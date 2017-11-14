Буффон и ещё 10 звёзд, которых мы не увидим на чемпионате мира

Пьер-Эмерик Обамейянг, Габон
Один из самых быстрых футболистов мира уже не один год наворачивает километраж не только на современных европейских стадионах, но и на ветхой арене сборной Габона. Не сказать, что Обамейянг рвёт жилы в футболке сборной – он не тащит команду в одиночку, а порой и вовсе просит не вызывать его в национальную команду ради успехов на клубном уровне. В принципе, оно и логично. Пьер-Эмерик родился во Франции, сделал себе карьеру здесь же, потому имел полное право выступать за французов. В сборной Габона о славе форварду мечтать не приходится – в шести турах группового этапа Обамейянг не забил ни одного мяча, потому его команда заслуженно пролетает мимо чемпионата мира.
Арьен Роббен, Нидерланды
Вот кто точно заслужил поездки на мундиаль, так это Арьен Роббен. Ему уже далеко за 30, но он всё ещё рвёт и мечет на своём фланге, и избитые десятком травм колени не мешали ему тащить потускневшую оранжевую сборную. Проппер и Промес порой пытались помочь главной звезде одной из самых ярких в недавнем прошлом команд Европы, но этого оказалось недостаточно. Трудно представить обстоятельства, при которых Роббен сыграет на чемпионате мира в Катаре. Но совесть Арьена чиста – он сделал всё, что мог.
Ян Облак, Словения
Так сложилось, что в серой и совсем не выдающейся сборной Словении оказалось два топовых игрока. И оба – голкиперы. Хорошо, что разница в возрасте у Яна Облака и Самира Хандановича – девять лет, потому поиграть успели оба. Голкипер «Интера» ушёл из сборной несколько лет назад, и теперь Облак остался в звёздном статусе в гордом одиночестве. Благодаря чудесной игре Яна Словения пропустила всего 7 мячей за отбор, меньше них в группе только Англия. Но унылая игра в атаке не позволила кошмарящим нас с 2009 года парням претендовать даже на стыки.
Марек Гамшик, Словакия
А вот Словакия в этой же группе заняла второе место, но в стыки не попала – не хватило баллов, чтобы не считаться худшей командой из занявших вторые позиции. Марек Гамшик и Адам Немец зажигали в отборе, но два минимальных поражения от Англии и Шотландии спутали словакам все карты и не позволили яркой и симпатичной сборной, которая уже успела нас удивить на ЧМ-2010, отобраться на мундиаль вновь.
Генрих Мхитарян, Армения
Даже несмотря на то что Армения пока так и не участвовала в крупных международных турнирах, Мхитарян – герой нации. На родине его знает каждый – начиная от ребёнка и заканчивая бабушками, которые в жизни не видели футбольного матча. Всенародная любовь – вот, пожалуй, и всё, что может дать Генриху выступление за сборную его страны. Сложно соорудить что-то серьёзное, когда твоими партнёрами по атаке являются футболисты из «Урала» и «СКА-Хабаровск». Два гола Мхитаряна Казахстану помогли армянам разве что уйти с последнего места в группе. Больше Армении пропустили только футбольные карлики Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино. Ну о каком ЧМ тут может идти речь?
Алексис Санчес, Чили
Если исключить Буффона из номинантов на награду «самый эпичный пролёт мимо чемпионата мира», то приз точно нужно было бы отдать Алексису. Колумбия и Перу на последних минутах договорились сгонять 1:1, и в результате у Санчеса летом будет больше времени на отдых с новой подругой и любимыми собаками. Справедливости ради, вряд ли в России игроки Чили зажигали бы так же, как раньше. После ухода Хорхе Сампаоли качество игры «ла роха» сильно просело.
Эдин Джеко, Босния и Герцеговина
Ещё один звёздный игрок, которому не особо повезло с партнёрами по сборной. Есть Миралем Пьянич, Сеяд Колашинац, Асмир Бегович, но остальные игроки сборной Боснии откровенно не тянут. В свой 31 год Джеко остаётся топовым форвардом, который способен в одиночку решать исходы матчей. Но даже пяти голов Эдина боснийцам для выхода из группы не хватило. Джеко – из тех людей, за которых сложно не болеть. Он пережил войну на родине, хоронил друзей, вытаскивал семью из нищеты, объединил в сборной мусульман и православных. Настоящий герой, харизмы которого будет не хватать в России.
Гарет Бэйл, Уэльс
Райан Гиггз уж точно понимает чувства Бэйла. У великих вингеров была возможность выступать за сборную Англии, но оба послушали голос своего сердца и согласились вытаскивать из трясины унылый коллектив Уэльса. Команду, которая на протяжении всей истории большей частью состояла из игроков, привыкших только носиться по полю, подавать мяч в штрафную и бороться в воздухе. К сожалению, но Бэйл мало как мог повлиять на выход валлийцев на чемпионат мира – его совсем замучила череда бесконечных травм. В последнем туре отбора Гарет с трибун наблюдал, как партнёры упускают путёвку в Россию.
Марко Верратти, Италия
Об этом провале в Италии будут вспоминать ещё долго. Первый невыход на чемпионат мира за 60 лет – для «голубой эскадры» это трагедия. В сборной вообще мало кто понимал, чего хочет тренер Вентура – порой Верратти на поле менял номинальный вингер Лоренцо Инсинье. Даже игроки просто разводили руками. Но для звезды «ПСЖ» ещё не всё потеряно – Марко всего 25, потому на крупных турнирах он ещё точно засветится. В отличие от многих его партнёров.
Леонардо Бонуччи, Италия
Для Бонуччи ситуация тоже не критическая – зная о долгожительстве итальянцев, которые редко заглядывают в паспорт, нет сомнений, что защитник ещё сыграет не на одном мундиале. Хотя для его партнёров по обороне Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи это, скорее всего, был бы последний чемпионат мира. А Бонуччи сейчас в первую очередь надо сосредоточиться на игре за «Милан» — в красно-чёрной футболке у него пока совсем не клеится.
Джанлуиджи Буффон, Италия
Мы так переживали за возможное отсутствие Месси на чемпионате мира, что за пеленой уверенности в итальянской сборной до сих пор не можем поверить в тот факт, что кумир многих любителей футбола не приедет в Россию. По крайней мере в качестве действующего игрока. Слёзы Буффона во время флеш-интервью после финального свистка со Швецией запомнятся всем, кто видел это в прямом эфире. Начиная от взрослых мужчин, которые отчётливо помнят, как Джиджи блистал ещё в «Парме» и выходил месить грязь на поле стадиона «Динамо» в первом матче за сборную. Заканчивая подростками, которые родились уже после того, как Буффон стал чемпионом мира. Мечта в последний раз надеть вратарские перчатки на чемпионате мира так и останется неисполненной.
А ещё: Джорджо Кьеллини, Миралем Пьянич, Артуро Видаль, Арда Туран, Серж Орье, Уэсли Снейдер, Дейли Блинд, Аарон Рэмси, Антонио Валенсия, Рияд Марез, Давид Алаба.