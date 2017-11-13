Без Месси наша сборная никому не нужна. СМИ Аргентины после игры с Россией

Традиции классической музыки в России и Ленин перед стадионом – в обзоре прессы.

Хорхе Сампаоли и команда готовятся к матчу с Нигерией, Месси улетел в Барселону, а аргентинская пресса пишет об игре в «Лужниках». Разбираемся, что именно пишет.

Olé: Агуэро – русский связной

В заголовке обыгрывается прозвище Серхио – Кун.

«Отличная комбинация Месси и Павона, уверенный удар Агуэро. Павон вышел на замену и сделал голевой пас. Аргентина становится похожей на команду Хорхе Сампаоли».

Diario: Кун, вот это возвращение!

Снова игра слов, и в центре внимания Агуэро.

«Аргентина побеждает в России перед чемпионатом мира. Самый позитивный итог встречи – игра Агуэро. Он не только забил, но и отлично провёл матч. Именно Агуэро лидирует в борьбе за место «девятки» в сборной, он опережает Икарди, Игуаина и Бенедетто. Игра сборной запомнилась по хорошим индивидуальным действиям игроков. Во вторник предстоит игра с Нигерией».

Olé: Без Лео… нет никого

В онлайн-версии издания отмечают, что без Месси сборная Аргентины в России никому не интересна.

«Без Лео присутствие русских СМИ на тренировках нашей сборной резко сократилось. Если за тренировками с Месси наблюдали журналисты 20 изданий, то после отъезда Месси остался представитель одной радиостанции, и на этом всё. Остальные – журналисты из Аргентины.

Как известно, Месси вызывает повышенный интерес, в каком бы уголке мира он ни появился. Вот и в Москве накануне товарищеского матча сборных России и Аргентины на тренировках команды Хорхе Сампаоли дежурили представители 20 изданий. Но в воскресенье картина была совсем другой. Месси вернулся в Барселону, и за тренировкой наблюдали лишь аргентинские журналисты и сотрудник одной радиостанции из России».

Infobae: Большая статуя Ленина на входе на стадион «Лужники»

Фото: Reuters

Портал Infobae выпустил статью под названием: «Всё, что нужно знать о стадионе «Лужники», на котором сыграли сборные России и Аргентины». Материал представляет гид по стадиону и окрестностям, сделанный с помощью фото, гифок и инфографики. Отдельная картинка посвящена статуе Ленина. Кстати, в материале не обошлось без ошибки: на одной инфографике стадион называется «Лужинки».

Clarín: Сборной России не хватает качества

Одно из самых авторитетных новостных агентств Аргентины подробно освещает жизнь сборной. Специальный корреспондент присылает материалы из России почти каждый день. Правда, разобраться с написанием фамилии капитана сборной России это не помогло. Его фамилию пишут по-разному: Глушаков и Глошаков.

«Даже несмотря на двойную мотивацию – игру перед собственными зрителями и приближающийся чемпионат мира. – сборная России не показала организованную игру. Кроме Глушакова, который может и отобрать мяч, и пробить по воротам, и Кокорина, форварда, который провёл сильный матч в полузащите, отметить некого. Остальная команда выглядела растерянной и даже нервной, ей не хватало качества. Зрители выразили своё недовольство свистом после завершения матча».

Clarín: Глошаков опасен

«В матче против очень закрытой команды сборная Аргентины создала достаточно, чтобы забить хотя бы раз. В итоге забил Агуэро, который имел ещё как минимум две возможности.

Шансы были и у России. Капитан их команды Денис Глошаков опасно бил по воротам Серхио Ромеро. С правой ноги издали – у него получился ударище, но мяч прошёл рядом со штангой».

Clarín: Необычная версия гимна прозвучала в Москве

«Традиционная церемония, которая проходит перед встречами национальных команд, удивила необычной версией гимна Аргентины. Восемь русских женщин, элегантно одетых в красное, вокально исполнили инструментальную часть гимна».

Посмотреть видео можно на канале Botingol TV в Youtube.

Стоит добавить, что эта новость собрала больше всего комментариев по теме сборной Аргентины на портале за всё время, что сборная находится в России. 80 комментариев, ниже самые популярные из них.

— Фантастическое и уважительное исполнение. Отличная интерпретация.

— Фантастика! Вот это культура, вот это качество исполнения. Поздравляю русских, у них всегда всё отлично с классической музыкой.

— Наш гимн восходит к оперной арии, и вот он вернулся к истокам. Отличная адаптация.

— Не понимаю тех, кто критикует. 90% аргентинцев не знают слов нашего гимна или им стыдно его петь. Но при этом мы готовы критиковать всех остальных. Даже когда эти остальные делают нам такой подарок. Спасибо за эмоции.