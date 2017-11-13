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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

Без Месси наша сборная никому не нужна. СМИ Аргентины после игры с Россией

Традиции классической музыки в России и Ленин перед стадионом – в обзоре прессы.
Футбол

Хорхе Сампаоли и команда готовятся к матчу с Нигерией, Месси улетел в Барселону, а аргентинская пресса пишет об игре в «Лужниках». Разбираемся, что именно пишет.

Olé: Агуэро – русский связной

В заголовке обыгрывается прозвище Серхио – Кун.

«Отличная комбинация Месси и Павона, уверенный удар Агуэро. Павон вышел на замену и сделал голевой пас. Аргентина становится похожей на команду Хорхе Сампаоли».

Diario: Кун, вот это возвращение!

Снова игра слов, и в центре внимания Агуэро.

«Аргентина побеждает в России перед чемпионатом мира. Самый позитивный итог встречи – игра Агуэро. Он не только забил, но и отлично провёл матч. Именно Агуэро лидирует в борьбе за место «девятки» в сборной, он опережает Икарди, Игуаина и Бенедетто. Игра сборной запомнилась по хорошим индивидуальным действиям игроков. Во вторник предстоит игра с Нигерией».

Olé: Без Лео… нет никого

В онлайн-версии издания отмечают, что без Месси сборная Аргентины в России никому не интересна.
«Без Лео присутствие русских СМИ на тренировках нашей сборной резко сократилось. Если за тренировками с Месси наблюдали журналисты 20 изданий, то после отъезда Месси остался представитель одной радиостанции, и на этом всё. Остальные – журналисты из Аргентины.

Как известно, Месси вызывает повышенный интерес, в каком бы уголке мира он ни появился. Вот и в Москве накануне товарищеского матча сборных России и Аргентины на тренировках команды Хорхе Сампаоли дежурили представители 20 изданий. Но в воскресенье картина была совсем другой. Месси вернулся в Барселону, и за тренировкой наблюдали лишь аргентинские журналисты и сотрудник одной радиостанции из России».

Infobae: Большая статуя Ленина на входе на стадион «Лужники»

Фото: Reuters

Портал Infobae выпустил статью под названием: «Всё, что нужно знать о стадионе «Лужники», на котором сыграли сборные России и Аргентины». Материал представляет гид по стадиону и окрестностям, сделанный с помощью фото, гифок и инфографики. Отдельная картинка посвящена статуе Ленина. Кстати, в материале не обошлось без ошибки: на одной инфографике стадион называется «Лужинки».

Clarín: Сборной России не хватает качества

Одно из самых авторитетных новостных агентств Аргентины подробно освещает жизнь сборной. Специальный корреспондент присылает материалы из России почти каждый день. Правда, разобраться с написанием фамилии капитана сборной России это не помогло. Его фамилию пишут по-разному: Глушаков и Глошаков.

«Даже несмотря на двойную мотивацию – игру перед собственными зрителями и приближающийся чемпионат мира. – сборная России не показала организованную игру. Кроме Глушакова, который может и отобрать мяч, и пробить по воротам, и Кокорина, форварда, который провёл сильный матч в полузащите, отметить некого. Остальная команда выглядела растерянной и даже нервной, ей не хватало качества. Зрители выразили своё недовольство свистом после завершения матча».

Clarín: Глошаков опасен

«В матче против очень закрытой команды сборная Аргентины создала достаточно, чтобы забить хотя бы раз. В итоге забил Агуэро, который имел ещё как минимум две возможности.

Шансы были и у России. Капитан их команды Денис Глошаков опасно бил по воротам Серхио Ромеро. С правой ноги издали – у него получился ударище, но мяч прошёл рядом со штангой».

Clarín: Необычная версия гимна прозвучала в Москве

«Традиционная церемония, которая проходит перед встречами национальных команд, удивила необычной версией гимна Аргентины. Восемь русских женщин, элегантно одетых в красное, вокально исполнили инструментальную часть гимна».

Посмотреть видео можно на канале Botingol TV в Youtube.

Стоит добавить, что эта новость собрала больше всего комментариев по теме сборной Аргентины на портале за всё время, что сборная находится в России. 80 комментариев, ниже самые популярные из них.

— Фантастическое и уважительное исполнение. Отличная интерпретация.

— Фантастика! Вот это культура, вот это качество исполнения. Поздравляю русских, у них всегда всё отлично с классической музыкой.

— Наш гимн восходит к оперной арии, и вот он вернулся к истокам. Отличная адаптация.

— Не понимаю тех, кто критикует. 90% аргентинцев не знают слов нашего гимна или им стыдно его петь. Но при этом мы готовы критиковать всех остальных. Даже когда эти остальные делают нам такой подарок. Спасибо за эмоции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ЧМ-2018
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