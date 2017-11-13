«Ноги сами не побегут». Черчесов объясняет, как сыграем с Испанией

Сборная России накануне встречи с Испанией провела предматчевую пресс-конференцию и открытую тренировку на стадионе «Петровский». В холодную, ветреную погоду только шесть игроков нашей национальной команды занимались в шортах, включая уроженца Томской области Константина Рауша, а остальные предпочли надеть тренировочные штаны.

Голкиперы Андрей Лунёв и Владимир Габулов работали отдельно под руководством тренера вратарей Гинтараса Стауче. Почему отсутствовал Игорь Акинфеев, объяснил в ходе общения с журналистами Станислав Черчесов. На пресс-конференцию наставник сборной России пришёл вместе с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым, которому и был адресован первый вопрос.

«Лужники»? Важно закончить здесь чемпионат мира». Черчесов верит в это И объясняет, почему так важно сыграть с Аргентиной, Испанией и Бразилией подряд.

Дзагоев: «Моё физическое состояние не оптимальное»

— В одном из недавних интервью вы сказали, что в РФПЛ не так много команд, которые играют в зрелищный футбол. Играет ли в такой футбол сборная России? И что нужно сделать, чтобы красиво сыграть с Испанией?

— С испанцами будет тяжело. Все показывают в матчах с ними не лучшую игру, потому что сборная Испании ставит на контроль мяча. Но и у неё есть слабые места, которыми нужно воспользоваться.

— Каково ваше физическое состояние? И кто нравится вам в сборной Испании?

— Физическое состояние пока не оптимальное, нужно его улучшить. В сборной Испании мне нравится Иско, но, насколько я знаю, он не прилетел. Значит, в какой-то степени нам будет легче.

Не знаю, как Испания сыграет в Петербурге, поэтому будем исходить из всех возможных вариантов. По ходу встречи уже всё поймём.

— Есть ли у вас амбиции поиграть в зарубежном чемпионате?

— Я недавно отвечал на этот вопрос. Амбиции у меня есть, но не всегда всё складывается так, как хочешь. Годы идут, возраст увеличивается. Надеюсь, после чемпионата мира осуществлю мечту поиграть за границей.

Черчесов: «Акинфеев, Фернандес и Кокорин занимаются по индивидуальной программе»

— Игра с Аргентиной была тяжёлой. Все ли здоровы на сегодняшний день?

— Не могу сказать, что игра получилась тяжёлой. Она была такая, какая была. Мы встречались с хорошим соперником, следующий соперник будет таким же. На данный момент Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Александр Кокорин занимаются по индивидуальной программе в фитнес-центре гостиницы. Все остальные приехали на «Петровский». Тренировка будет восстановительного и тактического характера.

— В чём разница между Аргентиной и Испанией?

— Испанцы так же держат мяч, но они играют быстрее. Если аргентинцы всё-таки долго готовили атаки, а потом врывались в штрафную, то сборная Испании старается быстрее доставить мяч вперёд. Мы внимательно изучали соперника. Они действуют в четыре защитника, но в матче с Израилем перестроились на три защитника. Не знаю, как Испания сыграет в Петербурге, поэтому будем исходить из всех возможных вариантов. По ходу встречи уже всё поймём.

— Редкий случай, когда сборными будут руководить два замечательных в прошлом вратаря. Вы знакомы с Хуленом Лопетеги?

— Лично мы не знакомы. Насколько я помню, даже не пересекались как игроки. Но, естественно, я знаю про Лопетеги. Знаком с его карьерой и вратаря, и тренера. Во всех качествах он проявлял себя с лучшей стороны. Завтра мы в первый раз встретимся, познакомимся перед игрой.

Мы уже играли и с Мексикой, и с Португалией, и с Бельгией – не самыми слабыми командами. Если бы мы остались в отборочной группе, то у России были бы более слабые противники по контрольным матчам.

— Есть ли шансы сыграть у Андрея Лунёва?

— Лунёв готовится так же, как и все. Он в хорошем состоянии. У нас ещё есть время. Примем оптимальное для команды решение.

— На ваш взгляд, сможет ли сборная Испании победить на чемпионате мира?

— Я не могу предсказывать. Не знаю, в каком испанцы будут состоянии, все ли окажутся здоровы и кто достанется в соперники по группе. Нюансов на турнире бывает много. Чемпионат Европы сборной Испании не удалось выиграть. Но на мировом первенстве испанцы – одни из фаворитов. Последние матчи доказывают их высокий уровень. Правда, на чемпионате мира будет достаточно желающих выиграть трофей.

— Что должно произойти, чтобы вы вызвали в сборную России Игоря Денисова?

— У нас есть футболисты, которые готовятся к завтрашней игре. Про них я бы с удовольствием поговорил. А не про тех, кого здесь нет.

— На петербургском стадионе ваша команда выиграла у Новой Зеландии. Есть ли какие-то позитивные мысли в связи с этим? И насколько изменилась сборная России с тех пор, на ваш взгляд?

— Понятно, что речь идёт о разных ситуациях. Тогда была первая игра Кубка конфедераций, а завтра контрольный матч. Соперники тоже разные по силе и статусу. Сравнивать сложно. Но воспоминания о той победе добавляют позитивных эмоций. Тем более в Петербурге умеют болеть, уверен, стадион нас хорошо поддержит.

Естественно, определённые изменения с того времени произошли. В том числе в составе сборной России. Готовность сейчас у нас другая. Перед Кубком конфедераций мы работали вместе почти месяц, а сейчас есть лишь немного времени для того, чтобы привести игроков в оптимальное состояние.

— Раньше сборная России встречалась с середняками, а теперь с топ-сборными. Есть ли отличия в подготовке к матчам с этими соперниками?

— Понятно, что отличия в подготовке есть, поскольку мы играем с разными по уровню и стилю командами. Перед встречами с топ-сборной нужно правильно готовиться и психологическом плане. Ноги сами не побегут – ничего само собой не бывает. Важно как не перегореть, так и избежать недонастроя.

Думаю, вы всё-таки не до конца изучали наших бывших соперников. Мы уже играли и с Мексикой, и с Португалией, и с Бельгией – не самыми слабыми командами. Если бы мы остались в отборочной группе, то у России были бы более слабые противники по контрольным матчам.

— Согласны с Дзагоевым, что сборной России будет полегче в связи с отсутствием Иско?

— Алан сказал, а я должен комментировать? (Улыбается.) Конечно, каждый игрок добавляет что-то своё. Мы знаем, что Иско – футболист высокого класса. Но травмы и дисквалификации случаются у всех команд. Убеждён, сборная Испании не может зависеть от одного человека. У моего коллеги достаточно резервов, чтобы заменить Иско. Игра будет тяжёлой для нас.