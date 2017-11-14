«Народ на деревья лезет ради него!» Почему Аршавин всё ещё играет в футбол

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Аршавину 36 лет, и он до сих пор играет в футбол. Вчера футболист заключил новый контракт с «Кайратом» из Казахстана. Несмотря на возраст, Андрей остаётся одним из лучших в команде. Футболист вошёл в топ-5 игроков чемпионата.

Мы позвонили тем, которые регулярно видит «Кайрат» в деле. Один из них – Николай Игумнов, тренер по физподготовке сборной Казахстана.

– Аршавин остаётся одним из лучших, – утверждает Игумнов. – Такие вещи творит, просто переворачивает матчи. При новом тренере стал постоянно играть по 90 минут. Набрал форму, во встрече с «Астаной» был самым живым.

– Часто о нём пишут местные СМИ?

– Аршавин и в этом плане переломил ситуацию. Поначалу над ним издевались. Говорили, что приехал доигрывать. Андрей стал забивать, отдавать голевые, и его полюбили в Алма-Ате. Даже имя скандируют на трибунах. Приезжает на выезд, и люди на заборы и деревья лезут, чтобы увидеть Аршавина своими глазами!

Своими глазами видят Аршавина и игроки «Кайрата». Иногда это бывает полезно. Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат рассказал об этом в разговоре с «Чемпионатом».

– Аршавин – лидер команды, – говорит Куат. – Часто подсказывает игрокам. Знаете, в футболе часто пихают просто так, а у Аршавина всё по делу. Он помогает, особенно молодым. У нас ведь в команде все русскоговорящие.

– Вам Аршавин на что-то указывал?

– Был случай. Я отдал ему пас, и он сказал: «Мне нужна передача под дальнюю ногу, какая бы ни была ситуация».

– На Аршавине сказывается возраст?

– Кто-то пробегает 12, а он – 7 километров за матч. Но за это же время Аршавин успевает забить или отдать. Он и сам об этом говорит.

С момента перехода в «Кайрат» в марте 2016 года Андрей Аршавин принял участие в 61 официальном матче, забил 19 голов и отдал 21 результативную передачу. Аршавин стал медийной персоной, за счёт которой клуб становится узнаваем внутри и за пределами Казахстана. Даже банальный 40-секундный ролик, где Аршавин принимает вызов журналиста, собрал 377 535 просмотров. Это рекордный показатель канала «Кайрата».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Kairat Football Club.

Если кто не в курсе: журналист утверждал, что Аршавин не забьёт 8 мячей за сезон. Россиянин сделал это, а затем собственноручно побрил блогера. Это третье по популярности видео на канале. Похожим по масштабу был Халк в «Зените», которого регулярно привлекали ко всевозможным съёмкам.

«В 18 лет мог стать инвалидом!» Кака даёт интервью «Чемпионату» Григорий Телингатер встретился с кумиром, ради которого учил португальский язык.

На днях я делал интервью с Кака – чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов. На вопрос, кого из российских футболистов он знает, бразилец назвал Аршавина. Человека, которого давно ждут в Питере с прощальным матчем. На «Крестовском» соберётся весь город – об этом недавно сказал Радимов.

Удивительно не то, что Аршавин продолжает карьеру, а то, что его не сделали послом ЧМ-2018. Просто чтобы вы понимали: предприниматель Анатолий Турчак (президент федерации футбола Санкт-Петербурга) – посол ЧМ-2018 от Санкт-Петербурга, а Андрей Аршавин – нет. Хотя он самый узнаваемый российский футболист в мире на данный момент.