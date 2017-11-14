Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без чемпионата мира

Италия, аут! Швеция может оставить Буффона без чемпионата мира В первом стыковом матче между сборными Швеции и Италии хозяева навязали суровую борьбу команде Вентуры и заслужили победу – 1:0.

До самого конца в это всё равно не верилось. Чемпионат мира без Италии? Когда такое последний раз было? Проиграть шведам, где окончательно закончил Златан? Действительно, как вообще это возможно?

Они вышли на последний бой в своих жизнях. Буффона колбасит под гимн так, как до этого никогда. Главную песню страны сборная орет — орет и весь «Сан-Сиро», готовый выпрыгнуть со своих мест на поле.

Да только со времён великой миланской тройки Гре-Но-Ли этот стадион был очень комфортным для шведов.

Первые минуты итальянцы разжигают огонь в своих сердцах. Очень важно, чтобы в эти минуты не поплыл главный арбитр Антонио Матеу Лаос, но опасения напрасны. Мой тезка принимает сложные, но последовательные решения: не даёт пенальти за падение в шведской штрафной Пароло, а через 20 секунд показывает жёлтую карточку за срыв атаки Кьеллини. У «Сан-Сиро» начинает пританцовывать от кипения крышка, но зрители зря злятся: в аналогичных эпизодах Лаос предупреждает за опасную игру Юханссона и не показывает на точку за лёгкое касание мяча рукой в штрафной «адзурры».

Шведы в порядке. Они не боятся и прессингуют до Буффона, едва не организуя итальянцам позорный привоз. Все меняется с травмой Юханссона — полузащитник, забивший единственный мяч в первой встрече, падает в центральном круге так, что разрыв «крестов» становится очевидным. Янне Андерссон отрабатывал пару дней именно такой состав, с Юханссоном в старте и до финального свистка — это становится очевидным, когда желваки тренера начинают безумно плясать на камеру.

Италия спешит реализовать своё преимущество в сыгранности, но ключевое слово здесь — «спешит». Осмысленности в атаках «адзурре» не хватает, а уроки обороны при банальных навесах шведы впитали с молоком матери. Спешит даже скамейка Италии — когда Флоренци бьёт выше, все запасные почти высыпали на поле; они уже успели увидеть мяч в сетке. Самый реальный шанс в тайме упускает Иммобиле — его удар уже проскакивает в домик Ольсену, но вратарь рефлекторным движением хоккейного голкипера задевает мяч и гасит его скорость. Швеция даже не успела испугаться — Гранквист выбил душу из мяча задолго до опустевшей линии ворот.

Италия давит, ей важно забить до перерыва, но спешка становится близкой к панической. Иммобиле первым срывает стоп-кран режима «давайте спасём родину в одиночку» — проходит немного времени, и на этот режим переходят все, кроме Жоржиньо. Седьмой номер «адзурры» пытается сохранить хладнокровие среди апокалипсиса и разбрасывает мячи как поумнее, а не как побыстрее. Пустые старания.

Перерыв не охлаждает итальянские головы, зато здорово освежает шведские, которые готовы к новой порции навесов. Флоренци оказывается неприкрытым в штрафной и воспаряет над «Сан-Сиро» — его удар в падении с лета проходит мимо створа. Нужно пытаться ещё, это был бы слишком красивый гол, чтобы стать решающим.

Удар Флоренци проводит по второму тайму водораздел — очевидные моменты заканчиваются, а шведы сохраняют стереотипное спокойствие. Итальянцам, ко всем бедам, ещё и не везёт — мяч после срезки от Свенссона опускается к створу, который потерял Ольсен, но в итоге только перекладина и угловой. Хаотичная перепасовка хозяев все больше напоминает тремор, а попытки нарисовать пенальти выглядят все смешнее — не для того Лаос проводит идеальную игру, чтобы купиться на дешёвую подделку Модильяни. Ну, или Индзаги хотя бы.

Хозяева раскрываются, и шведы пару раз вспоминают, что такое контратака — в обоих случаях ее поддерживает вышедший на замену Телин. У Италии не больше десяти минут, а выдумки так и нет — Белотти топит с фланга к центру и стреляет, но этот удар обречён уйти в молоко. Шведы уже еле стоят на ногах (Янне Андерссон признает то, что не всегда признают в «Краснодаре» — Классон сдувается физически первым — и снимает запыхавшегося «быка» с игры), и тут героем становится Ольсен. Эль-Шаарави бьёт примерно с той же точки, что и Флоренци, но гораздо плотнее и в створ — вратарь шведов с трудом выуживает мяч из ближнего!

Лаос добавляет итальянской агонии пять минут, но шведы не для того лили кровь два матча, чтобы так легко отдаться на флажке. Буффон завершает международную карьеру в атаке, но это уже бесполезно. Гол Юханссона, который теперь с высокой долей вероятности пропустит чемпионат мира, отправляет шведов в Россию, а итальянцев — спать в слезах.

Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции.