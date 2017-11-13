Хороши «черти»! Возможно, самая уникальная команда России

Нечасто вторая лига обращает на себя внимание федеральных СМИ и примерно никогда – позитивными, оптимистичными событиями. Скупые эпитафии по безвременно почившим самобытным коллективам в этом жидком информационном потоке преобладают над сколько-нибудь жизнеутверждающими новостями. Спасибо «Арарату» с «Локомотивом-Казанка» за то, что осветили этот привычно сумрачный подвал. Но главной сенсацией со знаком плюс осеннего этапа первенства ПФЛ стала другая столичная команда, представляющая Южный административный округ столицы.

Промежуточное лидерство «Чертаново» в Западной зоне – это, возможно, не лучшее, что случилось со вторым дивизионом с момента рождения и стремительного роста «Краснодара», но определённо самое обнадёживающее. Столичный клуб личным примером опровергает два укоренившихся в нашем подсознании стереотипа: якобы локальные команды в России заведомо обречены на недолгую и несчастливую жизнь и что ставка на своих воспитанников в комплектовании утопична в принципе. По крайней мере, для успешного выступления на нижнем профессиональном уровне внутренних ресурсов «чертям» с лихвой хватает.

Мы настолько привыкли к выстраиванию футбольной вертикали с верхушки, что совершенно забыли: по уму, по науке должно быть всё-таки наоборот – сначала школа, потом – взрослая профессиональная команда. Неудивительно, что строения без фундамента, какой бы позолотой ни были украшены, долговечностью не отличаются. Едва рука дающего – будь то губернатор или добрый дядя бизнесмен – оскудевает, картонная конструкция с грохотом рушится.

«Чертаново» изначально создавался как центр спорта и образования одноимённого района. И со своей целью – растить подрастающее поколение и снабжать кадрами юношеские сборные страны и академии больших клубов – отлично справлялся. Достаточно сказать, что на победном чемпионате Европы среди юношей (U17) 2013 года сборная России более чем на четверть (5 игроков из 18) состояла из представителей этой не самой раскрученной в столице школы.

Профессиональная команда при центре появилась в 2014 году – как та самая недостающая верхушка пирамиды. Благодаря ей лучшие воспитанники клуба получили возможность плавно интегрироваться в мужской футбол – вместо того чтобы массово искать себе иное применение в жизни. Известно же, как у нас в командах мастеров молодёжи доверяют. Везде по-разному, но в целом по стране чуть лучше, чем никак.

Фото: fcchertanovo.com

В цивилизованном обществе похвала чиновнику считается чем-то вроде моветона – просто потому что ему по умолчанию положено больше печься об интересах простых сограждан, нежели своих собственных. Но в нашем случае просто необходимо отдать должное «отцам» клуба. Москомспорт устоял перед соблазном сколотить банду «под задачу» и потешить собственное самолюбие на уровне ПФЛ. Оттого и результаты дебютанта на первых порах не поражали воображение: 15-е (из 16) место в первом сезоне, 11-е – во втором. В турнирном отношении команда, быть может, прогрессировала не слишком стремительно, зато свою основную функцию – обеспечивать практикой воспитанников – выполняла.

По мере роста мастерства игроков росли и её турнирные аппетиты. В 2016 году один из лучших специалистов в области детского футбола Михаил Буренков (среди его учеников в «Спартаке» были Александр Селихов, Артём Тимофеев) передал эстафету более опытному именно на взрослом уровне Игорю Осинькину, а сам вернулся в более привычную юношескую стихию. От этой рокировки выиграла и школа, и её главная команда. В сезоне-2016/17 «Чертаново» поднялся на шестое место в первенстве, а после смены регистрации – перехода из Центральной зоны ПФЛ в Западную — вырвались в лидеры.

Фото: fcchertanovo.com

Под командованием бывшего тренера Академии имени Коноплёва, дубля и основы «Кубани» москвичи с одним поражением завершили осеннюю стадию сезона. Но главное – от клубной стратегии не отошли. Тон в команде по-прежнему задают свои, доморощенные либо приглашённые из других школ, мальчишки, а не бывалые шабашники, без конца кочующие из команды в команду.

Самым «старым» — вратарю Радионову и защитнику Бартасевичу – по 24 года. Самым молодым – а их в заявке двое – по 16, ещё семерым парням – по 17 лет. Из всей чертановской ватаги более или менее известен болельщику лишь нападающий Майрович – чемпион Европы среди юношей и автор гола «Спартаку» в 2016 году. Остальных широкой аудитории только предстоит узнать. Предпосылки для этого есть, и немалые.

Только в двух юношеских сборных России – U19, U20 – сегодня востребован десяток игроков «Чертаново»: четыре у Александра Гришина, шесть – у Андрея Гордеева. Восемь из них выходили на поле в матчах ПФЛ, хавбек Глушенков – второй бомбардир клуба в лиге. С учётом 17- и 16-летних картина получается ещё более внушительная – 16 человек в сборных! Из клубов РФПЛ один-два сегодня могут похвастать столь широким представительством в национальных командах, а тут – второй дивизион.

По словам директора «Чертаново» Николая Ларина, клуб увлекает задача повышения в классе, но! Вне зависимости от лиги, настаивает он, играть в команде будут только свои. При таком подходе им не должно составить труда завоевать зрителя – для начала в одном отдельно взятом районе.