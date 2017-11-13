Талалаев снова атакует судей. Лучше бы «Тамбов» атаковал в гостевых матчах

Тренер Андрей Талалаев далеко не в первый и совершенно точно не в последний раз срывается на российских судьях, попутно поливая напалмом провинциальных спортивных журналистов. Новое обострение случилось в Красноярске, где команда Талалаева с двумя удалениями проиграла 0:2 «Енисею», а тренер после матча заявил, что сибиряки должны научиться ещё выигрывать матчи 11 на 7, а не только 11 на 9.

Андрей Викторович сознательно или несознательно упустил тот факт, что к моменту первого удаления его команда уже уступала в счёте, а к моменту второй красной карточки проигрывала 0:2 и шансов на спасение почти не имела. Да и в целом главный тренер «Тамбова» наговорил много лишнего или лишь косвенно касающегося игры своей команды в гостях. Давайте я пробегусь по цитатам, всю пресс-конференцию можно посмотреть на видео.

Видео можно посмотреть на канале ФК «Енисей» в YouTube.

«Вы знаете, когда только назначили арбитра, я просто посмотрел: этот арбитр шесть раз обслуживал матчи «Тамбова», и ни разу «Тамбов» не выиграл. Поэтому на 20-й минуте я уже сказал, что мы без удаления не уйдём отсюда. […] Какой смысл оспаривать [судейские решения]? Этот человек шесть игр уже топил нас. Вы думаете, на седьмую у него что-то изменится в голове?».

Примерно обо всём говорящая цитата. Специально следить за тем, кого назначили арбитром, – это, конечно, лучшее из того, что может сделать тренер перед одним из важнейших матчей в сезоне. Готовить команду и верить в свои силы не нужно – нужно следить за тем, что будет происходить вокруг игры. А ещё нужно деморализовать своих футболистов, сказав им, что сегодня точно будет удаление – выходя со скамейки, они, конечно, будут верить в то, что отыграться возможно.

Кстати, давайте посмотрим, о каких шести предыдущих матчах говорит Андрей Талалаев. Сергей Куликов работал на домашнем для «Тамбова» матче с «Шинником» весной – команда проиграла не потому, что утопил судья (15 фолов у хозяев, 17 – у гостей, единственная жёлтая карточка показана игроку «Шинника»), а потому что всего дважды попала в створ (соперник – шесть раз). Ещё Куликов судил кубковую встречу с «Зенитом» — там «Тамбов» проиграл 0:5. Есть подозрение, что и этот результат не на совести судьи – «Зенит» просто немножечко сильнее.

Более того, Талалаев вспомнил бородатые времена, когда его в Тамбове не было и близко, а команда играла в ПФЛ. Тогда, в апреле 2014 года, «Тамбов» принимал в чернозёмном дерби «Факел» и проиграл 0:2. Оба мяча Воронеж забил с угловых, при этом второй тамбовчане, в том сезоне ушедшие с предпоследнего места в ПФЛ только в заключительном туре, по факту забили себе сами. В концовке же всей душой ненавидящий «Тамбов» Сергей Куликов поставил в ворота «Факела» пенальти – реализовать его хозяева не смогли, разумеется, из-за главного арбитра.

Таким образом, становится понятно: когда ты ещё до стартового свистка важного матча ищешь самые смешные оправдания поражению, то наверняка проиграешь.

«Маленький губастый мальчик». Как Талалаев наехал на пресс-атташе «Енисея» Что творилось на самой обсуждаемой пресс-конференции года в России.

«Есть совпадения, а есть анализ. Мы играли до этого с «Оренбургом» — пенальти, мы играли с «Крыльями» — пенальти. Сейчас приехали сюда – два удаления».

Все эти матчи были сыграны в гостях, и я бы попробовал провести анализ не только по пенальти или удалениям, а в целом по игре «Тамбова» на чужих полях. До Красноярска команда Андрея Талалаева провела 10 выездных встреч и набрала в них всего восемь очков – меньше в ФНЛ только у «Томи» и «Зенита-2». При этом шесть из этих 10 матчей были сыграны против команды из нижней половины таблицы, а четыре из этих шести – с соперниками, которые успели побывать в зоне вылета. Но «Тамбов» сумел забить всего восемь мячей на выезде, а пропустил 13.

Давайте проверим, совпадение ли это. 10 выездов до Красноярска – 109 ударов по чужим воротам и 107 допущенных по своим. Выглядит неплохо, если не разбираться дальше. Дело в том, что в гостевых встречах «Тамбов» не находит возможности пробиться в штрафную и пуляет издали (всего 46% ударов нанесены из штрафной), в то время как соперник доходит до штрафной тамбовчан регулярно (63% ударов нанесены из штрафной). Благодаря этому хозяева в выездных матчах «Тамбова» имеют больше попаданий в створ и в целом, и в попытках из штрафной.

О'кей, статистика ударов не всегда справедлива в футболе из-за высокой рандомизации результатов, правильнее смотреть и на создаваемую остроту. В 10 матчах (напоминаю, что шесть из них – с командами из нижней половины таблицы) «Тамбов» создаёт 93 обостряющие передачи, 69 из которых проникают в штрафную соперника. Аналогичная статистика соперников – 105 обостряющих передач, 80 сделаны из пределов штрафной. В той же игре с «Крыльями», на которую ссылается Талалаев, Самара имела 19 обостряющих пасов против девяти тамбовских и 10 ударов из штрафной против двух у соперника. Кажется немного логичным, что команда, которая больше и качественнее обостряет, зарабатывает пенальти и побеждает.

В то же время, когда «Тамбов» на выезде имеет преимущество, команда очки теряет. Так было в Химках, где до 86-й минуты команда вела 1:0 абсолютно по игре, а затем вратарь подарил мяч Андрею Мостовому, который покатил его в пустые ворота. Никаким образом арбитр на этот гол не влиял – «Тамбов» сам потерял два очка.

«Мы так плохо ещё не начинали. […] Причины? Мы – самая молодая команда лиги, в 2013-м всё только создалось, ещё нет такого опыта играть с грандами, которые ставят серьёзные задачи».

Обожаю этот распространённый аргумент российских тренеров. Так как футбольные клубы в России умирают, воскресают, создаются и меняют стратегии развития примерно ежедневно, почти у каждого тренера есть в запасе возможность надавить на молодость. При этом подменяются понятия «команда» и «клуб» — молодыми являются сами истории клубов, но футболисты и функционеры какими были, такими и остались. Итак, посмотрим, насколько опытен состав «Тамбова». Средний возраст футболистов, выходивших на поле в этом сезоне, составляет 28,5 лет – старше в лиге только «Оренбург». При этом «Тамбов» проиграл «Тюмени», которая находилась в зоне вылета и младше тамбовчан в среднем на целых четыре с половиной года. Очевидно, всё это потому что «Тюмень» была основана в нынешнем виде чуть раньше «Тамбова», в 2004 году. Этим же, конечно, объясняются ТРИ поражения от курского «Авангарда» (два в чемпионате и одно – в Кубке России) за три месяца. «Авангард», хоть и моложе своим составом на три с половиной года в среднем, основан аж в 1958 году – понятное дело, что против такой опытной команды у новичков вроде «Тамбова» шансов нет.

«Если проанализировать, кто из команд больше отбирает на чужой половине, – отборы, подборы, перехваты — то, поверьте мне, не «Енисей» будет лидером. Есть другие команды, которые умеют делать это лучше».

Так, здесь вообще всё намешано в кучу, так что давайте разберёмся по пунктам.

Пункт первый. Довольно странно приводить в пример статистику перехватов – она почти никогда не коррелирует с местом в таблице. Да, у «Олимпийца», например, больше перехватов на последней трети поля, чем у того же «Енисея», но опытный тренер должен понимать, что это почти никак не влияет на игру. Перехваты на последней трети поля случаются обычно в тех случаях, когда оборона соперника сидит достаточно глубоко и не оставляет свободных зон – монетизировать их очень сложно, это фактически статистика ради статистики. Куда важнее уметь перехватывать мячи на второй трети поля – в зоне 20 метров до центральной линии и 20 метров после неё. Перехват здесь означает, что перед игроком, получившим мяч, открывается достаточно широкое разреженное пространство и коридоры, в которые можно играть вертикальными передачами, которые всегда будут острее загона мяча на фланг плюс навеса. И в перехватах на второй трети поля «Енисей» сильнее «Олимпийца».

Ещё более странно опираться на статистику подборов. Она может свидетельствовать о стиле игры (много подборов – значит команда часто играет длинными передачами в верховую борьбу), но никак не об успешности команды. У «Енисея» и не может быть больше всех подборов в лиге, потому что команда опирается на игру низом и короткие передачи с мозговым центром в середине поля.

Пункт второй. Талалаев говорит об этой статистике так, будто она действительно должна свидетельствовать об успешности команды, но это совершенно не так. Есть такой вид статистики, как разница в реализации ударов (РРУ). Его логика основывается на том, что если ты хочешь быть на вершине, то должен чаще создавать ситуации с открытыми ударами (лучше всего из штрафной) у чужих ворот, а у своих позволять сопернику как можно меньше открытых ударов. РРУ как раз достаточно точно свидетельствует об успешности команды в сезоне, подводя итог всем её атакующим и оборонительным действиям.

Бей за титул-2. Как команды РФПЛ конвертируют удары Прибавляющий «Спартак», стабильный Бердыев и аномальный «Амкар» — в анализе реализации ударов командами РФПЛ.

Об РРУ важно знать ещё вот что: чем дальше команда отходит от промежутка в разнице между -2% и 2%, тем меньше рандома в её результатах. И вот что имеют команды ФНЛ:

«Енисей» — 7,1% (абсолютно топовый показатель, который неизбежно выводит команду в Премьер-Лигу)

«Оренбург» — 3,8% (с ростом значения по ходу турнира – особенно после отставки Темури Кецбая)

«Крылья Советов» — 3,8% (лучшая в ФНЛ нейтрализация соперников – всего 6,2% их ударов становятся голами)

«Сибирь» — 3,7% (этим объясняется очевидный оверачивинг команды в таблице – и он мог бы быть ещё серьёзнее, если бы в первых турах сибиряки не промахивались по пустым воротам)

«Динамо» СПб – 2,4% (здесь чем ближе зима, тем быстрее команда откатывается к рандомизации результатов)

«Тамбов» — 2,3%

«Шинник» — -0,8% (неплохая нейтрализация соперников, но слабая собственная реализация)

«Балтика» — -2,4% (Калининград больше всех в лиге бьёт по воротам, но не попадает в створ – Игорь Черевченко, с которым «Локомотив» был хорош по РРУ, уже срывается: «Уже не научишь игроков выход один на один исполнять»)

«Олимпиец» — -4,0% (а перехватывать на чужой половине поля можно хоть до утра).

Таким образом, «Тамбов» только шестой по РРУ, а в гостевых матчах и вовсе имеет стыдную разницу в конвертации ударов -4,8% (то самое неумение войти в штрафную, выраженное в цифрах). Вот в чём проблема «Тамбова», а найти подходящую статистику, которая отмазала бы тебя за плохой результат, можно при желании почти всегда.

Вывод

Соблазн атаковать судей после поражений велик всегда – вдвойне велик он в ФНЛ, где с судейством иногда действительно беда. У Андрея Викторовича среди множества лишних и иногда странных слов на уже легендарной пресс-конференции есть как минимум одно точное замечание: тренеры в ФНЛ не всегда понимают, за что судьи дают предупреждения, а за что – нет, эпизоды трактуются по-разному на протяжении одного матча.

Ровно об этом же вчера говорил более опытный в разбирательствах с арбитрами коллега Талалаева Валерий Петраков. Его «Томь» сыграла в Курске вничью с «Авангардом» при судействе, которое давно получило определение «домашнее». Я был на этой игре – арбитр Лаша Верулидзе действительно временами по-разному оценивал одинаковые эпизоды и сыграл свою роль в восхитительном боевике, который закончился со счётом 3:3 (без шуток, это по уровню экшна было круче, чем любой из матчей плей-офф за выход на чемпионат мира). Петракову действительно было за что прессовать судью.

Но просто посмотрите, насколько интеллигентно он делает это, никакого намёка на скандал:

Видео можно посмотреть на канале ФК «Авангард» в YouTube.

Тренеры должны осознавать, что сегодня уровень сомнения в головах болельщиков гораздо выше, чем ещё 30 лет назад, когда они верили каждому их слову и напасть на арбитра было достаточно, чтобы пойти на этого арбитра с факелами. Сегодня болельщик как минимум имеет возможность без эмоций пересмотреть игру, и когда он это сделает, то осознает, что ошибок судей было точно меньше, чем тренерских просчётов. Именно поэтому лучше и выгоднее стремиться к хорошей игре своей команды, чем заранее просматривать историю работы судьи на следующий тур до его первого звонка. И, хуже того, находить заранее в ней оправдание.