Буффон и ещё 10 звёзд, которых мы не увидим на чемпионате мира

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Один из самых быстрых футболистов мира уже не один год наворачивает километраж не только на современных европейских стадионах, но и на ветхой арене сборной Габона. Не сказать, что Обамейянг рвёт жилы в футболке сборной – он не тащит команду в одиночку, а порой и вовсе просит не вызывать его в национальную команду ради успехов на клубном уровне. В принципе, оно и логично. Пьер-Эмерик родился во Франции, сделал себе карьеру здесь же, потому имел полное право выступать за французов. В сборной Габона о славе форварду мечтать не приходится – в шести турах группового этапа Обамейянг не забил ни одного мяча, потому его команда заслуженно пролетает мимо чемпионата мира.

Арьен Роббен, Нидерланды

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Вот кто точно заслужил поездки на мундиаль, так это Арьен Роббен. Ему уже далеко за 30, но он всё ещё рвёт и мечет на своём фланге, и избитые десятком травм колени не мешали ему тащить потускневшую оранжевую сборную. Проппер и Промес порой пытались помочь главной звезде одной из самых ярких в недавнем прошлом команд Европы, но этого оказалось недостаточно. Трудно представить обстоятельства, при которых Роббен сыграет на чемпионате мира в Катаре. Но совесть Арьена чиста – он сделал всё, что мог.

Арьен Роббен. Хрустальный, да незаменимый Сегодня день рождения отмечает Арьен Роббен – футболист сколь травматичный, столь и талантливый, принесший своим командам не один трофей.

Ян Облак, Словения

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Так сложилось, что в серой и совсем не выдающейся сборной Словении оказалось два топовых игрока. И оба – голкиперы. Хорошо, что разница в возрасте у Яна Облака и Самира Хандановича – девять лет, потому поиграть успели оба. Голкипер «Интера» ушёл из сборной несколько лет назад, и теперь Облак остался в звёздном статусе в гордом одиночестве. Благодаря чудесной игре Яна Словения пропустила всего 7 мячей за отбор, меньше них в группе только Англия. Но унылая игра в атаке не позволила кошмарящим нас с 2009 года парням претендовать даже на стыки.

Марек Гамшик, Словакия

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А вот Словакия в этой же группе заняла второе место, но в стыки не попала – не хватило баллов, чтобы не считаться худшей командой из занявших вторые позиции. Марек Гамшик и Адам Немец зажигали в отборе, но два минимальных поражения от Англии и Шотландии спутали словакам все карты и не позволили яркой и симпатичной сборной, которая уже успела нас удивить на ЧМ-2010, отобраться на мундиаль вновь.

Генрих Мхитарян, Армения

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Даже несмотря на то что Армения пока так и не участвовала в крупных международных турнирах, Мхитарян – герой нации. На родине его знает каждый – начиная от ребёнка и заканчивая бабушками, которые в жизни не видели футбольного матча. Всенародная любовь – вот, пожалуй, и всё, что может дать Генриху выступление за сборную его страны. Сложно соорудить что-то серьёзное, когда твоими партнёрами по атаке являются футболисты из «Урала» и «СКА-Хабаровск». Два гола Мхитаряна Казахстану помогли армянам разве что уйти с последнего места в группе. Больше Армении пропустили только футбольные карлики Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино. Ну о каком ЧМ тут может идти речь?

Алексис Санчес, Чили

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Если исключить Буффона из номинантов на награду «самый эпичный пролёт мимо чемпионата мира», то приз точно нужно было бы отдать Алексису. Колумбия и Перу на последних минутах договорились сгонять 1:1, и в результате у Санчеса летом будет больше времени на отдых с новой подругой и любимыми собаками. Справедливости ради, вряд ли в России игроки Чили зажигали бы так же, как раньше. После ухода Хорхе Сампаоли качество игры «ла роха» сильно просело.

Эдин Джеко, Босния и Герцеговина

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Ещё один звёздный игрок, которому не особо повезло с партнёрами по сборной. Есть Миралем Пьянич, Сеяд Колашинац, Асмир Бегович, но остальные игроки сборной Боснии откровенно не тянут. В свой 31 год Джеко остаётся топовым форвардом, который способен в одиночку решать исходы матчей. Но даже пяти голов Эдина боснийцам для выхода из группы не хватило. Джеко – из тех людей, за которых сложно не болеть. Он пережил войну на родине, хоронил друзей, вытаскивал семью из нищеты, объединил в сборной мусульман и православных. Настоящий герой, харизмы которого будет не хватать в России.

Гарет Бэйл, Уэльс

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Райан Гиггз уж точно понимает чувства Бэйла. У великих вингеров была возможность выступать за сборную Англии, но оба послушали голос своего сердца и согласились вытаскивать из трясины унылый коллектив Уэльса. Команду, которая на протяжении всей истории большей частью состояла из игроков, привыкших только носиться по полю, подавать мяч в штрафную и бороться в воздухе. К сожалению, но Бэйл мало как мог повлиять на выход валлийцев на чемпионат мира – его совсем замучила череда бесконечных травм. В последнем туре отбора Гарет с трибун наблюдал, как партнёры упускают путёвку в Россию.

Как травмы рушат карьеру Гарета Бэйла В последние годы главный соперник нападающего «Реала» не игроки других команд, а его собственный организм.

Марко Верратти, Италия

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Об этом провале в Италии будут вспоминать ещё долго. Первый невыход на чемпионат мира за 60 лет – для «голубой эскадры» это трагедия. В сборной вообще мало кто понимал, чего хочет тренер Вентура – порой Верратти на поле менял номинальный вингер Лоренцо Инсинье. Даже игроки просто разводили руками. Но для звезды «ПСЖ» ещё не всё потеряно – Марко всего 25, потому на крупных турнирах он ещё точно засветится. В отличие от многих его партнёров.

Леонардо Бонуччи, Италия

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Для Бонуччи ситуация тоже не критическая – зная о долгожительстве итальянцев, которые редко заглядывают в паспорт, нет сомнений, что защитник ещё сыграет не на одном мундиале. Хотя для его партнёров по обороне Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи это, скорее всего, был бы последний чемпионат мира. А Бонуччи сейчас в первую очередь надо сосредоточиться на игре за «Милан» — в красно-чёрной футболке у него пока совсем не клеится.

Джанлуиджи Буффон, Италия

Мы так переживали за возможное отсутствие Месси на чемпионате мира, что за пеленой уверенности в итальянской сборной до сих пор не можем поверить в тот факт, что кумир многих любителей футбола не приедет в Россию. По крайней мере в качестве действующего игрока. Слёзы Буффона во время флеш-интервью после финального свистка со Швецией запомнятся всем, кто видел это в прямом эфире. Начиная от взрослых мужчин, которые отчётливо помнят, как Джиджи блистал ещё в «Парме» и выходил месить грязь на поле стадиона «Динамо» в первом матче за сборную. Заканчивая подростками, которые родились уже после того, как Буффон стал чемпионом мира. Мечта в последний раз надеть вратарские перчатки на чемпионате мира так и останется неисполненной.

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Мы плачем вместе с ним. Чемпионат мира – без великого Буффона Вчерашний вечер утонул в слезах человека, без которого невозможно было представить наше следующее лето.

А ещё: Джорджо Кьеллини, Миралем Пьянич, Артуро Видаль, Арда Туран, Серж Орье, Уэсли Снейдер, Дейли Блинд, Аарон Рэмси, Антонио Валенсия, Рияд Марез, Давид Алаба.