«Маленький губастый мальчик». Как Талалаев наехал на пресс-атташе «Енисея»

Что было на пресс-конференции

Тренер «Тамбова» Андрей Талалаев был явно не в духе после выездного поражения от «Енисея». Талалаев был возмущён судейством, при котором удалили двух игроков его команды, и выплеснул негодование на журналистов.

Тренер «Тамбова» уселся на стул перед журналистами и задал вопрос в лоб.

Талалаев: Понравилась игра вам?

Журналист: Нашей команды.

Талалаев: Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете.

Журналист: Вы на нас нападать пришли или отвечать на вопросы? У вас есть к нам претензия? Можете вести себя нормально?

Талалаев: Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил: «Вам понравилась игра?».

Пресс-атташе: Андрей Викторович, это ваша пресс-конференция. Вам задали вопрос — вы отвечаете.

Талалаев: У вас правила какие-то расписаны?

Журналист: Вы ведёте себя отвратительно.

Талалаев: А вы меня воспитывать ещё будете?

После этого два возмущённых поведением тренера красноярских журналиста покинули зал для пресс-конференций, а сам Талалаев ещё несколько минут рассказывал, что, по его мнению, работа двух арбитров в руководящих структурах лидирующих клубов РФПЛ и ФНЛ – не совпадение.

Видео можно посмотреть на канале «Енисея» в Youtube.

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис поспешил проанонсировать выход видео.

Талалаев уже после пресс-конференции «прошёлся» и по нему.

«Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьёзную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьёзным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать», — заявил тренер «Спорт-Экспрессу».

«Всё, что было, есть на записи пресс-конференции, — рассказал уже сам пресс-атташе «Енисея» «Чемпионату». – Началось всё с того, что Андрей Викторович, вместо ответа на вопрос журналиста, начал задавать ему встречный вопрос. Я вежливо попросил его ответить, но он продолжил полемику. В итоге два красноярских журналиста в ответ на хамство покинули зал. Такое поведение со стороны главного тренера „Тамбова“ было не в первый раз — это замечают уже многие.

Он сказал, что я перебил его, когда он разговаривал со спортивным директором? Я действительно вмешался в разговор, но перед этим выдержал лёгкую паузу. Понял, что поторопился, и тут же извинился. На мой взгляд, когда такие вещи говорит взрослый, солидный дяденька, — это не совсем правильно. Хотя если он ведёт себя так на пресс-конференциях, то добавить тут нечего».