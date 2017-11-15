Страшный удар по голове Лунёва. Как это было

Что случилось?

В концовке матча, при счёте 3:3, Испания провела опасную атаку. После передачи вразрез через центр Родриго Морено выбежал один на один с Андреем Лунёвым, вратарь сборной России храбро вылетел на мяч, забрал его, но получил выставленным коленом в голову. Сразу после стыка Лунёв потерял сознание и упал – это было видно по телекартинке.

Вратаря привели в сознание на поле, подняли на носилки и сразу увезли на скорой в ближайшую больницу. Оставшиеся минуты сборная России заканчивала без Лунёва.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Почему Черчесов не выпустил второго вратаря?

По регламенту ФИФА в товарищеских матчах под эгидой организации разрешены только 6 замен. Седьмая автоматически выводит матч из-под реестра ФИФА, что создаёт неудобства: футболистам, участвовавшим в матче, не добавляется лишняя игра за национальную сборную, результат не учитывается в рейтинге ФИФА. К моменту, когда Лунёв получил травму, Черчесов уже сделал все шесть отведённых замен.

Из-за этого сложилась странная ситуация – вратарей на тренерских скамейках (Черчесов и Лопетеги) к финальному свистку было больше, чем на поле (один де Хеа). В ворота нашей сборной хотел встать Александр Кокорин, но у него перчатки отобрал Денис Глушаков. «Кокорин вышел свежий, поэтому логично было мне встать в ворота. Я устал, очень сильно набегался за две игры», – отметил капитан «Спартака» после матча.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Что с Лунёвым после матча?

Вратарю сделали компьютерную томографию головного мозга, рентген шейного отдела позвоночника и первичную хирургическую обработку раны. Диагноз врачей – сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он провёл в больнице.

Через официальный твиттер сборной России Лунёв передал, что чувствует себя нормально: «Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!».

«Зенит» в ближайшем туре чемпионата России сыграет дома против «Тосно», и Андрей Лунёв со своим диагнозом точно пропустит матч.

Что будет с нападавшим игроком?

После матча футболисты сборной России обвиняли Родриго в намеренном нанесении травмы. «Там стопроцентная красная», – после матча сказал Александр Кокорин. Однако судья Джанлука Рокки не наказал испанского игрока карточкой, а дисквалифицировать на официальные матчи после грязного поступка в товарищеском ФИФА не имеет права без вердикта судьи. Так что Родриго легко отделался.

Комментатор Георгий Черданцев написал, что Родриго после матча зашёл в раздевалку сборной России и извинился за свой налёт на вратаря.

Были ли такие прецеденты?

Были, только не на уровне национальных сборных, а в клубном футболе, где проще работает институт наказаний. В 2009-м от травмы головы пострадал другой вратарь, появившийся вчера в заявке сборной России – Владимир Габулов. В дерби «Динамо» и «Спартака» Веллитон, как и Родриго вчера, решил доиграть стык и коленом разбил лицо вратарю. Восстановление Габулова заняло полтора месяца.

Сильнее всех пострадал Петр Чех. В 2006 году «Челси» играл с «Редингом», нападающий «Рединга» Стивен Хант рванул на вратаря и тоже коленом попал по голове. Жозе Моуринью обвинял Ханта в угрозе жизни Чеха, а обследование показало у голкипера перелом черепа. С того момента Чех играет только в специальном шлеме, защищающем голову.

В нашем чемпионате вратари страдали и от других жёстких стыков. В сезоне-2011/12 Сергей Нарубин, вратарь «Амкара», потерял селезёнку в столкновении с Корнелом Салатой. Тогда же травму получил голкипер «Ростова» Деян Радич, после стыка с Зауром Садаевым оставшийся без почки. «После травмы сама моя жизнь висела на волоске. Я лежал в операционной и не знал, останусь ли в живых. И слышал слова: «Ничего, у тебя уже трое детей, ты можешь потихоньку уходить в другой мир», — рассказывал Радич. К счастью, обошлось.

И с Лунёвым обошлось. Отделался легко.