Не положено! «Свинство по-русски» в «Лужниках»: кто виноват и что делать

Реакция организаторов и полиции на произошедшее после матча в «Лужниках» ещё ужаснее, чем сами давка и полуторачасовые мучения зрителей.

От Ходынки до Лужников

В России как-то исторически не складывается с организацией массовых мероприятий. На ум сразу приходят Ходынская катастрофа по случаю празднования коронации Николая II, давка на похоронах Сталина, давка на матче «Спартак» — «Харлем»… Во всех случаях официальная власть старалась не распространяться о причинах произошедшего и количестве жертв, но народная память оказалась сильнее – трагические инциденты до сих пор не забыты.

В общем, с тех самых пор у правоохранительных органов страны (как бы она ни называлась – Российская империя, СССР, Россия) есть железный повод кивнуть на прошлое и, в неофициальных разговорах, добавить: народ-то у нас неорганизованный, дай ему волю – в лучшем случае лоб разобьёт, а в худшем передавит друг друга.

Официальные заявления проще и витиеватее. Полицейские в оцеплении скажут «не положено, распоряжение начальства». У начальства всегда сыщется своё начальство. У того – должностная инструкция. Которая, пусть и с некоторыми доработками, существует уже много десятилетий. Изменилась страна, люди, технические и бытовые реалии, но не инструкции по организации прохода и выхода граждан с массовых мероприятий. Так что удивляться, что организовывать как не умели, так и не умеют?

Наш футбол – позорище. И Месси это доказал Господа показали стране очередного бога — народ месил грязь, а дети рыдали.

Совсем недавно исполнилось 35 лет трагедии в «Лужниках» — в давке после матча «Спартак» — «Харлем» погибли как минимум несколько десятков человек. Хотя на игре было всего 16 тысяч человек. Но, чтобы сэкономить силы и время, подавляющее большинство согнали на одну трибуну.

Что случилось после игры, вспоминал недавно в интервью «Чемпионату» спартаковский фанат Амир Хуслютдинов.

«Милиция подталкивала выходящих людей в спину. Мы же в них снежки кидали во время матча, поэтому они злые были. Я не хочу лить грязь на милицию, потому что мы, наверное, тоже в чём-то виноваты. Правоохранительные органы указывают на то, что якобы два потока встретились, когда Швецов гол забил. Но всё это чушь. Как и то, что на ступеньках упала девушка, и из-за этого началась давка. Понимаете, любая трагедия и любая ситуация, которая случается на стадионе, — это недоработка сил правопорядка. Кто-то недоглядел, а кто-то просто недодумал. Проблема всегда в мозгах».

У вас не возникает никаких аналогий?

«Вокруг меня трупы, руки-ноги переплетены…» 35 лет трагедии в «Лужниках» 20 октября 1982 года. Чёрная дата в истории российского футбола.

Без жертв? Значит, всё хорошо!

Сама схема организации выхода зрителей со стадионов разрабатывалась в советское время, исходя из конкретных реалий. А они были таковы: 95% болельщиков добиралось на матчи на метро, потому что ему не было альтернативы, и сразу после игры спешило домой, потому что завтра в 9 утра уже надо было быть на работе. Народу на футболе собиралось много, поезда ходили реже, чем сейчас, проход осуществлялся по жетонам, то есть тоже медленнее, чем сейчас, когда к турникету надо просто приложить карту или телефон. Поэтому и действовали так: выпускали сектора поэтапно, растягивали толпу от стадиона до метро, чтобы не создавать давку и не перегружать метрополитен.

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В 90-е на футбол стало ходить куда меньше народу (за редким исключением), но принципы работы милиции не изменились. Людей сгоняли в одну колонну, дружно отправляли в метро, поэтому даже когда на матчи условного «Динамо» в Петровском парке или «Торпедо» на Стрельцова собиралось несколько тысяч человек, комфортнее условия от этого не становились. Ибо «не положено».

Что ещё важно знать о порядке организации выхода зрителей, которым руководствуются силы правопорядка. Он формировался во времена, когда футбол был едва ли не единственным по-настоящему массовым развлечением (наряду с телевизором и демонстрациями) граждан. И соответственно комфорт никого не интересовал. Неважно, сколько ты просидишь на секторе, сколько протопчешься по дороге к метро – альтернативы у тебя нет, жаловаться тоже некуда. Для милиции комфорт зрителей и подавно не имел значения. Главное – как бы чего не вышло. А так – загнали всех в метро, тут тебе и без инцидентов, и без давки (ну не считая лёгкой, в толпе).

Но на дворе 2017-й. У жителей мегаполиса сотни вариантов проведения досуга. Большинство из них – зрелищнее и комфортнее футбола. По его посещаемости и так больно ударили те самые 90-е с той самой идиотской системой выхода с трибун, конфликтами милиции и фанатов и прочими «прелестями». Новое поколение, которое может влюбиться в футбол после ЧМ-2018 или после таких матчей, как Россия – Аргентина, видит тот же самый лютый ад с автозаками, барьерами, конной полицией и срочниками в оцеплении. Идёшь вдоль такого кордона и уже чувствуешь себя преступником. Шаг влево – «не положено». Шаг вправо – «у меня приказ». Кто и зачем пойдёт даже на Месси и в шикарные «Лужники», если выбираться по ним придётся как подгоняемому пастухом стаду, да ещё полтора часа по холоду? Посещение матчей должно быть комфортным – от и до.

А мы после этого читаем в заявлении ГУ МВД: «Приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и не допустили чрезвычайных происшествий». То есть опять: никто не пострадал – значит всё хорошо. Но мы же не за железным занавесом живём. Почему инструкции из прошлого века не могут быть пересмотрены? Почему те же самые 60-80 тысяч зрителей спокойно покидают «Стад де Франс», «Бернабеу», «Камп Ноу», Олимпийский стадион Лондона и «Альянц Арену» в Мюнхене? Без кордонов, давки и пристального контроля полиции.

Хочешь разгрузить метро – гони всех туда

Давайте разберёмся по пунктам. Понятно, что есть «отягчающие» обстоятельства. Станции метро и МЦК расположены слишком близко к стадиону, и толпа не успевает растянуться по пути, что может спровоцировать давку на входе или на платформе метро. Вы принимаете решение о поэтапном выходе с арены. Ок. Почему эта поэтапность в том, чтобы выпустить нижние сектора (массово) сразу, а верхние спустя 40 минут? Почему не выпускать трибуну за трибуной или сектор за сектором, растянув толпу в течение 40 минут, а не спровоцировав две её волны?

Читаем ещё в заявлении ГУ МВДН: «На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро «Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро «Воробьёвы горы» не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн. Необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун спортивного комплекса и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей. Указанные меры позволяют равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения остановочных платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка».

Здесь прекрасно всё и здесь же кроется главная, пожалуй, проблема организации выхода со стадиона. Она не в поэтапности (это ещё можно объяснить и потерпеть), а в том, что, несмотря на то что в 2017-м в Москве полно вариантов приехать и уехать из «Лужников», силы правопорядка настоятельно гонят все 80 тысяч человек на несчастную станцию «Спортивная». Как в 1977-м. Давно открыта и работает станция метро «Воробьёвы горы». При чём тут реконструкция бассейна? Его что, снесёт толпа? Ну выставите оцепление вдоль него, если переживаете за его сохранность. Распределить нагрузку между двумя станциями метро, как это делалось на «Открытие Арене» во время Кубка конфедераций, – уже меньше нагрузки, меньше толпа и меньше времени топтания на холоде.

Теперь раскрою главный секрет. В Лондоне, Мадриде, Милане, Мюнхене и других городах с огромными стадионами не бывает давки в метро, потому что в XXI веке метро давно перестало быть единственным способом добраться на футбол. Людей не сгоняют в одно место, а, наоборот, не мешают им рассеяться вокруг стадиона. Кто-то идёт к припаркованным в окрестностях автомобилям, кто-то – к автобусам и такси, кто-то – пешком. И Москва XXI века ничем не отличается от европейских городов. Но вокруг – кордоны, и никуда ты не свернёшь с одного несчастного маршрута к перегруженному метро. Которое таким образом пытаются разгрузить. Принудительно сгоняя туда тысячи, а то и десятки тысяч людей, которым туда не надо. Это как, логично?

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Тестовый матч, подопытные кролики

Сейчас люди ценят комфорт и время. Не мешайте им – и они разбредутся кто по окрестным ресторанам, кто по прекрасным набережным Лужников, чтобы переждать час пик, кто к местам парковки автомобилей, кто к соседним станциям метро (потому что дойти до них быстрее, чем полтора часа толпиться у «Спортивной»), кто – к прилегающим улицам (если вы не будете их перекрывать), чтобы за пару минут вызвать такси и уехать. Такой порядок куда безопаснее искусственного создания огромной толпы на одном маршруте.

В июне 2016-го мы с коллегой Гришей Телингатером смотрели в парижской фан-зоне матч Италия – Германия. Обстановка во Франции до и во время Евро оставляла желать лучшего, и террористическая угроза была серьёзной. Но никто не выставлял барьеров внутри фан-зоны, и благодаря этому, когда какой-то шутник (а скорее недоумок) взорвал петарду, люди разбежались во все стороны Елисейских полей, а не подавили друг друга в одном месте.

Петарда как бомба. Массовая давка в парижской фан-зоне Просмотр матча Италия – Германия в парижской фан-зоне был омрачён массовой давкой. Есть пострадавшие.

Другой пример, уже из наших реалий. На Кубке конфедераций люди с «Открытие Арены» идут к двум станциям метро, специальным экспресс-автобусам в центр и даже — невероятно! — пусть и с некоторыми трудностями (лично я дважды переходил Волоколамку, чтобы обойти все кордоны), но всё-таки можно покинуть стадион альтернативным способом – на машине, такси или пешком. Потому что иностранные болельщики, журналисты и официальные лица не поймут, почему у нас тут людей чуть ли не с дубинками сгоняют в одно место, даже если им туда не надо. А свои ничего, потерпят. Матч с Аргентиной тестовый. Тренируемся вон на них, на кошках.

Перед чемпионатом мира только и слышно: вот после него, на новых комфортных стадионах, мы и начнём собирать аншлаги. Да-да, новые современные стадионы, новые станции МЦК, wi-fi и кондиционеры в поездах метро, проход с помощью мобильного телефона. Всё это впечатляет и делает Москву и другие крупные города страны вполне современными и европейскими. Но между шикарными стадионами и комфортабельным транспортом – организация из 1970-х. И именно она ведёт к тому, что даже самые современные стадионы люди будут обходить стороной. Потому что просто нормально покинуть их – «не положено».

PS

Надеемся, что обещанный Виталием Мутко и руководством «Лужников» анализ жалоб и предложений состоится, и уже в марте, на игре Россия – Бразилия, опыт других стадионов, Кубка конфедераций и просто банальный здравый смысл будут учтены. Потому что второго фиаско на ровном месте вокруг главного стадиона страны люди просто не поймут. А третьего шанса до чемпионата мира и не будет.