10 впечатлений от матча Аргентина – Нигерия в Краснодаре

Известие о назначении товарищеского матча двух сборных, которые вернутся летом в Россию на мундиаль, на стадионе «Краснодар» стало для кубанских болельщиков компенсацией. Именно так заметил Виталий Мутко. Не увидите чемпионат мира, так хоть на две сборных «живьём» посмотрите. Подарок, что говорить, царский. С первого дня билетных продаж у касс постоянно находилась дюжина болельщиков. В онлайн продаже буквально таяли самые доступные места.

Впечатление первое. Печальное

Компенсация, к сожалению, вышла половинчатая. Лео Месси, увидеть которого воочию мечтали десятки тысяч болельщиков, поморозив в Москве нос, уехал в Испанию. Если великий Лео отправился в Барселону, чтобы погреться на солнышке, то зря. Судя по прогнозу погоды на Перинеях, он ничего бы не потерял, отправившись на Кубань. А может даже и приобрёл бы, посмотрел ещё на один красавец-стадион, искупался в болельщицкой любви. Это повлияло на посещаемость матча.

Впечатление второе. Аргентинские болельщики

Перед матчем болельщики нигерийской сборной вели себя весьма скромно и, по большей части, незаметно. Прогуливаться по красавце «Парку Краснодар» было уже достаточно темно, а потому, заправившись в закусочной, они переместили на арену – делать яркие сэлфи. А вот аргентинцы вели себя традиционно шумно и с удовольствием братались с местными болельщиками.

Впечатление третье. Марадона лучше Месси?

Вокруг Месси, конечно, собралось бы больше фанатов, но и к этой дружной компании не заросла народная тропа. Никому не отказывали ни в общении, ни в фотографиях. А ещё удивлялись, почему русские так расстроены отсутствием Лео. С жаром перечисляли своих сегодняшних героев, а те, кто постарше, повторяли, что не Месси главный футболист Аргентины, а Марадона. И тут же находили непонимание в лице своих более молодых соотечественников. Видимо, там этот спор будет вечен.

Впечатление четвёртое. Семейное

На фоне не самых приятных событий, которые происходили после матча аргентинцев с российской дружиной в «Лужниках», приятно было видеть перед этойигройневероятное количество детей, направляющихся с родителями на трибуны. Светлана, мама троих сыновей – один семи, двое других десяти лет, отметила, что на стадион «Краснодар» вести детей не страшно. Поинтересовался, за кого болеют мальчишки. Ответ не удивил, про Марадону они даже не знают…

Впечатление пятое. Предубеждение

Ещё до стартового свистка стало понятно, что Аргентина играет дома не только по протоколу, но и по уровню поддержки. И пусть её болельщики равномерно рассредоточились по трибунам, местные им активно помогали. Представление латино-американской сборной ушло в овации, из нигерийцев тепло встретили только Мусу, который в составе с первых минут не появился. И так продолжалось до первого ответного гола номинальных гостей.

Впечатление шестое. Возвращение родных цветов

Начиная с 44-й минуты матча краснодарские болельщики принялись учить фамилии нигерийских футболистов. Сначала воображение своим гениальным ударом потряс Ихеаначо, в начале второго тайма классную атаку голевым касанием закончил Айуоби, а с интервалом в две минуты Идову превратил трибуны, которые ещё час назад были к его команде равнодушными, практически в домашние. По сути, крепкие… когти «орлов» спасли зрелищность игры и заставили болельщиков забыть об отсутствии на поле Месси.

Впечатление седьмое. Нигерийские болельщики

Как я уже писал, поклонники «суперорлов» перед стадионом старались внимания к себе не привлекать, зато внутри чаши проявили себя как настоящая сила. Во-первых, они взяли билеты в один сектор, превратив его в фанатский. Во-вторых, они болели ярко, отчаянно и были не менее их любимцев достойны того результата, которого дружина Гернота Рора добилась. В-третьих, они завели трибуны, которые начали засыпать к сороковой минуте, когда номинальные хозяева повели в счёте.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Игоря Брагина.

Впечатление восьмое. Аргентина без Месси

Матч «бело-голубые» начинали вразвалочку, со знанием дела, стараясь продемонстрировать, что кружева они могут плести и без Лео. Несколько тонких комбинаций, элегантных обводок и нелепая ошибка Акпейи, который зачем-то схватил мяч, лежавший за пределами штрафной – вот вам предпосылка к первому голу. Ещё одна ошибка кипера сборной Нигерии, и мяч в воротах. Через 10 минут шикарную комбинацию завершает Агуэро.

В остальном же, первые 35 минут были весьма унылы. А вот в то, что у «орлов» окажется достаточно воли, чтобы по косточкам разобрать соперника во втором тайме, в стане латино-американской команды, судя по всему, не верили. А напрасно. Вышедший на поле под бурные аплодисменты Ахмед Муса, практически первым своим касанием организовал четвёртый гол в ворота Маркесина, который, по сути, и расставил все точки над i.

Впечатление девятое. Нерв Сампаоли

Хорхе Сампаоли изрядно задержался в раздевалке, перед журналистами он предстал в самом мрачном расположении духа. Всех волновал главный вопрос: «Что случилось с командой во втором тайме, и будут ли сделаны оргвыводы».

«Мне тяжело объяснить случившееся после перерыва. Мы хорошо играли в первом тайме. Во втором пытались играть в атаку, такие срывы случаются со всеми командами. У нигерийцев было много хороших моментов, они здорово играли в защите. Но и мы, думаю, просто не реализовали свои моменты. Было слишком много навесов. Никаких изменений, тем более, в тренерском штабе не будет», — в голосе наставника зазвучал металл.

«Да, возможно Месси незаменим. Но наша задача, организовать игру таким образом, чтобы команда могла создавать моменты. У игроков большое желание написать для сборной новую историю. Я не могу подталкивать людей на поле, чтобы они забивали голы. Мы не должны превращать спортивное соперничество в какой-то бой. У нас есть ряд игроков, которые переживают сейчас не самый лёгкий момент, и нам следует работать над тем, чтобы они пережили эти ситуации. Серхио Агуэра был не очень хорош во втором тайме, нам пришлось его заменить. Я не думаю, что здесь вопрос физического состояния игрока, скорее – психологического», — после этих слов наставник встал и ушёл, оборвав на полуслове вопрос аргентинского журналиста.

Впечатление десятое. Мы тоже так могли

Пресс-атташе объяснил поведение наставника тем, что у одного из сотрудников медицинского штаба проблемы со здоровьем и его нужно срочно доставить в поликлинику. Нам остаётся лишь пожелать ему здоровья, а аргентинцам справиться со своими проблемами. Нигерийская дружина продемонстрировала все слабые стороны аргентинцев. Возможно, помогли им в этом наши парни, которые Месси-то, по большому счёту, нейтрализовали. Играй мы в атаке чуть более раскрепощённо, большими силами, вполне могли бы подарить болельщикам в «Лужниках» тот же праздник, что «суперорлы» преподнесли краснодарским. Кстати, через 5-7 минут после того, как нигерийцы покинули поле, трибуны полностью опустели. Все 27 000 болельщиков покинули эти гостеприимные стены без волокиты и задержек. Всегда бы так…