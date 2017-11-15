Тренер, бросавший работу, чтобы помочь жене победить рак, вывел Данию на ЧМ

В Дании у него остались незавершённые дела.



8 апреля 2002 года Оге Харейде продлил контракт с «Брондбю», который в его первый сезон стал вторым, проиграв «Копенгагену» пять очков, а во втором летел к чемпионству. Продление контракта сопровождалось спорами болельщиков до стёртых клавиатурами пальцев на официальном клубном форуме. Кого-то не устраивал стиль команды, кого-то — неумение сыграть на результат, что привело в сезоне-2001/02 к вылету из Кубка УЕФА («Брондбю» сыграл с ещё сильной «Пармой» в гостях 1:1, но дома зачем-то побежал играть в открытый футбол и получил 0:3). На самом деле, причина споров состояла в том, что фанаты «Брондбю» — невероятные снобы, которые не слишком терпят у руля команды человека без прошлого в «Брондбю». Не говоря уже об иностранцах, тем более из соседних скандинавских стран.

Спустя неделю после продления контракта Харейде неожиданно подал в отставку. Официальные клубные релизы предлагали сухие формулировки, а датские газеты предполагали, что норвежец просто не выдержал давления со стороны изменчивой фанатской аудитории «Брондбю». Сам тренер на долгое время ушёл в тень.



Правда о загадочной отставке вскрылась лишь через два года.

«Моя жена была в Мольде, когда я тренировал в Копенгагене. В день матча с „Вайле“ она позвонила мне и сказала, что у неё диагностировали рак. Я не мог спать целую неделю и не мог рассказать об этом никому, потому что понимал, какой переполох будет и в Дании, и дома, в Норвегии. Тотальный хаос, игроки видели, что я не в себе, но не могли понять почему. Я и вправду был словно на другой планете. Я созванивался с Аннбьорг так часто, как только мог, моя команда трижды подряд потеряла очки, и самое странное было в том, что она больше беспокоилась обо мне, чем о себе! Она знала, как мне нелегко проигрывать».

После поражения от «Мидтьюлланна» Харейде сорвался. Он влетел в раздевалку, в ушах звенело. «Футболисты увидели совершенно другого меня», — напишет он позже об этом. Спокойный и временами даже излишне рассудительный, Оге вдруг начал кричать, устроил истерику и бил по стенам. Уже в автобусе его сознание прояснилось, и мысль уколола больнее любого поражения: футбол перестал для него что-либо значить, а близкое чемпионство потеряло яркость. Тренер бросил всё и уехал домой. Чемпионскую медаль он так и не получил.

Пресса уничтожила его как слабохарактерного, безвольного тренера, готового бросить успешную команду после первых трудностей. Ещё в марте карьера Харейде летела к небесам — у него было предложение из чемпионата Англии, а теперь его репутацию безнадёжно растоптали. Больше предложений из Англии он так и не дождался, но и отвечать критикам не стал тогда ничего. Он хотел лишь сохранить тайну жены, семейную тайну. Это было важнее собственной карьеры.



«Есть вещи в жизни важнее футбола, но ещё важнее то, что есть в жизни вещи гораздо опаснее футбола. Футбол в этом смысле абсолютно безвреден». Оге не отходил от жены несколько месяцев, пока курс реабилитации не завершился. Аннбьорг Харейде победила рак.

Сам Харейде считает, что эта история сделала его сильнее, теперь он уверен, что для того, чтобы добиться успеха в своей профессии, нужно быть счастливым человеком: «Теперь я больше понимаю взаимосвязь между частной жизнью и достижениями. Эмоции действительно имеют значение». Оге стал строить свои команды на человеческих отношениях и гордится, что ему удавалось справиться с игроками в их самых грустных ситуациях — например посреди тяжёлого процесса развода. Его «Мальмё» был большой семьёй, а тренер с подвёрнутыми рукавами и расхристанным воротником рубашки стал для них отцом — только так шведы смогли дважды подряд отобраться в групповой этап Лиги чемпионов и гонять на своём поле «Атлетико» с «Ювентусом».

Шведский портрет. Кто ведёт за собой «Мальмё» Чемпион Швеции второй год подряд доходит до группы в ЛЧ, теряет лучших игроков, но не сдаётся.

Харейде рассказал о болезни жены в своей книге «Футбол, разум и чувства», которая не похожа на обычную спортивную автобиографию. Всё повествование тренер разделил на 12 уроков для молодёжи — об умении справляться с трудностями, жить с людьми, управлять людьми и оставаться людьми. В первый день продаж он пришёл в один из книжных магазинов в центре Осло, сел за стол и в течение часа пил кофе и ждал, пока кто-то купит книгу и подойдёт к нему за автографом. К нему, тогда действующему тренеру сборной Норвегии, за час подошли всего два покупателя. «Не так и плохо, но, возможно, надо было добавить больше картинок и поехидничать над нашим чемпионатом, чтобы книга продавалась успешнее», — иронизировал Харейде.

В марте 2016 года он стал главным тренером сборной Дании, а спустя полтора года вывел её на чемпионат мира. У него были незавершённые дела в этой стране. Теперь их нет.