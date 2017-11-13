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Текст: Сергей Титов
Фото: Reuters

У Италии всё плохо. Это объяснит самый странный тактический ход года

Одна зарисовка, объясняющая все проблемы сборной Италии.
Футбол

Al centro, si.

«В центре, да». Лоренцо Инсинье, вышедший вместо Марко Верратти на 15 минут, передавал тактические указания тренера сборной Италии и будто извинялся перед товарищами. Кто-то не понял, почему Инсинье появился на позиции Верратти – Инсинье объяснил. Пожал плечами. Слова попали в камеру, умельцы читать по губам расшифровали и поняли – в сборной Италии никто не понял, чего хотел Джампьеро Вентура.

Тренера сборной Италии шатает больше года. До работы с «национале» он спокойно поднимал середняков, растил Леонардо Бонуччи в теплице скромного «Бари», жил с прозвищем Мистер Похоть и травил байки о молодых девушках, будто ему 40, а не 70. В провинциальных условиях он был учителем и богом, а при повышенном внимании – поплыл. Вентура разбил всё, что построил Антонио Конте, сам сделал очень хрупкую конструкцию, сдобрил её рядом сомнительных решений. Инсинье в центре поля – уже последняя капля.

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В первом стыковом матче между сборными Швеции и Италии хозяева навязали суровую борьбу команде Вентуры и заслужили победу – 1:0.

В чём суть тактического хода?

Попробую зацепиться за логическую цепочку Джампьеро Вентуры. В «Наполи» Лоренцо Инсинье – центральная фигура системы Маурицио Сарри, где используются не умения игроков в целом, а качества для конкретной позиции. «Наполи» перекашивает атаки на левый край, а Инсинье при таком перекосе часто смещается с левого края в центр, врывается в штрафную и решает эпизоды. Вероятно, смещения в середину с острым продолжением и были заданием Инсинье. Об этом говорит и момент после 90-й минуты: когда Вентура подозвал Лоренцо и объяснил тактическое задание, Инсинье ушёл просить мяч налево, получил передачу и придумал остроумный пас вразрез.

Такая логика допустима, но есть проблема, не относящаяся к тому, что Инсинье в принципе не центральный полузащитник. В «Наполи» вокруг Инсинье выстроено чёткое движение – существуют треугольники, через которые строятся атаки, высоко поднимается крайний защитник Гулям (поднимался до травмы), резкие рывки из глубины в центр делает Гамшик. Чтобы Инсинье был максимально эффективен, ему нужен форвард, с которым нужно отыграться, и чёткая структура игры: несмотря на то что в «Наполи» многое подчинено полёту фантазии, структура не менее важна для командной работы.

У сборной Италии не было ничего, чтобы использовать сильные стороны Инсинье. Нападающие оказались выключенными из игры – и Иммобиле, и вышедший на замену Эдер терпеливо и бестолково ждали мяча в штрафной площади. Схема 3-5-2 некомфортна для подготовки атак, те же треугольники сложно выстроить без качественной помощи форварда (здесь смотри пункт первый). Плохо двигался Маттео Дармиан, левый латераль, с которым Инсинье часто открывался на одной вертикальной линии. Лишь к финальному свистку Дармиан частично понял, что от него требуется, и смещался в центр, но не создавал движения перед штрафной, как делает Гулям или Гамшик.

Выход Инсинье в центр поля мог стать интересным ходом, если бы он был запланирован, но он оказался спонтанным, как и переход на 3-5-2 в принципе. В результате Инсинье сделал 17 пасов, 5 раз переводил мяч длинными передачами, но часто занимался вообще не своей работой разыгрывающего или бестолково бегал у центрального круга, не понимая, где именно искать мяч.

Что с тактикой?

Самая нелепая история – выбор расстановки «национале». Весь отборочный цикл Джампьеро Вентура использовал схему 4-4-2, которую сам интерпретировал как 4-2-4. Идея Вентуры на словах кажется интересной – тактика подразумевает большой упор на фланги, любовь к атакующему футболу, пользу связки Белотти – Иммобиле, прозванной Близнецами за похожесть нападающих. Только, во-первых, сборную Италии невозможно научить атаковать «от себя», особенно в условиях жёсткого цейтнота времени, с которым сталкивается тренер сборной. Во-вторых, команде натужно дался переход от тактики Антонио Конте к новой стратегии – Вентура сразу разрушил то, что Конте настраивал по ходу Евро-2016 целый месяц, но толком не построил ничего сам.

Есть и теневая проблема. Почти все прогрессивные команды кальчо используют схему 4-3-3, и игрокам сборной она тоже хорошо знакома. Де Росси и Флоренци знают тактику по «Роме», Жоржиньо – по «Наполи». Пароло в «Лацио» играет в модуле 3-5-2, но тоже в тройке полузащитников. Верратти из «Пари Сен-Жермен» тоже привык к 4-3-3. Логично было бы использовать модуль с тремя полузащитниками, делая акцент на понимании тактики игроков. Вдобавок от схемы 4-3-3 выиграли бы и итальянские инсайды, набравшие бешеную форму – Инсинье и Эль-Шаарави. Но Вентура упирался рогом и до октября играл только 4-2-4.

Итальянские журналисты пишут, что теперь Вентура окончательно сошёл с ума – перед полётом в Швецию посовещался с «сенаторами», то есть игроками, имеющими наибольшее влияние в раздевалке, и изменил схему. Учитывая, что тройка защитников ВВС (Бонуччи, Барцальи, Кьеллини) входит в состав «сенаторов» в полном составе, неудивительно, что Вентура решил перейти на 3-5-2. Леонардо Бонуччи раньше говорил про Вентуру, что готов броситься ради тренера в огонь и воду, а теперь навязывает условия ему сам. Лучше только позвонить Антонио Конте и убедить его вернуться назад.

Что ещё не так?

В первую очередь понимание, как строить атаки. У Италии есть игроки, умеющие правильно двигать мяч вперёд – Бонуччи и Верратти, – но без отлаженного движения и грамотных открываний их работа пойдёт коту под хвост. Против Швеции, грамотно строившей защиту, Верратти то опускался на позицию реджисты, то уходил ближе к левому краю и пытался что-то придумать. Но шведы перекрывали всю сборную Италии так, что Марко оставалось только откатывать мяч обратно к тройке защитников.

Из-за слабого движения и непонимания, как строить атаки через центр, Италия ставила рекорды защитников по количеству передач, потом упиралась во фланги и либо отдавала назад, либо бездумно навешивала. Мяч либо переходил к шведам, либо бесконечно циркулировал вокруг их защитного блока. Оба нападающих вообще не попали в игру, как и Эдер, вышедший со скамейки.

Печаль в атаке характеризуют два статистических факта. Первый – Бонуччи, Барцальи и Кьеллини на троих сделали 298 передач, почти сотню на каждого. Второй – Дармиан и Кандрева, два латераля во внезапных 3-5-2, сделали 21 навес в штрафную шведов за матч. До адресата дошли всего две подачи. В результате карта передач Италии получилась U-образной, с жирными линиями буквой U. Это сигнал, что построение атак и доставка мяча вперёд не работают.

Хоть какие-то выводы сделаны?

Как пишут в Corriere Della Sport, на ответный матч Вентура уже выбрал состав и расстановку. Италия снова сыграет по схеме 3-5-2, так любимой игроками, связку Близнецов в атаке разобьёт Маноло Габбьядини, а вместо Де Росси и Верратти выйдут Жоржиньо и Флоренци. Вентура даже здесь умудрился пойти против всех законов логики – ключевую позицию реджиста, то есть разыгрывающего, займёт человек, сыгравший за сборную Италии всего 24 минуты. В товарняке. При Антонио Конте, при его специфических требованиях по стилю игры. «Я слушаю все советы, но выбираю состав сам», – лечит нас Вентура. Ну конечно.

Сегодня план и тактика решат меньше, чем заряженность, огонь в глазах и мощь 80-тысячной армии тиффози на «Джузеппе Меацца». Но против такой организованной команды с ответным мощным эмоциональным зарядом, как Швеция, мало просто выйти с настроем всех порвать. Нужно ещё и знать, как разломать крепкую шведскую стенку.

Джампьеро Вентура, кажется, не знает.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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