меня абонемент на «Зенит» — места прямо за скамейкой Манчини. А когда пошёл на Кубок конфедераций, взял билеты на места повыше – так классно всё видно!

На чемпионат мира собираюсь, но котов в мешке не покупаю. Будет жеребьёвка – тогда и посмотрю, что взять. Выберу города и поеду. Пускай дороже, но вслепую не готов брать. Есть план съездить в Екатеринбург, на столетие со дня смерти царя. Жена как раз из этого города — а болеет за «Спартак», кстати. Ну и в Питере, конечно, на матчи сходим.

Владислав, Ухта

— Да какой там Месси! Пришёл сегодня исключительно на нашу сборную посмотреть. А друг – на стадион. Были здесь до реконструкции на матче «Спартак» — «Реал». Мы на Кубке конфедераций посетили всё, что можно было посетить. Теперь очень хотим попасть и на чемпионат мира: и на открытие, и на финал, и на промежуточные матчи турнира. Это большой праздник, большое событие для всей нашей страны.

Виктор Михайлович, Виктор Иванович и Юрий Иванович, Москва

Юрий Иванович: Мы – настоящие «кузьмичи»: были на старых «Лужниках». Были на матче «Спартак» — «Динамо» Киев в 1989-м, когда Шмаров забил на последних минутах со штрафного, и выиграли 2:1.



Виктор Михайлович: А я был здесь в 1968-м, тогда ещё Стрельцов играл. Матч «Торпедо» — ЦСКА, и Стрельцов забивает со штрафного, метров с 30 – вот это было прекрасно… А самый памятный матч – СССР – Португалия в 1984-м, когда мы выиграли 5:0.



Юрий Иванович: Да-а-а, Черенков блистал в этом матче!



Виктор Иванович: На этот матч взяли билеты на трибуну C, на верхнюю трибуну. Помню, в своё время, когда учились, футбол смотрели прямо с Воробьёвых гор, пытались разглядеть со смотровой площадки.



Юрий Иванович: Пока что главное впечатление от новых «Лужников» — нет хамства при прохождении контроля. Всё доступно и приятно, корректно. Посмотрим ещё, как будет на выходе: на старых «Лужниках»-то шли через кордоны, милиция кругом на конях…

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Денис и Эльвира, Пермь

— Взяли два билета через коллегу по 3,5 тысячи, плюс перелёт – 8600 в одну сторону. Мутко сказал, что у нас стало много левых сайтов, где якобы продают билеты. Взял свои билеты только после того, как на сайте РФС появилась ссылка на официального партнёра.



Поступили оригинально: взяли с собой на матч Советский флаг. Мне кажется, 90 процентов зрителей купили билеты только потому, что приехал Месси. Так что поболеем за Россию и посмотрим на Лионеля. Но нужно быть объективными – понятно, кто сделает хет-трик!



Сегодня у нас дебют в «Лужниках» — раньше на этой арене не были. Мы ходили только на Кубок конфедераций в Казани. Сейчас вот подали заявку в лотерею, чтобы взять билеты на чемпионат мира. Если выиграем, обязательно сходим!

Хулио, Эквадор

— Мы студенты, учимся в Москве. Купили билеты в Интернете. Сайт не помню, но получилось недорого – около 2000 рублей. Это будет наш первый поход на футбол в России. В первую очередь, приехали посмотреть на Месси. Пока не знаю, попробуем ли взять у него автограф – оценим ситуацию на стадионе.

Дамиан, Аргентина

— Билеты мы брали на сайте стадиона. Они стоили по 6000 рублей – но, надо признать, это хорошие места: ближе к центральной линии, седьмой ряд. Я приехал из Израиля, а наши друзья – из Нью-Йорка, но мы все болеем за Аргентину. Не стал бы выделять кого-то в команде, хотя, конечно, Месси хорош. Планируем заглянуть и на чемпионат мира. Сегодня в Москве прохладно, но ничего страшного: летом будет совсем другая погода. Проблема в другом: большинство местных не говорит по-английски. К счастью, эту сложность можно решить при помощи языка жестов – универсальная штука.

Хорхе, Аргентина:

— Я из Буэнос-Айреса, но живу в Испании. Знаете, чтобы увидеть вживую сборную с Месси и Агуэро, мне ничего не стоит преодолеть 5000 километров. Возможно, приеду и на чемпионат мира в Россию – это очень дорого, но на какие-то жертвы надо идти. Сегодня я купил билет за 18 евро (около 1300 рублей – прим. «Чемпионата»), а перелёт, конечно, дорогой. Я поселился в той же гостинице, что и сборная Аргентины. Смотрите, у меня тут фотографии с президентом федерации Чики Тапией, тренером сборной Сампаоли, с отцом Месси, Дибалой, Ригони, Паредесом, Агуэро и другими. Только с Месси сфотографироваться не дали – очень уж сильно его опекают!

Фернандо, Аргентина

— Билет мне достался примерно за 50 долларов – это центральный сектор наверху. Мне продали его в рамках туристической поездки. А вся поездка обошлась примерно в 3000 долларов. 10 дней в России и 5-6 – в Турции. Не уверен, что приеду на ЧМ, это слишком дорого. Но я очень люблю Россию. Я уже побывал в Санкт-Петербурге, теперь приехал в Москву. Мне кажется, Москва – самый красивый город Европы. Я был в Кремле, видел собор Василия Блаженного – в Аргентине не встретишь ничего подобного. Здесь такие красивые церкви, и они сочетаются с монументальными зданиями эпохи социализма. Мне это очень нравится.



Я вообще фанат революции! Для Аргентины это событие было знаковым, и именно поэтому я отправился в этот тур, на столетие Октябрьской революции. На футбол попал уже по ходу дела. На самом деле, я большой фанат футбола. В молодости я был футболистом, знаете ли. В нынешней команде Месси, конечно, крутой, но он едва ли дотягивает до уровня Марадоны. А о российской сборной мало что знаю – там сейчас формируется команда. Я помню, как мы играли с СССР на чемпионате мира – 1990. Вот тогда была крутая команда!

Юля, Москва

— Билет мне друг подарил на день рождения. У меня он в декабре, но решили, что ранний подарок стоит того. Болеть буду за сборную России, но если Месси забьёт – всё равно порадуюсь. Это всё-таки дружеский матч!

Артём, Ростов-на-Дону

— Фамилия на футболке – не игрока. Думали, Кудряшов будет? Не-е-ет, он уже Казани продался. Если Месси забьёт, радоваться не буду – я все деньги поставил на сборную России! Месси мне вообще неинтересен. Интересно только, чтобы Акинфеев не был дыркой.

Марк и Тимур, Краснодар

— Достать билеты было не самым простым делом – цены резко выросли, и мы взяли их за 2,5 тысячи. Сегодня приехали, конечно, на Месси посмотреть. Знаем, что Аргентина и в Краснодаре сыграет, но совсем не факт, что его поставят в состав.

Иван, Руза

— Взял билет за 1000 рублей – вполне приемлемая цена. Пришёл смотреть не на Месси – на хрен он сдался? Дибала! А ещё у нас есть плакат, где написано «Месси, твоя жена следующая». Мы потому и пришли сегодня в масках Икарди – он ведь увёл жену у друга.

Александр, Сыктывкар

— Приехал на один день: сегодня сюда, завтра – обратно. От игры — классные эмоции. Жаль только, что не забили. Месси – легенда, на него ехали смотреть. «Лужники» тоже классные — стало интереснее по сравнению с тем, что было. На чемпионат мира билеты уже взяли: попались Сочи, Самара, Волгоград.

Сергей, Москва

— Мне кажется, в «Луже» раньше было лучше. Вспоминаю 90-е годы, когда «Спартак» и «Реал» играли, атмосфера была совсем другая. А с выходом со стадиона – всё та же старая история. Так долго держали на трибунах – трындец полный! В общем, что было, то и осталось.