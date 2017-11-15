«Если так чемпионат мира будут судить…» Россияне возмущены после Испании

Мутко извинялся за судейство, а Кокорин объяснил, почему Глушаков встал в ворота.

Российская сборная сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матчев Санкт-Петербурге -3:3. В самой концовке встречи голкипер Андрей Лунёв получил рассечение и покинул стадион на карете скорой помощи.

Матч, в котором было всё: бенефис Смолова, судейский ад, «сухарь» Глушакова Сборная России на равных играет с Испанией, и это не сон и не шутка.

— Сейчас Лунёва увезли в больницу, — рассказал после матча президент РФС Виталий Мутко. — Будем все переживать, что с ним. Не знаю, что там, по касательной голова пробита. Как так можно лететь за две минуты до конца, когда вратарь первый на мяче? Судья даже карточки не даёт. А то, что тот валялся и показывал…

— Что скажете об игре Смолова?

— Пацан сказал — пацан сделал! Мы с ним перед игрой говорили: «Федь, ты должен сегодня забить, и я становлюсь твоим агентом». Я шучу, конечно. Молодец, роскошные мячи были. А у испанцев только эти два пенальти. И дело даже не в этом. Нельзя таким командам, как Испания, помогать. Зачем? (Смеётся.) Ладно, один раз, но второй… В плечо мяч попал, 20 раз посмотрели. Обидно, конечно.

— Как оцените судейские ошибки?

— Мне обидно, извинился за два судейских ляпа в двух играх. Если так чемпионат мира будут судить, то это просто удивительно. Ставить в товарищеской игре два пенальти…

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«Глушаков попросил отдохнуть»

Александр Кокорин также был возмущен судейством в моменте с травмой голкипера сборной России.

— О судействе могу сказать только по моменту с Лунёвым – там стопроцентная красная, — уверенно заявил форвард. — У человека серьёзная травма, дай бог ему здоровья. Его уже увезли. Что касается пенальти, нам не видно было. Сказали, в первом моменте игра рукой, во втором – задержка. Но момент с Лунёвым самый страшный. Пенальти не так важен, как здоровье Андрея.

— Хвалил ли Чересов в раздевалке?

— Поздравил всех с окончанием года, пожелал всем без травм, готовимся к следующему году.

— Почему после травмы Лунёва вы сначала хотели встать в ворота, но потом Глушаков вас заменил?

— Замен уже не было. Без разницы уже было. Глушаков сказал, что больше всех устал. Попросил отдохнуть чуть-чуть.

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«Просто устал, веселиться что ли?»

Денис Глушаков выглядел в микст-зоне чрезвычайно раздражённым.

— Пока не знаем, что с Лунёвым, — признался полузащитник. — Рассечение серьёзное, увезли в больницу. Кокорин вышел свежий, поэтому логично было мне встать в ворота. Я устал, очень сильно набегался за две игры.

— Где поле лучше — в Петербурге или в «Лужниках»?

— В «Лужниках».

— Почему так грустно выглядите?

— Просто устал, веселиться что ли? Можно порадоваться ничьей. Результатом доволен. В этом году закончили матчи сборной на хорошей ноте, есть, к чему стремиться.

— Как оцените работу судей?

— Судейство уже не наш вопрос.

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