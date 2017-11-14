«Пошли все вон!» Истерика в итальянских СМИ

Италия принимала участие во всех чемпионатах мира начиная с 1958 года, и вот спустя почти 60 лет нарушила традицию, уступив Швеции по сумме двух матчей в плей-офф квалификации. Главное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport по этому поводу вышло с трагическим заголовком на первой полосе. «Это конец», — гласит он.
«Это одна из самых мрачных страниц в истории итальянского спорта, грубая пощёчина и невероятный удар для страны, которая живёт и дышит футболом», — пишет в своей колонке главный редактор газеты Андреа Монти.
Самый «вкусный» заголовок – у Corriere dello Sport: издание с порога призывает не только к отставке главного тренера сборной Джампьеро Вентуры, но и всех остальных членов команды.
А вот оценки для сборной от всё той же La Gazzetta dello Sport. «Он войдёт в историю как один из худших тренеров всех времён, если не худший. Тщеславный в словах, беспомощный на поле – он не прошёл даже квалификацию: ничтожество. Аминь», — такой вердикт выносит издание тренеру Джампьеро Вентуре.
С заголовком на первой полосе Tuttosport согласился бы Роман Широков. По сути, он так и звучит: «Можем сидеть дома».
«Смерть на «Сан-Сиро», — так итальянская газета Libero описывает то, что произошло на миланском стадионе в понедельник вечером. «Самое грустное – как раз то, что всё по делу. Все 180 минут чистого игрового времени со Швецией сборная Вентуры демонстрировала нищенский футбол в плане техники», — пишет автор материала Клаудио Брильядори.
«Здесь виноват и Вентура, который принимал одно спорное решение за другим, посадив талантливого Инсинье на лавку. Виновата и федерация, неспособная «перезапустить» сборную и исправить системные ошибки. У нынешней сборной нет характера. Печально прощаться с поколением таких чемпионов, как Буффон, Барцальи, возможно, ещё Кьеллини и Де Росси. Но просто быть хорошими футболистами недостаточно, чтобы победить не только испанских «марсиан», но даже Швецию без Ибрагимовича».
Коллеги из местной газеты Il Messaggero тоже безутешны и называют выступление сборной Италии в нынешнем отборе «национальным позором».
Национальный таблоид Il tempo, в свою очередь, идёт дальше и призывает отправить всех причастных на исправительные работы. «Идите работать» — так называется заглавный материал газеты, который редакторы снабдили портретами игроков, тренера, а по центру разместили красноречивое фото с лопатой.
И ещё немного реакции из соцсетей:
«Доброе утро всем, кроме Вентуры», — пишет угрюмый болельщик.
«Нужно искать позитивные моменты: 1) Белотти летом можно будет купить дешевле; 2) никто из наших игроков не рискует получить травму; 3) Вентура больше никогда не получит работу».
«Мы хотим совершить что-то экстраординарное, что войдёт в историю», — сказал президент федерации Тавеккио, представляя Вентуру. Миссия выполнена».
Очередная остроумная карикатура на тему вылета Италии от художника Омара Момани: «Динозавр Джампьеро Вентура хоронит надежды сборной, а вместе с ними и шансы Буффона на рекордное шестое выступление на ЧМ»
Ну а здесь слова уже излишни.