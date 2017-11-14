Матч, в котором было всё: бенефис Смолова, судейский ад, «сухарь» Глушакова

Сборная России играет на равных с Испанией, и это не сон и не шутка.

Такой Испании вы ещё не видели. Кто сегодня протестирует сборную России У них нет Месси, но есть команда.

Днём на мессенджер прилетело сообщение. «Почему Головин не играет?» — поинтересовался знакомый из Marca. После того как фамилия «армейца» мелькнула в контексте «Барселоны», её запомнили в Испании – по крайней мере, профильные журналисты. Выложив коллеге всё, что знаю, о травме Александра, приготовился было к дальнейшим расспросам… а их не последовало. Это всё, что интересовало его в контексте предстоящего матча в Санкт-Петербурге. На встречный вопрос, что в Испании говорят об игре Россия – Испания, пришёл равнодушный ответ: «Ничего. Спарринг – он и есть спарринг. Тренер даст отдохнуть лучшим людям – таким, как Иньеста».

Насчет «ничего» Хави всё-таки слегка погорячился. Только его издание посвятило встрече с хозяевами ЧМ-2018 полтора десятка публикаций, не считая пары аудио-интервью с хорошо известными местной публике Александром Мостовым и Дмитрием Черышевым. Отдельной заметки в самой популярной газете страны удостоился Паулино Гранеро – как свой среди чужих (в глазах гостей, само собой). «Это очень эмоциональный момент для меня и моей семьи – ведь я впервые столкнусь с командой Испании», — признался спец по физподготовке ЦСКА и сборной России по совместительству. У остальных испанцев, собравшихся во вторник вечером на «Арене Санкт-Петербург», игра вряд ли вызывала столь трепетные чувства.

Хулен Лопетеги, допустим, рассматривал её как возможность протестировать в деле новые связки. Одну из них он предъявил публике незамедлительно. Если в защите и средней линии у «красной фурии» всё выглядело более или менее привычно, то атака представляла собой один сплошной сюрприз. С такой тройкой впереди (Сусо – Асенсио – Родриго) испанцы никогда не играли – и есть подозрение, что ещё нескоро сыграют. Вингер «Милана» Сусо вообще впервые в жизни надел майку национальной команды. Морату с Сильвой Лопетеги оставил в запасе, травмированного Иско –дома. Зато Иньеста с первых минут отправился на поле, вопреки прогнозам моего собеседника. А также Пике, Рамос, Бускетс, де Хеа… Элита!

У Станислава Черчесова деление игроков на основных и запасных всё ещё условное. Более или менее устоялся только центр обороны – он и остался неизменным относительно субботнего спарринга с Аргентиной: Джикия – Васин – Кудряшов. На флангах поиск продолжается: на этот раз обрусевшему бразильцу Фернандесу и русскому немцу Раушу тренер предпочёл «латералей» «Зенита» Смольникова и Жиркова – логичное решение с точки зрения места проведения матча. Не менее приятно было местной публике обнаружить в «раме» Лунёва, успевшего стать любимцем Северной столицы.

«Матч с Россией будет похож на игру ЦСКА — «МЮ». Страшилка от де Хеа Хулен Лопетеги сделал комплимент сборной России и российскому чемпионату, а голкипер Давид де Хеа вспомнил матч «МЮ» с ЦСКА.

Свежие «бровочники» безотлагательно взялись доказывать верность тренерского выбора. При их активном участии россияне провернули три первые атаки вечера. После включения Жиркова и неудачного выноса гостей Кузяев нанёс первый удар по воротам. В свою очередь Смольников инициировал даже не один – два острых момента. Одна его подача привела к столкновению Дзагоева с Начо, которое могло, но не завершилось назначением пенальти, а другая – к промаху Смолова.

Помимо половины состава изменился настрой. От субботней почтительности перед грандом не осталось следа. Россияне стремились действовать агрессивно, душа противника прессингом и обстреливая цель при каждом удобном случае. Это плюс. Минус – обилие ошибок – следствие раскрытия игры. Хотели зрелища? Извольте. Но тогда не обижайтесь за промашки в обороне. Одинаково искусно защищаться и нападать команда России ещё не научилась. Потому и приходится время от времени героически преодолевать собственноручно созданные сложности. Впрочем, это, кажется, национальная черта.

Удивительно, что урок прагматичности нам преподали не немцы или греки – испанцы, которых принято считать с рождения легкомысленными малыми. Из бросовых полумоментов они выжали два гола. Один защитник (Альба) наказал российскую сборную за нерасторопность Джикии и Васина, второй – Серхио Рамос – за излишне энергичное размахивание руками Кузяева. В плечо там или надплечье попал мяч, уже неважно. Значение имеет судейский вердикт, и Рокки его вынес в пользу гостей – «точка». Как ни старался Лунёв, сбить с толку Рамоса зажигательной пляской на линии не сумел – этого такими фокусами не пронять.

Порадовала реакция команды на 0:2. Она не скисла, не сбилась на примитивные навесы, проявив не только вкус к позиционному наступлению, но и умение его вести. С полдюжины ударов блокировали до перерыва защитники в белых майках, а против двухходовки Миранчука и Смолова ничего не смогли поделать – настолько тонко оба сработали. После скрытого паса Алексея Фёдор лихо развернул Пике и расстрелял де Хеа.

Один мяч испанцы получили «в раздевалку», один – «из раздевалки». После флангового прорыва Жиркова Миранчук добавил к результативной передаче собственный гол. Верзила Пике и в этом эпизоде сработал крайне неуклюже. Впрочем, мобильный Начо – не лучше. Справедливости ради замечу, что к тому времени «фурия роха» приобрела ещё более необычные очертания, проводив на лавку барселонцев Альбу и Иньесту.

Ладно соперников – дух авантюрной игры захватил даже рефери. Одного пенальти Рокки показалось мало, и он «нарисовал» ещё один. За что? А бог его знает. Видимо, по новым рекомендациям любое падение капитана «Реала» на траву приравнивается к нарушению. Либо магия имени судейскую волю парализует. Так или иначе, Рокки дал Рамосу шанс на редкий дубль, и тот его без зазрений совести реализовал.

Но это был ещё не финал! У парней в красных майках нашлись-таки силы на ещё один отыгрыш! Дубль Смолова вышел во всех отношениях достойнее Рамосова: второй гол Фёдор забил не менее, а возможно, даже более эффектно, чем первый — смачным ударом под перекладину.

Одна неприятность огорчила почище судейских чудачеств — травма Лунёва. Судя по окровавленному лбу — серьёзная. Получив коленом по голове от Родриго, Андрей не смог продолжить игру, а поскольку все замены к тому времени уже были исчерпаны, салатовый свитер Габулова натянул Глушаков. Блеснуть сейвом «а-ля Андрей Тихонов» не успел, но какой-никакой «сухарик» в актив себе тоже занёс. Будет что детям-внукам рассказать.