Ошеломительная Дания едет в Россию, Ирландия остаётся у телевизоров

Сборная Дании разгромила команду Ирландии и вышла на чемпионат мира — 2018



В ответном стыковом матче за право выступать на чемпионате мира — 2018 сборная Дании в Дублине со счётом 5:1 разгромила команду Дании.



Первая игра завершилась вничью — 0:0. Таким образом, сборная Дании завоевала путёвку на первенство мира.

Датчане примут участие в чемпионате мира в пятый раз в своей истории (1986, 1998, 2002, 2010).



На чемпионате мира в России также сыграют сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Египта, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии и Швеции.

Сборная России сыграла вничью с Испанией — 3:3, отыгравшись со счёта 0:2



Сборная России сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:3.



Уже на 9-й минуте Хорди Альба вывел гостей вперёд, а на 35-й минуте Серхио Рамос голом с пенальти удвоил преимущество испанцев. Вскоре Фёдор Смолов отыграл один мяч.



В начале второй половины игры Алексей Миранчук сравнял счёт, однако спустя несколько минут Испания получила право ещё на один пенальти и Рамос оформил дубль. Впрочем, на 70-й минуте Смолов ответил своим голом и установил окончательный счёт в матче.

РФС ведёт переговоры о проведении товарищеского матча Россия — Франция

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) сообщил, что весной следующего года команда Станислава Черчесова может провести товарищескую игру с Францией.

«Помимо Бразилии будет ещё Франция ваша любимая. Там ребята побыстрее бегут, как сумасшедшие в хорошем смысле. С бразильцами точно сыграем в „Лужниках“, а с французами ведём переговоры. Конечно, хотелось бы открыть с ними один из стадионов в России», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Сборная Аргентины проиграла Нигерии в Краснодаре, ведя в ходе матча — 2:0



В товарищеском матче на стадионе «Краснодар» сборная Нигерии одержала волевую победу над командой Аргентины — 4:2.

К 36-й минуте аргентинцы вели с разницей в два мяча — точными ударами отметились Эвер Банега и Серхио Агуэро. В концовке тайма Келечи Ихеаначо один мяч отыграл. В начале второй половины игры Алекс Айуоби счёт сравнял. А всего через несколько минут защитник «Амкара» Брайн Идову, вышедший на поле после перерыва и проводивший дебютный матч за сборную, вывел нигерийцев вперёд. На 73-й минуте окончательный результат установил Айуоби, оформивший дубль.

Из четырёх представителей «Зенита» в аргентинской сборной сегодня сыграл только один — полузащитник Эмилиано Ригони вышел на замену на 76-й минуте.

Впервые за свою 115-летнюю историю аргентинская сборная проиграла, имея по ходу матча преимущество в два гола.

Молодёжная сборная России проиграла Италии, пропустив решающий гол в концовке

Молодёжная сборная России в товарищеском матче уступила сверстникам из Италии. Встреча, прошедшая в Фрозиноне, завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев.

На 12-й минуте Даньеле Верде вывел хозяев вперёд, а в конце первого тайма Николай Рассказов счёт сравнял. На 71-й минуте россияне повели в счёте — отличился Зелимхан Бакаев. Отыгрались итальянцы шесть минут спустя — точным ударом отметился Витторио Париджини. На 83-й минуте в ворота российской сборной был назначен пенальти, но Игорь Лещук справился с ударом в исполнении Патрика Кутроне. Тем не менее победу праздновали итальянцы —на четвёртой компенсированной минуте решающий мяч забил Риккардо Орсолини.

Нидерланды победили Румынию, Адвокат установил рекорд в последней игре в сборной

Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Румынией в товарищеском матче. Встреча прошла в Бухаресте на стадионе «Националь» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Голами в составе голландцев отметились Мемфис Депай, Райан Бабель и Люк де Йонг. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на замену на 87-й минуте.

Матч с румынами стал последним у руля нидерландской сборной для главного тренера Дика Адвоката. Любопытно, что благодаря этой победе экс-рулевой «Зенита» стал рекордсменом сборной среди тренеров по количеству побед. Теперь на его счету 37 побед в 62 матчах, а у занимающего второе место Боба Гленденнинга — 36 побед в 87 матчах.

Сборная России U19 уступила Греции и не смогла пройти первый этап отбора на ЧЕ

Сборная России U19 проиграла сверстникам из Греции в матче 3-го тура первого квалификационного раунда Евро-2018 U19. Игра прошла в городе Ираклионе (Греция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 21-й минуте защитник российской сборной Наяир Тикнизян вывел свою команду вперёд, однако в конце первого тайма Мариос Сиампанис сравнял счёт с пенальти, а на 77-й минуте Димитриос Эммануилидис принёс грекам победу.

В параллельном матче юношеская сборная Румынии не оставила шансов Гибралтару — 8:0.

Таким образом, сборная России U19 финишировала на третьем месте в 10-й отборочной группе и не смогла выйти во второй этап квалификации. Дальше прошли румыны и греки.

Итоговая турнирная таблица 10-й отборочной группы: 1. Румыния — 9 очков; 2. Греция — 6; 3. Россия — 3; 4. Гибралтар — 0.