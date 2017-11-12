Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Остальная Европа

Вспомнив всех «потеряшек» из топ-5 лиг Европы, обращаемся к менее раскрученным чемпионатам, которые также несли потери все эти годы. Наверняка многие помнят «Кошице», «Тироль», «Серветт», «Видзев», «Льерс». В 90-е они завоёвывали титулы в своих странах, играли в еврокубках, а теперь некоторые влачат жалкое существование, а кто-то и вовсе исчез с футбольной карты.

«Серветт»

Что было в 90-х



Два чемпионства завоевал «Серветт» в 90-е: первое – в 1994-м, второе – в 1999-м. Помимо этого «гранатовые» ещё в двух сезонах финишировали в тройке. Титул в первой половине десятилетия стал возможным благодаря вдохновенной игре бразильца Сонни Андерсона. В 1993-м он стал лучшим бомбардиром швейцарской лиги, классно начал и следующий сезон, но в январе ушёл на повышение в «Марсель». Тем не менее запаса «Серветту» хватило. Да и на место Андерсона взяли Марко Грасси, который наколотил в 13 матчах 9 мячей. Помог ему в полной мере освоиться Оливер Нойвилль. Юркий нападающий в тот момент и не думал о карьере в сборной Германии. Ну и, конечно, стоит упомянуть легендарного швейцарского голкипера 90-х Марко Пасколо, одного из главных творцов чемпионства.



В ту пору, когда Андерсон очутился в Швейцарии, он играл вместе с Игорем Добровольским. Но российский полузащитник, несмотря на качественный футбол, вскоре вернулся в «Динамо».



Вторая победа в чемпионате пришла уже ближе к финишу 90-х. И там был свой герой – Александр Рей, наколотивший 19 мячей в сезоне 1998/99.



Звёзды 90-х



Сонни Андерсон, Игорь Добровольский, Патрик Мюллер, Александр Рей, Марко Пасколо, Оливер Нойвилль.



Что с клубом сейчас



В данный момент, как кажется, самые страшные годы «Серветта» остались позади. В 2005-м он приходил процедуры банкротства. И только в 2011-м удалось подняться обратно в Суперлигу. Но и дальше времена были не самые приятные. Контроль над клубом получил канадец Хью Квеннек, который владел одноимённой хоккейной командой. Но в 2015-м году дошло до того, что клубу стало нечем платить за аренду стадиона, не говоря уже о зарплатах игрокам и персоналу.



Существовал риск второго банкротства. Его, к счастью, удалось избежать. Управление над клубом получил «Фонд 1890 года» под руководством Дидье Фишера. В прошлом сезоне «Серветт» стал третьим в Челлендж-лиге, аналог нашего ФНЛ. В нынешнем он идёт вторым, отставая от «Ксамакса» на 5 очков. Путёвку в Суперлигу получает лишь один клуб.



Интересно, что команду тренирует Мехо Кодро, известнейший боснийский нападающий, зажигавший в 90-х в Испании. Он поиграл даже за «Барселону», но наиболее популярен в Сан-Себастьяне. Кодро – легенда «Реал Сосьедада». Фамилии его нынешних игроков вам вряд ли что-то скажут. Ну, разве что есть такой форвард Александр Альфонс! Правда, в «Серветте» сейчас выступает экс-хавбек московского «Торпедо» и «Мордовии» Далибор Стеванович.

«Видзев»

Что было в 90-х



Нынешним флагманом польского футбола является «Легия», она была хороша и в 90-е. Но на отрезке в середине того десятилетия инициативу перехватил «Видзев» из Лодзи. Дважды тогда он становился чемпионом Польши – в сезонах 1995/96 и 1996/97. Команда регулярно выступала в Европе, пусть и без особого успеха. Но зато в Лодзь приезжали дортмундская «Боруссия», «Фиорентина», «Парма». Все в своих боевых, роскошных составах.



Главные победы связаны с работой Францишека Смуды, позднее он стал наставником сборной Польши, правда, лавров там не снискал. В «Видзеве» же у Смуды раскрылся Марек Конярек. Его карьера близилась к закату, но в сезоне-1995/96 он забил 29 мячей. И это лучший результат в Польше за последние 70 лет. Юной звездой того «Видзева» был Мирослав Шимковяк. К 21 году он уже был двукратным чемпионом. К сожалению, талант он не реализовал, завершив карьеру в 30.



Звёзды 90-х



Марек Конярек, Александр Куртиян, Андрей Михальчук, Радослав Михальски, Славомир Маяк, Мирослав Шимковяк.



Что с клубом сейчас



В 2015 году из-за финансовых проблем клуб обанкротился. На его месте было создано новое юридическое лицо. Сезон-2015/16 новый «Видзев» начал на четвёртом уровне польского футбола. Уже в этом году клуб был преобразован в акционерное общество. Болельщики получили возможность участвовать в его жизни.



При этом в Лодзи была построена новая арена, на которой команда победно дебютировала в марте нынешнего года. Правда, до сих пор «Видзев» лишь в 3-м дивизионе, подняться не удаётся. Летом в команду вернулся 69-летний Смуда, на которого и возложена миссия вывести клуб, принесший ему известность, во 2-ю лигу. После 15 туров в своей группе из 18 команд «Видзев» второй. Всего же групп 4. Чтобы выбить путёвку на повышение, нужно становиться первым.

«Льерс»

Что было в 90-х



Лишь двум командам в 90-х удалось помешать «Андерлехту» и «Брюгге» собрать все чемпионские титулы. И первым как раз был «Льерс», случилось это чудо в 1997 году. Для нас должно быть приятно, что одним из героев того сезона стал россиянин Денис Клюев, перешедший в бельгийский клуб перед стартом сезона из «Фейеноорда». Но, пожалуй, самые громкие аплодисменты стоит адресовать тренеру Эрику Геретсу. Это был его второй опыт самостоятельной работы. И на третий год он добился такого значимого успеха. Уже позднее в его карьере будут ПСВ, «Вольфсбург», «Галатасарай», «Марсель» и многие другие клубы. А тогда Геретс был, по сути, начинающим специалистом. Конечно, перед чемпионским сезоном «Льерс» получил солидную подпитку, но мало кто верил, что ему по силам обойти «Брюгге».



После успешного сезона Геретс отправился как раз в «Брюгге». «Льерс» же дебютировал в Лиге чемпионов. Пусть ему и не удалось сохранить чемпионский состав, но в группу он пробился, сумев обыграть «Анортосис». Но вот уже в своём квартете бельгийцы взяли лишь 1 очко, отобрав его у «Спортинга». «Монако» и «Байеру» «Льерс» проиграл все матчи.



В 1999-м «Льерс» во второй раз и последний на данный момент завоевал Кубок Бельгии.



Позднее в команду пожалует многократный лучший бомбардир чемпионата России Олег Веретенников, но повезёт ему меньше, чем Денису Клюеву. Тогда уже клуб снова станет середняком.

Звёзды 90-х



Нико ван Керкховен, Денис Клюев, Четиль Рекдаль, Эрик ван Мейр, Барт де Рувер.



Что с клубом сейчас



В прошлом сезоне «Льерс» имел отличную возможность вернуться в элиту, но ему помешала мудрёная бельгийская система. Чемпионат в 1-м дивизионе B состоится из двух этапов. В каждом из них «Льерс» оказывался вторым, при этом суммарно набрав больше всех очков. Но путёвку в 1-й дивизион А разыграли «Антверпен» и «Руселаре».



В нынешнем чемпионате «Льерс» пока далёк от первой строчки, за 2 тура до финиша стартового этапа он лишь 5-й. Нужно будет реабилитироваться в следующем турнире, чтобы получить право на стык с «Беерсхотом», которой вряд ли уже упустит викторию в осеннем цикле.



До недавнего времени «Льерс» тренировал чемпион 1997 года Эрик ван Мейр, но месяц назад он потерял работу. И теперь задача по возвращению клуба в среду лучших команд Бельгии возложена на 25-летнего Уильяма Стилла, который ранее трудился в клубе скаутом и видеоаналитиком. В последнее время он входил в штаб ван Мейра. Пока что «Льерс» со своим новым рулевым набрал 12 очков в 5 турах. Есть надежда на то, что в следующем этапе жёлто-чёрные побьются за лидирующую строчку.

«Тироль»

Что было в 90-х



«Тироль» появился только в 1993-м, выделившись из инсбрукского «Ваккера». Постепенно клуб развивался, в него вкладывались серьёзные средства. Ниже 6-й позиции он так ни разу и не опустился за свою историю. А к концу 90-х уже при Курте Яре сформировался состав, способный побеждать в австрийской Бундеслиге. Был накоплен серьёзный опыт, в частности, через встречи с «Реалом», «Депортиво» и «Селтиком».



В 1996-м в команду пришёл Станислав Черчесов, вместе с которым в итоге «Тироль» завоевал три чемпионских титула, поход за первым из которых начался в 1999-м.

Звёзды 90-х



Станислав Черчесов, Роберт Вазингер, Роланд Кирхлер, Маркус Анфанг, Алфред Хёртнагль, Ежи Бжечек, Радослав Гилевич.



Что с клубом сейчас



К последней победе в Бундеслиге в 2002-м команду привёл Йоахим Лёв. Но на тот момент «Тироль» погряз в долгах. Клуб жил не по средствам. Было подано заявление о банкротстве, команду расформировали. Сам «Тироль» прекратил существование окончательно и бесповоротно.

«Кошице»

Что было в 90-х



Словацкий чемпионат по понятным причинам появился только в 1993 году, но до конца десятилетия «Кошице» дважды приходил к финишу вторым и столько раз выигрывал чемпионство. Он был завсегдатаем европейских турниров – выступал и в Кубке Интертото, и в Кубке УЕФА, и в Лиге чемпионов. Конечно же, самый памятный год для словацкого клуба – 1997-й. Тогда он выиграл титул, а в квалификации сумел протий московский «Спартак», победив дома и отстояв нулевую ничью в столице России.



Далее творились настоящие чудеса. «Кошице» получил право сыграть с «Манчестер Юнайтед, «Ювентусом» и «Фейеноордом». Очков набрать не удалось, но туринцам матчи были проиграны достойно – 0:1 и 2:3.



Чемпионом «Кошице» дважды делал нынешний наставник сборной Словакии Ян Козак. Но при этом не он выводил команду на матчи со «Спартаком». На время «Кошице» возглавлял Кароль Пече. Он провёл еврокубковую осень, но затем весной вернулся Козак и выиграл чемпионат.



Звёзды 90-х



Владимир Яночко, Силард Немет, Ладислав Молнар, Душан Тот, Марек Шпилар, Йозеф Кожлей, Иван Козак.



Что с клубом сейчас



Клуб, проходивший в Лиге чемпионов «Спартак», практически на равных игравший с «Ювентусом», три месяца назад исчез совсем. Виной всему, конечно же, финансовые проблемы, огромные долги, с которыми так и не удалось расправиться. 27 июля нынешнего года можно назвать смертью «Кошице». Впрочем, группа фанатов уже заявила, что намерена воссоздать команду. Было заявлено, что уже в следующем сезоне «Кошице» воскреснет в 6-й словацкой лиге.

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