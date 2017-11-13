Победные нули Швейцарии и Хорватии. Ещё две сборные едут в Россию

Сборные Швейцарии и Хорватии сыграют на чемпионате мира в России. Нулевые ничьи в ответных матчах их вполне устроили.

Определились первые победители стыковых матчей в Европе. Сенсаций в Базеле и Пирее не случилось – сборные Швейцарии и Хорватии завоевали путёвки на ЧМ-2018. Тем не менее, в Базеле интрига жила до финального свистка.

Швейцария освистала Сеферовича

После первого матча сборных Северной Ирландии и Швейцарии все обсуждали эпизод, подаривший минимальную победу гостям – 0:1. Судья, конечно, принял очень спорное решение, когда назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой Корри Эванса. Швейцарцы получили преимущество перед ответной игрой, а североирландцы характеризовали работу арбитра словами «позор» и «убийство». Эвансу совсем не повезло, поскольку он получил жёлтую карточку и заработал дисквалификацию.

Вообще главный тренер «зелёно-белой армии» Майкл О’Нил поменял четырёх игроков по сравнению с матчем в Белфасте. Обращало на себя внимание, что О’Нил усадил в запас лучших бомбардиров сборной Северной Ирландии – Кайла Лафферти и Джоша Мадженниса. Вместо высоченных нападающих появились более быстрые Конор Вашингтон и 165-сантиметровый Джейми Уорд. Очевидно, коуч североирландцев рассчитывал, что с этими двумя форвардами у его команды будут лучше проходить контрвыпады на скорости. Тем более Швейцария, несмотря на фору, не собиралась отходить от своего стиля игры и закрываться. Под руководством Владимира Петковича команда хочет в любой ситуации контролировать мяч, прессинговать, искать счастья в атаке.

Характер есть – игры не надо. Ирландия увезла из Дании ничью Сборная Ирландии выстояла в Копенгагене и получила психологическое преимущество. В Дублине сборной Дании будет очень тяжело.

Начало игры на «Санкт-Якоб Парке» получилось просто сумасшедшим. Соперники летели вперёд на диких скоростях, напрочь забыв об осторожности. Центра поля как будто не существовало. В первые 10 минут сборные Швейцарии и Северной Ирландии создали на двоих пять-шесть голевых моментов, причём гости использовали свободное пространство на чужой половине поля не хуже хозяев. «Зелёно-белая армия» была очень близка к голу, который сравнял бы счёт в двухматчевом противостоянии. Опасные удары с разной дистанции заставляли Яна Зоммера летать по углам.

Потом хозяева всё-таки заставили гостей плясать под свою дудку. Или под свои колокольчики, учитывая атмосферу на стадионе. Быстрый розыгрыш мяча швейцарцами не единожды ставил в тупик оборону североирландцев, в которой трудились из последних сил ветераны – 37-летний Гарет Макаули и 38-летний Аарон Хьюз. Атакующее трио хозяев Шакири – Цубер – Сеферович создало массу моментов. До перерыва «зажигавший» на правом краю Шакири пробил по воротам Майкла Макговерна дважды, Сеферович – трижды, а экс-«армеец» Цубер и вовсе четыре раза. Однако реализация у Швейцарии оказалась нулевой, хозяева умудрялись промахиваться из убойных положений. Хотя для Сеферовича это привычная история. Когда нападающего «Бенфики» меняли на 86-й минуте, его освистали свои же болельщики. Разозлённый Харис показывал жестами: давайте, свистите сильнее!

И всё-таки Северная Ирландия вполне могла спастись во втором тайме. После перерыва швейцарцы действовали уже осторожнее, а свежая пара Уорд – Вашингтон едва не сотворила гол. В концовке на поле появился Мадженнис, благодаря чему гости стали лучше цепляться за мяч. Кульминация этого по-настоящему яркого матча – эпизод на 90+1-й минуте. Зоммер промахнулся на выходе, Джонни Эванс сумел в борьбе нанести удар головой и мяч полетел в ворота. Спас красно-белых автор гола в первой игре Рикардо Родригес. Левый защитник из «Милана» вынес мяч с линии.

Сборная Швейцарии блестяще провела отборочной цикл, выиграв девять матчей подряд и уступив лишь Португалии в 10-м туре. Заслужила путёвку на ЧМ-2018. В этот раз команда Петковича впервые не сумела выиграть дома, но ничья 0:0 сродни победе. Россия не увидит потрясающих североирландских болельщиков и не услышит их знаменитую песню «Will Grigg is on fire». Возможно, у ЧМ-2018 будет какой-то другой неофициальный гимн.

Греция не дождалась чуда

В противостоянии Греция – Хорватия рассуждать стоило не об интриге – о чуде. Крупное поражение в Загребе оставляло грекам иллюзорные шансы пробиться на чемпионат мира. Команда Михаэля Скиббе могла надеяться только на какое-нибудь невероятное везение, на то, что в Пирее мяч будет влетать в ворота хорватов после почти что каждого удара в створ.

Главный тренер сборной Греции значительно освежил состав, поменяв шесть игроков. В частности, вернулся отбывший дисквалификацию центральный защитник Костас Манолас, без которого в обороне греков был полный бардак. А вот голкипер «Уотфорда» Орестиз Карнезис, слабо сыгравший в Загребе, сохранил место в «основе». Хозяева с первых минут попробовали поддавить хорватов, стремились быстро доставить мяч к чужой штрафной, а там просочиться на ударную позицию или хотя бы заработать стандарт.

Натурализованный португалец Зека выпрашивал у судьи пенальти, но голландец Бьорн Кюйперс не собирался идти на поводу у горячих трибун. Эмоций в футболе греков оказалось больше, чем разума. Они спешили, сами фолили (в первую очередь, на Николе Калиниче), так что гости хладнокровно сбили их напор. В первом тайме сборная Греции нанесла всего два удара, однако оба мимо цели. Хотя защитник Сократис Папастатопулос совсем чуть-чуть не попал. И всё же самый опасный до перерыва имела Хорватия: Иван Перишич дальним ударом сотряс штангу.

У хорватов восстановился от травмы Марио Манджукич. В Пирее он смог сыграть, впрочем, какого-то весомого вклада в контригру своей сборной не сделал. Нападающий «Ювентуса» не нанёс ни одного удара. Но команда Златко Далича спокойно обошлась и без голов своих форвардов – «заморозила» нули на табло. Во втором тайме греки с каждой минутой всё больше уставали бегать за мячом. Правда, вингер ПАОКа Димитрис Пелкас первым же касанием забил, но из офсайда.

Хорватия завоевала путёвку на ЧМ-2018 через три часа после швейцарцев. Было бы удивительно, если бы такая сильная по подбору игроков сборная пролетела мимо соревнования лучших в мире. «Шашечные» в своей новейшей истории пропустили только ЧМ-2010, а в России наверняка будут в числе фаворитов турнира.