«Пошли все вон!» Истерика в итальянских СМИ

Италия пролетела мимо ЧМ, местная пресса в трауре. Изучаем огненные заголовки – плюс избранное про Джампьеро Вентуру из «Твиттера».

Италия принимала участие во всех чемпионатах мира начиная с 1958 года, и вот спустя почти 60 лет нарушила традицию, уступив Швеции по сумме двух матчей в плей-офф квалификации. Главное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport по этому поводу вышло с трагическим заголовком на первой полосе. «Это конец», — гласит он.

«Это одна из самых мрачных страниц в истории итальянского спорта, грубая пощёчина и невероятный удар для страны, которая живёт и дышит футболом», — пишет в своей колонке главный редактор газеты Андреа Монти.

Самый «вкусный» заголовок – у Corriere dello Sport: издание с порога призывает не только к отставке главного тренера сборной Джампьеро Вентуры, но и всех остальных членов команды.

А вот оценки для сборной от всё той же La Gazzetta dello Sport. «Он войдёт в историю как один из худших тренеров всех времён, если не худший. Тщеславный в словах, беспомощный на поле – он не прошёл даже квалификацию: ничтожество. Аминь», — такой вердикт выносит издание тренеру Джампьеро Вентуре.

С заголовком на первой полосе Tuttosport согласился бы Роман Широков. По сути, он так и звучит: «Можем сидеть дома».

«Смерть на «Сан-Сиро», — так итальянская газета Libero описывает то, что произошло на миланском стадионе в понедельник вечером. «Самое грустное – как раз то, что всё по делу. Все 180 минут чистого игрового времени со Швецией сборная Вентуры демонстрировала нищенский футбол в плане техники», — пишет автор материала Клаудио Брильядори.

«Здесь виноват и Вентура, который принимал одно спорное решение за другим, посадив талантливого Инсинье на лавку. Виновата и федерация, неспособная «перезапустить» сборную и исправить системные ошибки. У нынешней сборной нет характера. Печально прощаться с поколением таких чемпионов, как Буффон, Барцальи, возможно, ещё Кьеллини и Де Росси. Но просто быть хорошими футболистами недостаточно, чтобы победить не только испанских «марсиан», но даже Швецию без Ибрагимовича».

Коллеги из местной газеты Il Messaggero тоже безутешны и называют выступление сборной Италии в нынешнем отборе «национальным позором».

Национальный таблоид Il tempo, в свою очередь, идёт дальше и призывает отправить всех причастных на исправительные работы. «Идите работать» — так называется заглавный материал газеты, который редакторы снабдили портретами игроков, тренера, а по центру разместили красноречивое фото с лопатой.

И ещё немного реакции из соцсетей:

«Доброе утро всем, кроме Вентуры», — пишет угрюмый болельщик.

«Нужно искать позитивные моменты: 1) Белотти летом можно будет купить дешевле; 2) никто из наших игроков не рискует получить травму; 3) Вентура больше никогда не получит работу».

«Мы хотим совершить что-то экстраординарное, что войдёт в историю», — сказал президент федерации Тавеккио, представляя Вентуру. Миссия выполнена».

Очередная остроумная карикатура на тему вылета Италии от художника Омара Момани: «Динозавр Джампьеро Вентура хоронит надежды сборной, а вместе с ними и шансы Буффона на рекордное шестое выступление на ЧМ»

Ну а здесь слова уже излишни.