Как Месси разжился футболкой Глушакова

Звёзды футбола на презентации мяча в Москве, матч между Россией и Аргентиной и другие события недели – в обзоре соцсетей футболистов.

Уходящая неделя была насыщенной как никогда: презентации новых форм и мяча, клубные мероприятия и, конечно, матч между сборными России и Аргентины. Но давайте обо всём по порядку.



Футболисты «Спартака» совместно с организацией болельщиков провели благотворительный аукцион, деньги с которого были направленны на лечение детей. Кроме того, часть средств была выделена на похороны Льва Нетто – брата легендарного спартаковца Игоря Нетто. Участие в акции принимали не только футболисты, но и известные болельщики красно-белых.

«Локомотив» тоже не остался без внимания во время перерыва на сборные. На «РЖД Арене» состоялась презентация костюмов, в которой приняли участие футболисты «Локо».

Александр Кержаков даже после завершения футбольной карьеры продолжает заниматься спортом. На днях он пробовал себя в паркуре. Пока получается не очень, зато видео вышло забавное.

Одно из самых громких событий недели – презентация Adidas, ради которой в Москву приехали футбольные звёзды мирового масштаба. Дель Пьеро, Подольски, Зидан, Кака и Алонсо на фоне Кремля. Признайтесь, от этих фотографий мурашки бегут по коже! h

К слову, именно в российской столице Дель Пьеро отпраздновал свой 43-й день рождения.

Если вы думаете, что только болельщики искали встречи с легендами ради автографов и селфи, то вы сильно ошибаетесь. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков тоже не удержался и сфотографировался с Зиданом.

Для Дениса эта неделя вообще должна стать самой запоминающейся в карьере. Хотя бы, потому что в перерыве матча с Аргентиной он обменялся футболками с Лионелем Месси.

Теперь, как сказал сам Глушаков, у аргентинского нападающего уж точно полная коллекция.

К счастью (или к сожалению), забить на открывшихся после реконструкции «Лужниках» Месси так и не удалось. Может, причины в погоде? К московским холодам аргентинцы явно оказались не готовы.

Пауло Дибала тоже был удивлён нашим проливным дождям. Хорошо хоть, что на замену он вышел тогда, когда тучи над стадионом уже рассеялись.

Но даже несмотря на погоду, болельщики полностью заполнили «Лужники». Поддержать сборную пришли и футболисты: полузащитник «Спартака» Роман Зобнин с женой Раминой и нападающий «Динамо» Кирилл Панченко с женой Яной.

А закончить обзор соцсетей этой недели хочется наимилейшим видео от французского форварда Антуана Гризманна. Смотрите и умиляйтесь!