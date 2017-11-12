Худший матч сборной России за год? Нет, но проблем много

На числах матч России с Аргентиной – тихий ужас. Сразу по четырём показателям это худший матч России за год. Мы владели мячом наименьшее время за игру (28%), отдали меньше всего передач (323), не сделали ни одной точной острой передачи (было 5 попыток) и нанесли всего 4 удара по воротам – это российский антирекорд. Как видите, числа связаны в первую очередь с атакой – у своих ворот всё было не так безнадёжно. Тройка защитников мало позволила создать, и не надо списывать это на ватное состояние аргентинцев: такими они выходят на поле уже полтора года.

Но проблемы с мячом, с тактикой – уже системные. И даже несмотря на понимание наших сильных сторон, которое у Черчесова есть (дисциплина, тактическая организация, бойцовские качества), проблем тоже много.

Изначальный план был ошибочен

Сейчас Станислав Черчесов снова попадёт под мощный огонь критики, и никто из болельщиков не захочет вникнуть в две вещи. Первая: для Черчесова товарищеские матчи с Аргентиной, Испанией и Бразилией – полноценная проверка перед чемпионатом мира. И такой неброский стиль игры от защиты, со ставкой на дисциплину и эмоциональную заряженность – единственная возможность обыграть топ-команды с нашим составом. Нравится вам это или нет. Если бы Черчесов сыграл в открытый футбол и проиграл 1:4, вы кричали бы о бездарности тренера ещё громче.

Вторая вещь – тренерский штаб выбрал неудачный план на игру, и во многом это стало вынужденной мерой. Сборная Аргентины с Хорхе Сампаоли превращается в тактического киборга, а тренер спокойно применяет две хищные схемы, ненормальные для стандартного серого футбола – 2-3-5 и 3-3-3-1. Но при любом раскладе Аргентина, контролируя мяч, насыщает центр поля тремя-четырьмя игроками (и это не считая Месси). Против такой схемы логично выставить 5-3-2, но у Черчесова банально нет возможности применить такую тактику без Зобнина и Головина, явно ключевых полузащитников сборной-2018.

Из-за недостаточно насыщенного центра Аргентина доминировала при розыгрыше и в центре поля, и на флангах – чтобы как-то сковывать их контроль мяча, Кудряшов и Джикия выдёргивались за своими игроками чуть ли не к центральному кругу. Проблемы возникали и при разгоне атак через центр: Далер Кузяев как минимум трижды попадал под массированный аргентинский прессинг в середине поля, а отыграться игроку «Зенита» было не с кем.

Переход из обороны в атаку совсем не получился

Перед матчем у Станислава Черчесова спросили о том, какой стиль он ставит сборной России, и он подтвердил идею, которая просматривалась на Кубке конфедераций: «Последний чемпионат Европы показал, что главное – не то, сколько процентов времени у тебя находится мяч, а то, насколько эффективно ты используешь это время и ищешь пути к воротам. Наша задача – играть вперёд, без передач поперек поля». Продвижение мяча вперёд за счёт вертикальных длинных передач – основная тактика атаки многих команд Премьер-Лиги, так что неудивительно, что Черчесов адаптирует условия чемпионата под своих игроков.

Проблема вчерашней сборной России – в двух деталях. Во-первых, Аргентина слишком хорошо прессинговала после потери мяча и перекрывала фланги (аплодируем Хавьеру Маскерано). Во-вторых, удивительно заметна разница в движении, нашем и аргентинском. Дмитрий Полоз грамотно выполнял задачу по открываниям из глубины под длинные передачи, но не сохранял мяч – не было никого, кто мог бы помочь сохранить его. Аргентина сковывала Полоза и игрока, которому Дмитрий отдавал передачу, а разогнать атаку пасом на Смолова и Кокорина не получалось – они двигались плохо. Здесь, например, можно было разогнать контратаку, но Смолов и Кокорин встречали наше владение статично. Спустя минуту, после новой длинной передачи, Кокорин медленно потащил мяч вперёд.

Packing-статистика объясняет проблему сборной с креативом. Несмотря на неплохие командные числа по продвижению мяча вперёд (311 отрезанных соперников – очень хорошо при 28% владения мячом), лучшим по Packing стал вратарь Игорь Акинфеев. Вторым – Фёдор Кудряшов. Иначе объяснить слабость в креативе нельзя. С выходом Алана Дзагоева мяч стал лучше доходить до штрафной, возросла и Impect-статистика, то есть отрезание защитников улучшилось. Дзагоев отрезал за тайм пятерых. Но вмешивалась общая низкая скорость принятия решений – во втором тайме Алан разогнал атаку пасом на Смолова к линии штрафной, но Фёдор утащил мяч на фланг и убил острый момент.

Отчасти такой слабый креатив можно объяснить отсутствием лучшего игрока сборной на Кубке конфедераций по продвижению мяча вперёд — Александра Головина. Тем более что с Дзагоевым, тоже креативным игроком, наша сборная хотя бы стала подходить к чужим воротам. Но лишь отчасти так объясняется проблема.

Системные тактические ошибки не исправляются

После матчей Станислав Черчесов отказывается обсуждать тактические ошибки на горячую голову, отделываясь комбинацией слов «будем смотреть, будем разбирать». Хочется верить, что в сборной разбирают старые матчи и старые ошибки, но в матчах всё выглядит ровно наоборот. При расстановке без мяча 5-4-1 Россия кучно защищает центр, но допускает одну и ту же системную оплошность – открывает дальний фланг. Так было и вчера, когда Аргентина устроила самую опасную атаку в первом тайме. Глушаков и Кузяев насытили зону перед Месси, к ним же подскочил правый хавбек, Кокорин.

Как растягивать нашу защиту дальше, аргентинцы тоже знали. При такой оборонительной схеме сборная России уязвима к навесам на дальнюю штангу, а задачу защите усложнил Лео Месси – резким рывком в штрафную он отвлёк Васина, опекавшего Агуэро, и создал сложнейшую задачу для Фёдора Кудряшова. Левый центральный защитник стал жертвой, оставшись один против двоих аргентинцев (и конечно, проиграв позицию Агуэро). Пример стал бы готовым для учебников, если бы навес пошёл за спину Кудряшову, как делали наши соперники в предыдущих матчах – Чили, Португалия.

Здесь напрашивается один из двух выводов. Первый – возможно, в схеме 5-4-1 тренерский штаб хочет насыщать центр за счёт фланговых игроков, компенсируя недостаток плотности в нужной зоне. Только это в корне неверный подход: часто, чтобы сохранить плотность, в такой расстановке инсайда опускают в линию обороны шестым защитником. Так тыл становится менее уязвимым. Второй вывод – игроки сборной, получая тактическое задание на матч, не учитывают опыт ошибок товарищей. Летом против Чили открывал фланг для подач Самедов. Летом же против Португалии ошибался с выбором позиции Головин. Теперь ошибся Кокорин. Вывод практически очевидный: вряд ли все трое одинаково понимают игру, но проблемы создают одинаковые раз за разом.

Самое печальное, что ошибка стала системной ещё перед Кубком конфедераций. Сами откройте тактическое превью турнира и поищите. За пять месяцев ничего не изменилось.

Как сборная России сыграет на Кубке конфедераций Главные тактические детали в игре нашей сборной перед турниром, где Россия не может ударить в грязь лицом.

Вы опять перехваливаете Глушакова

У меня есть плохая привычка читать комментарии и мнения после важных матчей, и почему-то в списки лучших игроков у многих затесался Денис Глушаков. Удивился, потому что с трибуны работа Глушакова выглядела иначе. Пересмотрел матч. Снова ничего не понял. Увидел статистику InStat и примерно понял психологию оценок – Глушаков дважды отобрал мяч у Лео Месси. Правда, всего Денис сделал 9 попыток отбора, и удачными стали лишь те две, против Месси. Но всё равно лучший ведь!

Нет. Две причины:

1. По общей вовлечённости в продвижение мяча вперёд Денис Глушаков – худший игрок креативной группы и вообще сборной. Меньше соперников своими передачами и приёмом чужих передач отрезал только Виктор Васин, но у него всё-таки другие задачи – он центральный защитник, редко начинавший атаки длинным пасом. Глушаков вроде как один из двух полузащитников, на котором должна держаться игра сборной России. Здесь мы возвращаемся к проблеме, которую неоднократно обрисовывали: Глушаков полезен у чужой штрафной, на отскоках и при доводке атак до ударов, но как конструктор атак он печален. Из-за этого ещё более странно, что вчера Денис опускался к защитникам разыгрывать мяч.

2. Вместе с Кузяевым они допускали огрехи в центре поля – неплотно встречали аргентинцев и при открываниях между линиями, и при переходе соперника из обороны в атаку. Например, момент Ди Марии (когда впервые потащил Акинфеев) случился из-за того, что они допустили большой разрыв между собой и открыли пространство для паса для Месси. Показателен момент в конце первого тайма, когда два полузащитника подарили Месси просторную зону для разгона. Энцо Перес отдал пас с Кузяевым на плечах, Далер передал игрока Глушакову, а сам медленно стал возвращаться назад. Непонятно и то, зачем Глушаков пошёл прессинговать ближе к флангу, когда игрока мог перекрыть Полоз. Пас себе за спину на Месси в центральную зону Глушаков увидел, когда уже прилепился к Пересу.

Природа мыслей о Глушакове как о постоянно лучшем на поле объяснима. Он – игрок хайлайтов, нарезок лучших моментов: постоянно попадает в объектив телекамеры, потому что нацелен на удар и умеет отобрать мяч. Кто дважды отобрал мяч у Месси? Кто нанёс два самых опасных удара в матче? Да, Глушаков. Про его тактические ошибки и слабое выполнение миссии по продвижению мяча все болельщики благополучно забудут.

Ошибки в хайлайты не попадут.

Лучший полевой игрок во вчерашнем матче – Кудряшов

Опять же мысль покажется вам странной, и я должен её разжевать. В последнее время я много хожу смотреть матчи Премьер-Лиги вживую и анализировать игру со стадиона – там видно больше, чем по телекартинке. Видно перемещения, тактические построения, тренерские идеи, микроматчи и движения без мяча. Ларс Лагербек говорит, что даже в мире футбола люди научились смотреть лишь минуту игрока с мячом, игнорируя его 89 минут без мяча – и это в корне неправильно. Фёдор Кудряшов отлично двигался без мяча: именно поэтому он лучший.

Вчера Кудряшов очень грамотно прилипал к соперникам в момент приёма мяча на своём фланге. Когда Аргентина расставлялась в билд-апе по схеме 3-3-3-1, с центральными полузащитниками по краям, Фёдор накрывал Энцо Переса и вынуждал отдавать назад. Когда система построения атаки менялась, Кудряшов накрывал Серхио Агуэро. Кун откатывал атаку назад, Кудряшов возвращался в монолитную пятёрку – и выдёргивался вновь и вновь.

Специально считал моменты, где Кудряшов атаковал Агуэро в момент приёма – набралось 11. Потом Агуэро в страхе смылся ближе к левому полуфлангу, где Джикия встречал соперников не так активно (только в начале матча прессинговал Ло Сельсо), а Кудряшов осмелел и начал накрывать Месси. И даже две серьёзные ошибки Кудряшова скорее спровоцированы партнёрами по сборной – в обоих моментах Васин отвлёкся на движение другого игрока, открыл зону и оставил Кудряшова в проигрышной позиции.

Бонус к грамотным действиям защитника «Рубина» без мяча – его функции в начале атаки. Длинный пас Кудряшова стал одним из редких способов доставки мяча вперёд, сам Фёдор тоже включался в атаку, пусть и невпопад. Как результат – по вовлечённости в продвижение мяча вперёд (Packing + Receive) Кудряшов стал лучшим игроком сборной в «Лужниках».

Скорость мысли на фоне Аргентины – ужасающе низкая

Одна из причин, почему Россия так беспомощно сыграла в атаке – низкая скорость мышления игроков, и на фоне интенсивной сборной с быстрым командным мышлением это было особенно заметно. Хавьер Маскерано в «Лужниках» стал королём контрпрессинга и оставил невероятное впечатление, но здесь дело не только в крутости самого Маскерано. Просто наши игроки под давлением и при мощных скоростях резко включают панику.

Всего одна зарисовка, которая объяснит проблему. Фёдор Смолов получает мяч рядом с центральным кругом. Через секунду возникнет вариант раскатить атаку через центр, где грамотно откроется Кузяев. Справа рывок сделает Кокорин. Можно потащить мяч вперёд самому, сделав разворот. Даже такая потеря под давлением не смотрелась бы смешно.

Что делает Смолов: разворачивается вокруг себя, игнорируя острое продолжение от Кузяева, убирает мяч от Ло Сельсо, смещается в центральный круг, долго готовит передачу… и пасует Ло Сельсо в ногу. На всё это великолепие Фёдору понадобилось ДВЕНАДЦАТЬ касаний. Двенадцать – когда обострить игру можно было двумя. Момент говорит не только о скорости мысли нашей сборной, но и о форме нападающего, которого мы все дружно отправляли в Европу этим летом. Не замечая, что даже из российских форвардов есть игрок сильнее.

Наш лидер делает 12 касаний и безропотно отдаёт мяч, а лидерам сборной Аргентины порой достаточно двух касаний, чтобы разбить нашу защиту. Вот и вся разница.

В материале использованы данные паблика «Пыльный чердак».