Как ещё можно обмануть Финансовый фэйр-плей (и почему это правильно)

Всё очень просто. На этот раз никаких сомнительных контрактов, никаких мутных схем с аффилированными с владельцами клуба компаниями. Просто Рамирес переходит из одного бизнес-проекта Suning Group в другой. Из «Цзянсу Сунин» в «Интер».

Нельзя исключать, что в обратном направлении отправится Габриэл Барбоза, он же Габигол, он же Габи-один-гол-за-год. Габриэл пока упирается, не хочет в Китай, но как раз он в этой истории – персонаж второстепенный. Главный герой – Рамирес. Бразилец, который забил, возможно, самый важный гол в истории «Челси». Который уехал в Китай не доигрывать, а играть (в 28 лет), и, за полгода до ЧМ-2018, глядя на Паулиньо понял, что всё ещё можно исправить. А тут как раз «Интер» ищет усиление.

Бедная родственница из хорошей семьи

«Интер» рвётся в Лигу чемпионов. Лучано Спаллетти удалось вбить в эту команду немного дисциплины, а тех, у кого на дисциплину аллергия, сплавить подальше. Но команда банально недоукомплектована. Молодой Роберто Гальярдини – единственный полузащитник оборонительного плана. В последних турах, пока был травмирован Марцело Брозович, на скамейке не было вообще ни одного номинального полузащитника.

Команды, которые нас удивили в начале сезона В хорошем смысле слова.

«Интер» играет одним составом в прямом смысле слова – даже замены Спаллетти делает исходя не из тактики, а из того, каких полевых игроков он может заменить по позиции. На этом фоне команде удался лучший старт в истории (29 очков в 11 матчах), но этого мало. Конкуренция в Серии А выросла, сразу пять команд после 11 матчей имеют от 27 очков и выше (сравните с РФПЛ). Из всех претендентов на место в четвёрке у миланцев меньше всего глубина состава, соответственно, меньше всего запас прочности. Если судить по словам Спаллетти, сказанным в конце лета, команде необходимы как минимум два новичка: центральный защитник и центральный полузащитник. Вопрос в деньгах. Есть ли у клуба деньги?

Слово спортивному директору «Интера» Пьеро Аузилио: «Не хочу, чтобы у тифози были иллюзии. Давайте, я скажу как есть. Мы не можем делать покупки в январе. Ни Видаля, о котором мечтают болельщики, ни кого-то ещё. Мы не можем просто выйти на рынок и потратить 30-40 млн, у нас нет денег. Любая покупка заставит нас кого-то продать. Мы предоставили УЕФА отчёт о наших финансовых делах. Могу точно сказать: если нам придётся купить игрока, это перевернёт все договорённости».

Ну, во-первых, спасибо Пьеро за честность. Мало кто из руководства футбольных клубов говорит таким понятным для болельщиков языков и так недипломатично. Во-вторых, очевидно, что даже обзаведясь, владельцами, которые тратят миллиарды на спортивные проекты в Европе, «Интер» не получил права тратить деньги на усиление. ФФП требует зарабатывать больше, и в этом смысле миланцы здорово прибавили (рост доходов почти 50% за два года), но речь об Италии, а не об Англии. Рынок здесь ограничен. Что делать? Ничего – с точки зрения формальных правил ФФП и УЕФА.

Богатый дядя из далёкой страны дарит подарки

В прошлом году «Цзянсу Сунин» и «Интер» уже провернули необычную сделку: в аренду в Милан уехал австралийский защитник китайской команды Трент Сэйнсбери. Он в команде не задержался и на поле практически не выходил. Вообще, складывается впечатление, что аренда была затеяна не ради футбола, чтобы проверить реакцию на схему. Как УЕФА отреагирует на такую наглость? Команда, на которую ФФП вообще не распространяется, одалживает игрока команде, у которой нет денег на усиление. Нормально отреагирует. Летом 2016 года, как раз, когда переходил Барбоза китайцы сделали попытку реализовать ещё более наглую схему: купить бразильца в «Цзянсу Сунин» и сразу же отдать в аренду в «Интер». Не получилось.

Что ж, зато отдавать уже играющих в Китае футболистов УЕФА пока не запрещает. Рамирес идеально закроет дыру в центре поля – при условии, что он мотивирован, не имеет лишнего веса и не утратил скорость мышления. Что далеко не факт. Пока он восстанавливается от травмы на базе «Челси», а потом присоединится к тренировкам «Интера». Можно рассчитывать, что хотя бы с мотивацией всё в порядке. Конечно, Рамирес – отчасти, вынужденный кандидат. Если бы в «Цзянсу» бегал не он, а, скажем, Лукс Биглия, мы бы сейчас говорили про аргентинца.

В любом случае, «Интер» закрывает проблемную позицию бесплатно (зарплату продолжит платить «Цзянсу»), а Рамирес поиграет в европейской топ-лиге перед чемпионатом мира.

Почему это правильно

Вы помните, зачем создавался ФФП? Помните этот пафос про ограничение расходов, чтобы убрать разницу между сверхбогатыми клубами и остальными? ФФП внедрили шесть лет назад, пожалуй, уже можно говорить о том, что из этого получилось.

Главная проблема правила – несистемное применение. Например, «ПСЖ» тратит на зарплаты около 250 млн евро в год с налогами при годовом доходе 520 млн евро. Это нормально, если не тратить 222 млн на трансферы, не считая бонусов. А если тратить, то очень кстати оказываются неожиданные разовые спонсорские контракты. Под трансфер Неймара удалось договориться с государственной компанией Qatar Tourism Authority о годовом партнёрстве. Если что, слово Катар в названии фирмы – не совпадение, это государственная компания. Контракт потянул на 175 млн евро.

Как именно «ПСЖ» обходит финансовый фэйр-плей Неймара было мало. Теперь подписали Мбаппе. Как они это делают?

Это элегантный ход, но вообще-то ФФП запрещает такие сделки. Они относятся к нерелевантным спонсорским доходам, так как сумма очевидно завышена. 175 млн в год за популяризацию туризма в Катар во Франции, серьёзно? Более того, контракт нарушает ещё одно базовое правило ФФП: нельзя, чтобы клуб спонсировали владельцы и аффилированные с владельцами структуры.

Этим правилом в «ПСЖ» пренебрегают давно и успешно. Три крупнейших спонсора клуба – катарские компании. Независимая комиссия (она же комиссия по лицензированию) не нашла связей между владельцами клуба и владельцами этих компаний. Разве что, кроме родственных. В то же время за похожую схему, реализованную в московском «Динамо», чиновники УЕФА наказывали клуб долго и разнообразно. Ладно, не только за неё. Ещё и за превышение лимита по убыточности.

Другими словами, если владельцы клуба находят способ влить свои деньги через посредников, то УЕФА может закрыть на это глаза. Ну, а может и не закрыть. Искать в этом логику можно, но не покидает ощущение, что логика каждого решения индивидуальна, а не продиктована единой системой оценки. Можно вспомнить и другие случаи, например, штрафы «Малаги», «Бурсаспора» и «Партизана». Штрафовать бедные клубы, которые где-то находят находят деньги на трансферы? Это ведь те же нерелевантные доходы, только в супермелких размерах. Иногда решения УЕФА не понимают даже в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Эта инстанция недавно отменила трехлетнее отстранение «Партизана» от еврокубков.

Если не знать о том, что в основе ФФП шесть лет назад лежала справедливая идея, можно легко не заметить в этой честной игре ничего справедливого. Пока в УЕФА не могут научиться применять свои правила одинаково ко всем, лучше, чтобы все научились их обходить. Это, по крайней мере, может уравнять клубы на самом деле. Поэтому, чем больше способов, тем лучше.