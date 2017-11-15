Витиньо: я уже не мальчик — я вырос, заматерел и многое понял

«В Швейцарии меня поменяли, но я всё равно был счастлив»

— Акинфеев, Марио Фернандес, Васин и Дзагоев в субботу играли против Месси. Чем во время паузы в чемпионате занимаетесь вы?

— Я много времени провожу дома. Стараюсь больше отдыхать и хорошо питаться. У нас очень интенсивные тренировки. Почти всё свободное время смотрю фильмы, играю в видеоигры или копаюсь в телефоне. А ещё рублюсь в ФИФА на приставке. С недавних пор там наконец-то есть Витиньо.

— Это радует?

— Не то слово! Здорово, что я играю в большом клубе и я есть в этой игре. Всегда мечтал в ней оказаться. Очень хотелось увидеть себя на экране.Теперь это моё достижение. Забавно наблюдать за собой виртуальным. Когда впервые играл за своего персонажа, эмоции буквально захлёстывали. Позвонил всем друзьям, родным и знакомым. Просто кричал в телефон: «Ты видел, я теперь в ФИФА!» Меня все поздравляли.

— Вам нравится ваша карточка в игре?

— Да, я довольно силён в своём электронном варианте.

— Ваша реальная игра в последнее время вызывает противоречивые оценки. Скажем, в матче с «Базелем» вас заменили после перерыва.

– Приятного в замене мало — никто не любит досрочно покидать поле. Но я уважаю мнение тренера. Он с нами каждый день и знает, что нужно поменять в команде, чтобы достичь результата. Он сделал замену и добился того, чего хотел. Когда матч закончился, я чувствовал себя счастливым. Мои партнёры выглядели во втором тайме просто фантастически. Это намного важнее, чем то, что случилось со мной.

Вопрос дня. Признайтесь, вы же не верили в победу ЦСКА? В Швейцарии произошло если не чудо, то точно что-то особенное – ведь после первого тайма казалось, что для «армейцев» всё потеряно.

– В следующем матче с «Локомотивом» на поле совсем был другой Витиньо. Вы разозлились на замену? Или сами на себя?

— Я в каждом матче хочу играть на пределе. Но не всегда это получается. В какой-то игре можешь быть не в порядке. Это естественно. Никто из футболистов не может каждый матч проводить великолепно. Даже лучшие иногда спотыкаются. Да, с «Базелем» у меня игра не получилась. Я просто расценил это как свершившийся факт. И только я мог что-то предпринять, чтобы эту ситуацию поменять.

«Вернблум не даст отдохнуть – перед ним трепещут соперники»

– По матчу с «Локомотивом» у болельщиков очень много вопросов. Вы согласны с удалением Хосонова?

– Конечно не согласен. Он был с мячом, чуть-чуть потерял контроль. Да, был контакт с соперником, но он не ударил его намеренно. Может, он просто не так принял мяч, коснулся соперника, но в его действиях не было ничего жестокого. Судья расценил этот эпизод по-другому и удалил его с поля. Я уверен: если бы этого удаления не случилось, мы бы обязательно выиграли матч. Убеждён в этом! Но сейчас нам необходимо идти вперёд и нет смысла протестовать. Уже ничего не поменяешь.

– Видели забег Виктора Гончаренко к тренерской скамейке «Локомотива»?

– Гончаренко всегда защищает нас. Только у него есть право ссориться с нами. Но он не позволит никому, чтобы его футболисты подвергались нападению. То, что происходило на поле, можно было расценить как катастрофу. Но на самом деле ничего столь тяжёлого в этот момент не было. Эмоции взяли своё. Накал страстей был настолько велик, что Гончаренко повёл себя так, как повёл. Мы знаем, что он отличный мотиватор. Он наш предводитель. Всегда можем на него рассчитывать, он не оставит нас в беде.

«Всем нельзя, а Вернблуму можно». Как объясняли зарубу в дерби Пейчинович, Бабаев и Геркус про огненный матч «Локомотив» – ЦСКА.

– Большая волна критики обрушилась на Понтуса Вернблума из-за его удара локтем по Миранчуку во время матча. Что вы об этом думаете?

– Сейчас о нём говорить очень легко. Но полным-полно игроков, которые то же самое делают на поле. Понтус давно играет в России. Все прекрасно знают его манеру игры. Он всегда был футболистом, который играет агрессивно и жёстко. Вернблум не хочет проигрывать матчи, полностью себя отдаёт победе. Это всегда было его качеством и достоинством. Мы знаем Понтуса по его стойкости характера и силе духа. Он не даст вам отдохнуть. Все соперники перед ним трепещут. Это абсолютно нормально. В других командах тоже есть подобные футболисты.

«Больше не хочу терять время и возможности»

– Когда вы в первый раз пришли в ЦСКА, то у вас были проблемы с адаптацией. Как в этом плане дела обстоят сейчас?

– Сегодня ситуация сильно отличается от моего первого прихода в клуб. Я вырос, заматерел и многое понял. Я уже не мальчик. Не хочу терять возможности. Для меня теперь важно всё. Я против того, чтобы время проходило даром. Хочу пользоваться моментом, чтобы расти и прибавлять. Что же до первого прихода в ЦСКА — это не первый и не последний раз, когда такие проблемы случаются в футболе. Я не исключение.

– Впереди два решающих матча в Лиге чемпионов. Важнее показать себя в Манчестере или победить «Бенфику» и гарантировать себе еврокубки?

– Все матчи важны. Но сейчас все мысли о «Бенфике». Мы не можем откладывать результат на потом — надо сейчас решать все вопросы. При нашем климате, к которому мы привыкли, наши шансы на победу очень высоки.

— Смотрели матч Россия – Аргентина?

— Да. Великолепная игра, много сильных футболистов на одном поле. Я имею в виду игроков не только из сборной Аргентины, но и из России. Понятно, что такой футболист, как Месси, стоит особняком.

За матчем я следил дома, по телевизору. Я вообще смотрю много футбола, но эту игру не мог пропустить. Ведь в ней играл мой большой друг Марио Фернандес. Я всегда за него болею, и в этот раз смотрел матч ради него. Мне кажется, что Фернандес провёл отличную игру и был полезен на поле. Хочу, чтобы ему в сборной России всегда сопутствовал успех. Я и перед отъездом пожелал ему удачи. Марио уехал, зная, что я буду за него болеть.

Не Месси единым сильна Аргентина! Грандиозная премьера в новых «Лужниках» Сборная России минимально уступила вице-чемпионам мира в матче открытия «Лужников» после реконструкции.

– У вас есть друзья в команде помимо Фернандеса?

– С большей частью наших игроков у меня очень хорошие, тесные, дружеские отношения. Несмотря на то что говорим на разных языках, мы пытаемся общаться. Все ребята без исключения — мои друзья.

– Хорошо. Назовите трёх лучших футболистов в ЦСКА после Витиньо.

– Я не лучший игрок в ЦСКА. Моя тройка — Акинфеев, Марио Фернандес, Головин. Но у нас есть ещё ряд отличных футболистов: тот же Понтус, Натхо, Щенников – они все важные игроки и вносят свою лепту. В ЦСКА нет футболистов, которые бы не помогали команде. Все выполняют свои задачи и работают на благо коллектива.