Это была не сборная Италии. Это были самозванцы

Японский фильм «Манера выживать 5+» начинается с признания героя: «Обычные люди ничего не поймут в этой истории. Они просто сядут перед экранами и будут думать, что смотрят какой-то бред. Эта история не для них. Но и такие, как я… те, для кого снят этот фильм… вы тоже ничего не поймёте». Кажется, этот фильм – экранизация сборной Италии при Джампьеро Вентуре.

Если вы редко смотрите футбол и никогда не болели за Италию, но вчера вечером включили телевизор к стартовому свистку, то могли совершенно искренне не понять: а почему все так носятся с этой странной, невзрачной командой? Что в ней особенного? А если вы болеете… если не пропускаете крупные турниры года, скажем, с 94-го, видели трагедию Баджо, героизм Тольдо и триумф Каннаваро, то вам было трудно узнать во вчерашней Италии – Италию. И это нормально. Просто эта команда не была Италией.

У меня есть доказательства. Существует несколько особенностей, по которым легко опознать настоящую сборную Италии, даже если она вдруг выйдет играть в оранжевой форме. Ценности, которым традиционно верна эта команда. Давайте проверим, не изменила ли команда себе.

Умный тренер

Не нужно возвращаться во времена Адзельо Вичини и Энцо Беарзота. И даже Арриго Сакки и Марчелло Липпи. Создайте любой, самый субъективный список топ-тренеров современности и посчитайте, сколько в нём итальянцев. Действующий чемпион АПЛ – итальянец, предыдущий – тоже. «ПСЖ» был больше всего похож на топ-клуб при Карло Анчелотти. Маурицио Сарри просто тихо меняет футбол.

В Италии даже у самой слабой по составу команду будет тренер с кучей тактических идей или хотя бы с одной – но возведённой в абсолют. А что у нас здесь?

Здесь у нас тренер, который додумался строить игру против шведов через навесы в штрафную. Против шведов, которые в принципе лучше всего попадают по мячу головой (это не оскорбление, а дань уважениям традициям, если что). 90 минут Италия била в одну точку – ту, где соперник сильнее всего. Когда прошёл час игры и уже можно было нервничать по-настоящему, Вентура додумался до революционного хода: выпустил второго высокого нападающего. Логично: это не сработало три дня назад, значит, точно сработает сейчас! Навесов стало ещё больше. Правда, Вентура тут же убрал с поля человека-навеса Антонио Кандреву. Да он гений.

Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без чемпионата мира Это всё-таки случилось!

Но символизируют тренерскую мысль Вентуры не Кандрева и не Иммобиле. А Маттео Дармиан. Правша, который большую часть карьеры провёл на правом фланге защиты. Который никогда не был силён подключениями в атаку – его лучшие качества проявляются в позиционной обороне. Ещё один плюс Дармиана – дисциплина. Он всегда готов выполнить то, чего требует тренер. И тренер придумал, что его задача на главный матч в карьере – играть в атаке и штамповать навесы чужой ногой с чужого фланга. Как я уже сказал, бедняга Дармиан – дисциплинированный парень, и он делал то, о чём попросил тренер. Раз за разом. Это не его вина. Виноват тот, кто как-то ухитрился додуматься до такой схемы.

Игра навесами, Дармиан, Кьеллини-распасовщик – итальянский тренер не мог сам настолько испортить себе жизнь в важнейшем матче. Это был не тренер сборной Италии.

Экстраординарные поступки

Тактика может быть неудачной. Состав может быть слабым. Но в решающие моменты любой игрок может совершить что-то экстраординарное. Образцово-бестолковый Марио Балотелли преображается и делает дубль в ворота Нойера. Образцово-плохой Матерацци провоцирует Зидана (потом ещё и забивает пенальти). Образцово-травмированный Баджо забивает в каждом матче плей-офф. Образцово-героический Тольдо тащит три пенальти.

Герой античной трагедии. Роберто Баджо против судьбы Путь от невезучего талантливого футболиста до кумира миллионов болельщиков, которым неважны его титулы. Роберто Баджо 50 лет.

Но в этой сборной никто не был готов сделать что-то экстраординарное. Я сказал экстраординарное? Забудьте – хотя бы что-то обычное. Такую Италию усилил бы и Чиполлино. Причём сказочной луковице не пришлось бы даже играть в футбол. Достаточно было просто бродить рядом с защитниками шведов с потерянным видом и время от времени спрашивать: «Как пройти ко дворцу синьора Помидора?». Да, это вряд ли сильно отвлекло бы Гранквиста и Линделёфа. Но ведь Габбьядини был ещё хуже! Вы, кстати, заметили, что он вообще был на поле?

Сплочённость

Между клубами может идти настоящая война, вплоть до исключения в низший дивизион. Но как только игроки приезжают в сборную, от вражды ничего не остаётся, Матерацци и Дель Пьеро – часть единого целого. Что сейчас? Итальянские газеты пишут о том, что сборная разделена на ветеранов и молодых игроков. И якобы именно ветераны убедили тренера играть по схеме 3-5-2. Это не сработало.

Можете не верить в эти слухи, но вот факт: Даниэле Де Росси отказался разминаться. «Я сказал, что времени осталось мало и лучше отправить разминаться нападающего».

Источник: аккаунт в «твиттере» il Romanista.

В принципе, вся страна была с ним согласна. Объяснить отсутствие Лоренцо Инсинье можно только конфликтом. Который оказался выше интересов сборной Италии. Как такое может быть? Очень просто: это была не Италия.

Заставь соперника ошибаться

Слово Йохану Круиффу: «Итальянцы никогда никого не переигрывают. Но им очень легко проиграть». Всё так. Классическая сборная Италии не должна играть хорошо. Она даже не обязана быть суперкомпактной в защите, как при Конте. Но как бы плохо ни играли итальянцы, они умеют заставить соперника играть ещё хуже. Это их отличительная черта, которая не зависит от расстановки, количества звёзд в составе, конфликтов в раздевалке или популярности тренера. Это такой же естественный атрибут сборной Италии, как культура паса – сборной Испании. От такого не отказываются.

Вчера они играли против jочень слабой команды. Шведы мало контратаковали, плохо действовали на подстраховке, терялись при выходе из обороны. Их даже трудно похвалить за организованную компактную защиту: защита просто была спрессована на узком пространстве перед воротами. Как только Италия начинала двигать мяч быстрее, даже в этой тесной защите возникали разрывы.

Такой слабый соперник – не повод устраивать голевую феерию, это просто не в стиле Италии. Но, перефразируя Круиффа, как такой слабый соперник смог не проиграть Италии? Судя по обзору прессы, на Апеннинах этого никто не понимает. Что ж, есть одна версия, которая всё объясняет: это была не сборная Италии. Жаль только, что эти неизвестные самозванцы взяли в заложники Джиджи Буффона.