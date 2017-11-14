Павлюченко: не хочу, чтобы люди думали, будто я гад – меня подставили!

Московский «Арарат» продолжает активно поставлять горячие новости. На днях в команде произошёл новый скандал. Руководство клуба возмутил преждевременный отъезд в отпуск звёздного нападающего команды Романа Павлюченко. Форвард прокомментировал ситуацию в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

– Мне сейчас все звонят из-за информации, которая появилась в прессе, — сказал Павлюченко. — «Арарат» заявил, что я без спроса уехал в отпуск. Я хотел бы рассказать, как всё было на самом деле.

– И как же?

– Перед предпоследней игрой я разговаривал с президентом клуба. Спросил его: «Могли бы меня отпустить с последней игры? У ребёнка каникулы, обещал отвезти на море». На тот момент у нас был отрыв 15 очков от второго места.

– И что ответил президент «Арарата»?

– Дословно: «Я не против. Если главный тренер отпускает, то без проблем».

– А тренер возражал?

– Я подошёл к нему и объяснил ситуацию. Он ответил, что если президент дал добро, то он тоже отпускает. На следующий день я улетел на море. Команда собралась, а меня не было, и никто не позвонил с вопросом: «Рома, почему тебя нет на тренировке?».

– А когда к вам возникли претензии?

– Через пять дней президент собрал команду со словами: «Мы разрываем контракт с Павлюченко – он у нас больше играть не будет». Сейчас мы встречаемся с руководством и обсуждаем условия расторжения соглашения. Прессе заявили, что я без спроса бросил команду. Я в футболе всю жизнь и с мозгами дружу! Я не могу взять и уехать. Я не такой человек. Если бы мне сказали, что я нужен на игре, то семья бы улетела, а я остался. Выставили меня человеком, который кинул команду. То, что я говорю, – правда. На меня «гонят», не имея на то оснований.

– Тренер может подтвердить ваши договорённости?

– Он сказал: «Без проблем, езжай». Я с ним общался и до, и после предпоследнего матча. У меня ещё микротравма – болит икроножная мыщца. Тренер говорил: «У тебя ведь есть проблемы со здоровьем, скорее всего, ты не будешь готовиться к последнему матчу». Мне требовалось две недели на восстановление мышц. Я действительно не смог бы сыграть.

– Вы напрямую спрашивали президента, почему позиция «Арарата» резко изменилась?

– Я звонил, но он не отвечает. Общался с генеральным директором. Он ответил: «Тебя Арам Ашотович не отпускал». Я бы не стал выдумывать. Привык всё выстраивать на доверии. Не ехать же к юристам за печатью, если тебе говорят: «Езжай без проблем». А мне ещё и вторую причину назвали, почему хотят разорвать со мной контракт.

– Что за причина?

– Им не нравится моя игра. В 11 матчах я забил 9 мячей, мол, это плохой показатель, и они хотели бы в два три-раза больше. Это слова гендира. Такая вот причина для разрыва контракта. Мне просто не хочется, чтобы люди думали, будто я такой гад. Я не люблю ругаться, но хотелось рассказать правду. Меня подставили. Я не знаю, зачем такие вещи делает президент и главный тренер. Когда отрыв три очка, то Павлюченко нужен, когда стало 15 очков – уже не нужен.

Григорян: вы согласны, что с нами, армянами, нескучно? Репортаж с матча, который должен был стать для московского «Арарата» последним.

– Через месяц вам исполнится 36 лет. Желание играть в футбол ещё есть?

– Конечно. Я буду играть дальше. Не знаю где, но буду.