Эта Испания опаснее Аргентины

Краш-тест сборной Станислава Черчесова продолжается. Испанцы – не только одна из сильнейших команд, которые приедут в Россию летом, но и один из самых неудобных для нашей команды по стилю. Почему? Есть несколько причин.

Слишком много футболистов – не проблема

Одной из главных новостей перед матчем сборных России и Испании стало отсутствие Иско. Полузащитник получил ушиб в игре с Коста-Рикой и выбыл примерно на неделю. Это действительно потеря, в последних матчах Иско был самым важным игроком сборной. Но при таком широком выборе, который есть у Хулена Лопетеги, без Иско атака испанцев может стать ещё более вариативной. Тем более что тренер любит и умеет ротировать состав.

Сборная Испании огласила заявку на товарищеский матч с Россией

Лопетеги за полтора года в сборной использовал 47 футболистов. Он даёт шанс не только молодым (одна из задач тренера – смена поколений), но вообще всем: Ариц Адурис и Давид Вилья тоже получили игровое время в отборочном цикле. Поэтому прогнозировать состав испанцев на товарищеский матч – занятие бессмысленное.

Для важных матчей Пике, Рамос и Альба – неприкасаемые. В товарищеских матчах их подменяют соответственно Бартра, Начо и Монреаль/Морено. На правом фланге защиты серьёзная конкуренция, пока травмирован Карвахаль: за место борются Аспиликуэта и Одриосола. На игру против России заявлен Одриосола.

В центре поля, разумеется, дежурит Бускетс, а в остальном эксперименты не прекращаются уже год. Сауль – вот кто в последнее время определял игру сборной Испании в полузащите. Он много двигается и постоянно открыт для паса. Именно он при розыгрыше опускается на линию с защитниками. Его активность маскирует относительную уязвимость Андреса Иньесты, благодаря Саулю давлению на Иньесту снижается, и он свободнее подключается к атакам. Но есть вариант и без каталонской связки: Коке, Сауль и Тьяго Алькантара. В таком сочетании команда тоже играла в отборочном цикле. И, например, вынесла Албанию.

Расстановка – это формальность

Базовая расстановка Испании 4-3-3. Но по ходу матчей она постоянно трансформируется в атакующие 3-4-3 (крайние защитники играют высоко, Сауль низко). Доминирование в зоне центрального круга – важный приоритет испанцев, они используют всю ширину поля ближе к чужим воротам, а в начальной стадии строят атаки именно через центр. В тройке Сауль-Бускетс-Иньеста роли в полузащите разграничены, но когда на поле выходят Коке и Тьяго, привязка к позиции становится минимальной.

В атакующей трети испанцы применяют две тактики, и они обычно меняют их по ходу матча. Первая – с ложной девяткой (Давид Сильва) и двумя номинально фланговыми форвардами. По сути – тремя полузащитниками, которые ищут пространство между линиями и уводят защитников из линии. Не выдёргиваться из линии – плохой вариант, потому что и Аспас, и Сильва, и Асенсио – не игроки штрафной. Они играют из глубины. Давление на центр поля соперника становится огромным.

Для нынешнего состава сборной России центр полузащиты – слабое место. Можно вспомнить эту картинку из материала Сергея Титова. Так мы играли с аргентинцами.

Учитывая более мобильную, чем у Аргентины, полузащиту Испании и полузащитников в атаке, похожая картинка может стать рабочим макетом для нашей полузащиты на матч. Разгром итальянцев 3:0 – как раз следствие доминирования испанцев в центре поля. Трое испанцев оказывались против двух игроков Италии. Группа атаки получала передачи в шаг лицом к воротам.

Но вернёмся ко второй тактике. Альваро Мората вышел всего в пяти матчах отборочного цикла (и всего в двух с первых минут), но успел забить пять голов. Когда он появляется на поле, схема с ложной девяткой отменяется. Сильва, Витоло, Асенсио и остальные разбегаются по флангам. Но это тоже формальность. Скажем, Сусо – вингер, и постоянно смещается на бровку, зато Асенсио наоборот сужает атаку. А Сильва вообще играет на полуфланге. Такая Испания не брезгует и забросами, хотя всё равно делает ставку на контроль мяча.

Прессинг касается каждого

Вы часто видели Давида Сильву таким?

Видео можно посмотреть в «твиттере» паблика Leisure Leagues PK.

При Лопетеги Испания стала агрессивнее. Высокий прессинг применялся ещё при Луисе Арагонесе, но Аспас и Сильва – не те игроки, от которого ждёшь силовой игры. Такой прессинг включается не регулярно, но при возникновении ситуации один в один отбирать мяч готов каждый.

Владение мячом, которое традиционно зашкаливает, заметнее всего в первые полчаса матчей. Часто сборная устраивает быстрый навал, который не прекращался до гола. «Навал» — слово, которое ассоциируется с навесами, а не с Испанией, я употребил его не случайно. Например, в том же матче с Албанией испанцы сделали четыре подачи верхом в первые 10 минут.

Возможные неожиданности

Пару раз этой осенью Испания выходила играть с расстановкой 3-4-3. Но зеркалить эту схему опасно: номинальный центрфорвард будет играть из глубины и создавать численное преимущество в полузащите.

Лопетеги постоянно экспериментирует с составом. Если предположить, что вызвал новых (и относительно новых) игроков с целью проверить их в деле, стоит ожидать появления на поле Сусо, Морено, Бартры и Кальехона.

Наверное, даже важнее неожиданностей то, чего нужно ждать независимо от состава испанцев. Это быстрый перевод мяча в штрафную после смены владения, много ситуаций один в один возле штрафной и численное преимущество в центре поля. Сборной России нужно найти контраргументы.