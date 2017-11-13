Опорник со скамейки сборной Камеруна. Кто может перейти в «Спартак»

Справка «Чемпионата»



Жорж Манджек

Возраст: 28 лет

Позиция: опорный полузащитник

Страна: Камерун

Трансферная стоимость: 1,25 млн евро

Сильные стороны: отбор, атлетичность, универсализм

«Да, ко мне есть интерес со стороны «Спартака», — полузащитник пражской «Спарты» Жорж Менджек особо не шифруется. — Они связывались с моими представителями. Как и агенты из «Гамбурга». Они просматривали несколько матчей в этом сезоне и запрашивали условия. Но сейчас я сосредоточен на игре за «Спарту».

В настоящее время команда Манджека идёт на пятом месте, но шансов на чемпионство практически не осталось – за 13 туров «Виктория Пльзень» не потеряла ни одного очка и обеспечила себе отрыв от ближайшего конкурента в 13 баллов. В принципе игра «Спарты» неплохо отлажена – форварды Лафата и Шураль забивают регулярно, Томаш Росицки всё ещё неплох в созидании. Оборона не блещет, но и тут всё не критично – во всяком случае тренера всё устраивает, и поднимать Вячеслава Караваева со скамейки он пока не спешит.

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Жорж Манджек в этих построениях отвечает за разрушение, развязывая руки в центре поля Росицки. Камерунец набрался достаточно опыта в Лиге 1 и Бундеслиге. Начав карьеру в «Штутгарте» и смотавшись в аренду в «Кайзерслаутерн», Манджек перебрался во Францию, где несколько лет пылил за «Ренн» и «Осер». Потом была командировка в Турцию, возвращение во Францию, выход с «Метцем» в высшую лигу и в итоге – переезд в Чехию, куда скопом повалили достаточно именитые футболисты.

В сборной Камеруна Манджек играл заметную роль. До недавнего времени. В свои 28 он уже ветеран команды, участник Кубка африканских наций и чемпионата мира. Только вот в этом отборочном цикле он из основы выпал – всего 18 минут на поле за групповой этап (и ещё 1 минута на Кубке конфедераций минувшим летом). Тренер Уго Броос доверяет более молодому опорнику «Марселя» Ангисса. Правда, вряд ли Жорж сильно расстроился – Камерун безнадёжно проскочил мимо чемпионата мира в статусе победителя КАН.

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Стиль игры

Манджек – классический опорный полузащитник. Атлетичный, подвижный, нацеленный на отбор. На стандартах неплохо подключается в атаку и может потолкаться с защитниками. Несмотря на рост, он неплох «на втором этаже». Порой получается.

Видео можно посмотреть по данной ссылке.

Порой – нет.

Видео можно посмотреть по данной ссылке.

В остальном что-то особенное в игре Жоржа выделить сложно. Порой Жорж заигрывается и идёт в дриблинг тогда, когда делать этого не стоит, предпочитает дальние передачи, но частенько ошибается при игре в пас. Ну и с фолами есть определённые проблемы – порой Манджека заносит и он получает необязательные жёлтые карточки.

Самое главное его достоинство – универсализм. Во Франции и Германии он играл на позициях центрального и правого защитника, но комфортнее всего чувствует себя в опорной зоне, где у него больше пространства для манёвра и чаще предоставляется шанс подключиться к атаке.

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Сложно сказать, почему в «Спартаке» обратили внимание именно на Манджека. Вероятнее всего, он лишь один в обширном списке возможных приобретений. Пока же сложно сказать, что выделяет Жоржа на фоне уже имеющихся полузащитников. Игрок с таким опытом может пригодиться «Спартаку» для глубины состава. Но чудес от него ожидать точно не стоит. Тем более кандидатура Манджека не лучшая даже с точки зрения финансов – камерунец летом подписал трёхлетний контракт со «Спартой», и вряд ли чехи отпустят игрока основы за бесценок.

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Пока всё это смотрится очень странно.