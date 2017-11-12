«Лужники»: рай или ад? Только факты и фото

Поход в обновлённые «Лужники» у всех вызвал двоякое чувство. С одной стороны, стадион не просто хороший — он лучший в стране, вне всякого сомнения. От предыдущей угнетающей арены не осталось и следа, даже намёка. С другой стороны – обслуживать его остались всё те же люди, которые работали на нём 10 лет назад. Адам и Ева ещё не попробовали запретный плод, а в «Лужниках» людей уже держали на трибунах. Получается, что построить что-то прекрасное мы можем, а вот что делать с ним – не знаем.

Я очень ждал этого матча. Ещё летом я оказался в «Лужниках» и был поражён увиденным. Мне очень хотелось, чтобы все болельщики смогли увидеть эту великолепную арену. Всем своим знакомым я советовал покупать билеты на любой матч в «Лужниках», вне зависимости от того, кто будет играть. Не учёл только человеческий фактор – он-то всё и испортил. Вместо «10 причин сходить в „Лужники“ пришлось писать про пять «за» и «против» такого похода.

Рай: качество стадиона

Начнём с главного. «Лужники» — это лучший футбольный стадион. Если у вас есть другой кандидат на это звание, значит, вы ещё не были в «Лужниках». Он новый, вместительный, продуманный и хорошо сделанный. Никаких протекающих потолков и сломавшихся лифтов. Всё работает исправно, отделка везде закончена. Логистика для болельщика ясна и понятна, но при этом где-то ещё витает ностальгический дух старой «Лужи», как называли арену болельщики. Витает он, правда, только в воздухе, в самом стадионе ничего от старой арены. Ну только основа конструкции.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ад: проход и досмотр

«Интересно, сколько будет болельщиков? К чему нам готовиться? Мы ведь продали все билеты и знаем, сколько людей вмещает стадион. Но давайте будем делать вид, что узнали всё пять минут назад», — видимо, так рассуждали организаторы матча. Иначе как объяснить полную неготовность служб досмотра к огромной толпе болельщиков. Очереди везде – вот девиз старых «Лужников», который совершенно не изменился.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Рай: трибуна

Так футбол вы ещё не смотрели. Нигде. Как у строителей и архитекторов «Лужников» получилось добиться такого обзора с любого места на трибуне, остаётся загадкой. Возможно, за счёт того, что убрали беговые дорожки и нашли оптимальный градус наклона кресел. Но факт остаётся фактом – смотреть одно удовольствие. Первый ряд находится так близко к полю, что его можно смело назвать тренерской скамейкой. При этом нет никаких заградительных щитов, мешающих обзору. На многих российских стадионах первые пять рядов у поля никто не покупает – с них не видно ничего. Тут же всё наоборот — видно отлично. Да и для тех, кто на самом последнем ряду, футболисты на поле не превращаются в муравьёв. Для любителей тактических схем и дешёвых билетов это приятный сюрприз.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ад: персонал

Кубок конфедераций приучил российских болельщиков к тому, что все сотрудники и волонтёры ответят на любой вопрос. Но в «Лужниках» — совсем другая ситуация. Виталий Мутко говорит о новой команде, новых людях и пока неотработанной системе. Звучит как не слишком удачное оправдание. Что мешало задействовать хотя бы в роли консультантов уже обученных людей? Три раза мне говорили «я не знаю» и отворачивались, когда я спрашивал, как пройти из пункта А в пункт B. Потом показали, куда идти, но лучше бы тоже отвернулись. Вняв инструкции, я заблудился и оказался с другой стороны стадиона. Спасли коллеги, которые за пять секунд объяснили, где заветная дверь в пресс-центр. Продавцы в буфете почти так же нерасторопны.

Рай: поле

Оно – настоящее! Прощай, искусственный газон «Лужников». Трава самого высокого качества. После вчерашнего матча ни один футболист не затронул тему поля, как это было после первых матчей на том же «Крестовском». Когда игрокам всё нравится – они молчат.

Ад: проектировка

«Открытие Арена», «Санкт-Петербург», «Лужники» — знаете, что общего у этих стадионов? Они все новые. И в них нет никакой логистики. Работающим журналистам приходится проходить через десятки пустых коридоров и помещений, прежде чем попасть в нужное место. В «Лужниках» после матча, чтобы попасть в микст-зону к футболистам, приходится бежать сломя голову через непонятные переходы и комнаты, где везде тебя спрашивают аккредитацию. О чём думают архитекторы, когда проектируют новую арену, – загадка. Надеюсь, что в их рабочем кабинете экран компьютера стоит в одной комнате, а клавиатура в другом. Причём работать в «Лужниках» сложно не только пишущей прессе, но и фотокорреспондентам.

Фото: facebook.com/alexander.mysyakin

Теперь о зрителях! Всего два писсуара (пардон за подробности) на мужской туалет – как вам такая задумка? Как говорят в соцсетях, «Лужники» — первое в мире место, где размер очереди в мужской туалет превышает размер очереди в женский. Пунктов питания немного, места у них – ещё меньше. Так что в перерыве собрались огромные толпы, в которых просто не повернуться.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Рай: антураж

Перед матчем вокруг стадиона болельщикам раздавали бесплатный чай. Вроде мелочь, а приятно, особенно учитывая вчерашнюю погоду — холод и моросящий дождь. Также возле «Лужников» установили большую сцену, на которой перед матчем выступали артисты. Наконец-то руководство поняло, что помимо самого футбола должны быть и сопутствующие развлечения. Остальное сделали уже сами зрители – полный стадион, отличная вывеска, Месси на поле. Шоу с фонариками, пускание волны, тысячи фотографий, когда Месси оказывался более-менее поблизости – всё это создавало картину праздника.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Антона Дорофеева.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ад – выход

Об ужасных очередях на выход, закрытых станциях метро и просто свинском отношении сотрудников стадиона и представителей власти к простому болельщику сказано уже немало.

Дмитрий Егоров и Полина Куимова не скрывали эмоций, рассказывая о всём том ужасе, который творился после матча. Очереди, давка, слёзы. Запоминается первое и последнее. Получается, что «Лужники» начались с очередей и ими закончились.



Я уезжал со стадиона через два часа после окончания матча. Прямой проход на станцию «Воробьёвы горы» был закрыт, один вестибюль «Спортивной» — тоже. Вокруг ни души, кроме бравых сотрудников полиции, которые упорно меня никуда не пускали. Чтобы заказать такси, пришлось пройти 1,5 километра. Есть безопасность, а есть абсурд. Вчера в «Лужниках» было второе.

Наш футбол – позорище. И Месси это доказал Господа показали стране очередного бога — народ месил грязь, а дети рыдали.

Даже хорошую идею можно испортить ужасным исполнением. Даже потрясающий стадион можно загубить бездарной организацией. И те, кто пришёл на открытие новых «Лужников», только из-за неё теперь 100 раз подумают, прежде чем вернуться на лучшую в России арену.