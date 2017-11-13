5 футболистов, которые могут заменить Бэйла в «Реале»

Травмы рушат карьеру Гарета Бэйла. Три дня назад нападающий получил 19-ю (де-вят-над-ца-тую) травму в составе мадридского «Реала». Испанские журналисты подсчитали, что каждый матч валлийца обошёлся «Королевскому клубу» более чем в € 1 млн (пришёл за € 168,6 млн, а провёл всего 159 игр).

Руководству «Реала» хрустальный футболист надоел. AS стало известно, что зимой Бэйла выставят на трансфер, причём снизят его стоимость со € 150 млн, которые просили в этом году, до € 70 млн. Эти деньги Флорентино Перес сможет вложить в очередной супертрансфер.

Стоимость: € 45 млн (здесь и далее — по оценкам сайта transfermarkt.com)



Самый бюджетный вариант для Мадрида — попробовать забрать у каталонца Гвардиолы один из главных активов «Манчестер Сити». На фоне Агуэро и Де Брёйне немецкий талант выглядит не так ярко, зато его статистика в АПЛ выглядит внушительно: 6 голов и 5 передач за 11 матчей. Будущий лидер сборной Германии, быстрый и мощный, точно впишется в «Реал» не хуже Бэйла.

«Какой там Месси? Дибала!» Ради кого (или чего) люди идут на сборную Любовь Москвы и Питера, недоступный Месси и «кузьмичи» и советская революция – главные впечатления болельщиков от матча Россия – Аргентина.

Стоимость: € 70 млн



Пауло Дибала с детства не скрывал любви к «Барселоне». Тем резонанснее может стать его переезд в Мадрид. Аргентинский нападающий в прошлом сезоне заслужил сравнение с Месси своей великолепной игрой. Но есть пара минусов. Во-первых, Дибала не слишком стабилен и периодически склонен впадать в футбольную депрессию. Во-вторых, он стал иконой для болельщиков «Ювентуса», которые очень болезненно переносят продажи своих лидеров. Так что за аргентинца Пересу придётся выложить сумму как за двух Полей Погба.

Стоимость: € 75млн



Перес уже давно положил глаз на Эдена Азара. Это футболист как раз для его «Реала» — яркий, харизматичный и эффективный. К тому же Зидан не раз называл бельгийца в тройке лучших игроков мира. Каждое трансферное окно появляется куча слухов о переезде Азара в Мадрид. Якобы он уже не раз общался с руководством «Реала» и согласился на переход.

Однако в июне этого года Азар неожиданно заявил: «В Мадриде я могу оказаться на скамейке, зато в «Челси» буду играть стабильно. Испания — мечта, но я хочу принять лучшее решение для своей карьеры». Может, трансфер Бэйла наконец убедит бельгийскую звезду в том, что для него найдётся место в команде Переса и Зидана?

Стоимость: € 90 млн



«Килиан — фанат «Реала», а Криштиану Роналду — его идол», — говорил в одном из интервью отец Мбаппе. При этом многие инсайдеры летом утверждали, что самый талантливый тинейджер из мира футбола в итоге окажется именно в Мадриде. Однако 180 миллионов евро упали на счёт владельцев «Монако» из соседнего Парижа — родного города Мбаппе. С командой мечты у француза в этот раз не сложилось.



«Реал» пытается подписать Мбаппе с 14 лет. Четыре года назад на переговоры в Монако приезжал сам Зидан, тогда занимавшийся мадридской «кантерой», но договориться не удалось. Вероятно, уже после чемпионата мира в России тренер снова позвонит соотечественнику и позовёт его в Мадрид. Отказаться от мечты Килиану будет трудно.

У Мбаппе проблемы в «ПСЖ». Это из-за Неймара Килиан способен на большее.

Стоимость: € 150 млн



Кто может обострить отношения между болельщиками «Реала» и «Барселоны» острее, чем Луиш Фигу? Правильно: самый дорогой футболист мира. Неймар. Бразилец никак не может освоиться в Париже: ни тренер, ни партнёры по команде, ни чемпионат Франции его не устраивают. По слухам, нападающий уже успел попроситься обратно в «Барсу», пообщавшись с Месси и Суаресом. К тому же Неймар не против того, чтобы перейти даже в «Реал» — к переходу туда его склоняют работники клуба Роберто Карлос и Роналдо. Интересный сценарий.