«Использовал меня ради секса». Роналду обвинили в измене беременной невесте

12 ноября у Роналду и Джорджины Родригес родилась дочь. А за несколько часов до этого модель Наташа Родригес рассказала об измене Криштиану.

Португальская модель Наташа Родригес рассказала самому жёлтому изданию Англии The Sun, что в марте этого года провела ночь с Криштиану Роналду. На тот момент нападающий «Реала» уже встречался со своей девушкой Джорджиной Родригес. Более того, она уже была беременна.

«Я знала, что у него есть девушка, но мы всё равно стали друзьями, между нами было доверие, — заявила Наташа. — Он приятный человек, и после долгой переписки с ним было приятно встретиться вживую. Наша ночь вместе была особенной, но после я сказала, что иду на португальское шоу, и он попросил меня не делать этого».

Совсем недавно девушка стала участницей шоу под названием «Love on top 5» — это португальский аналог «Дома-2».

Судя по её «инстаграму», там Наташа нашла себе нового кавалера. Интересно, как он реагирует на то, что его возлюбленная пытается пиариться за счёт лучшего футболиста мира?

«Сейчас я думаю, что Роналду просто использовал меня ради секса, — вспоминает модель на шоу. — Я не сожалею, потому что быть с ним — это мечта, притом что он предал меня. Ему всегда нравилось моё тело и задница». Спасибо, что уточнила!

Правда, такое заявление Наташи выглядит скорее как провокация. Скорее всего, модель просто пытается стать героем хайпа, используя имя Криштиану.

Момент, прямо скажем, неудачный. Интервью Наташа дала аккурат в тот день, когда Джорджина Родригес (здесь могла бы быть шутка о том, что Роналду просто перепутал однофамилиц) родила Криштиану дочь.

Конечно, едва ли одного интервью будет достаточно, чтобы расколоть союз Криштиану и Джорджины в такой трогательный момент. Но на неприятные вопросы невесты Роналду явно придётся ответить.