4 главных тактических итога года для сборной России

Принципы выбора состава Черчесова варьируют игру России

Ещё в прошлом году Станислав Черчесов приучил нас, что готов практично подстраивать систему под большинство игроков сборной. Эксперименты вроде Самедова-латераля сохранялись, но костяк должен был знать нужную тактику по клубному футболу. Так важной деталью сборной России стал Фёдор Кудряшов. Когда Черчесов только принял сборную, Кудряшов вынужденно перешёл в центр защиты в схеме «Ростова» 3-5-2, и тренер гармонично вписал Фёдора в свою систему на ту же позицию, что и в клубе. Косметически изменилось лишь задание Кудряшова на матчи – больше пасовой игры, больше выбрасываний в прессинг. Кудряшов адаптировался к тактике сборной, и теперь на 85-90% он будет основным игроком России летом.

Схожим образом Черчесов строил атаку на оба ноябрьских матча. В «Лужниках» вышла атакующая тройка с акцентом на фланги, где вышли знакомые друг другу по «Зениту» Полоз и Кокорин. Против Испании Черчесов сильнее насытил центр с помощью Дзагоева и Алексея Миранчука. Тактика 3-4-3 – не основная в их клубах, но оба играли в такой схеме и оба выполняют схожие задачи в сборной. Дзагоев опускается разыгрывать мяч ближе к центру поля и мало смещается на фланги, Алексей Миранчук ищет свободное пространство на постоянном движении. В чемпионате России Миранчук – 9-й по количеству отрезанных соперников на приёме мяча за 90 минут, из полузащитников лучше только Бикфалви и Классон, так что Миранчук тоже занимается своим привычным делом.

Вот типичная атака сборной России из вчерашнего матча, где все заняты своим делом. Дзагоев опускается разыгрывать мяч к центральным полузащитникам, Миранчук открывается между линиями, находит свободный коридорчик, принимает передачу и добавляет атаки скорости, вселяя в рисунок сборной частичку «Локомотива».

Даже тактический эксперимент Черчесова с переходом на 4-4-2 был связан с клубными делами. Ерохин и Глушаков заняли позиции в двойке центральных хавбеков – обоим такая работа знакома, пусть Глушакову и в другой схеме. Кокорин составил пару нападающих со Смоловым и, по тренерской задумке, должен был повторять своё задание в «Зените» при 4-4-2. Антон Миранчук номинально вышел направо, но за центральной линией вообще не держался фланга, насыщая центральную зону. А под него на финальные минуты вышел Игнатьев – защитник, которому в «Локомотиве» правый край отдан целиком.

Правда, парадоксальным образом Черчесов совмещает грамотные решения со встройкой игроков в знакомую модель и сложные, малознакомые задачи. Денис Глушаков – лучший пример. Он неоднократно выходил разыгрывающим опорником над тройкой защитников, а с Аргентиной даже опускался двигать мяч к центральным защитникам. И это при том, что Глушаков в принципе плохо двигает атаки вперёд. По Packing/90min в чемпионате России Глушаков – 104-й игрок лиги (31,7). Хуже Кузяева, Ерохина, Головина. Массимо Каррера в «Спартаке» тоже доказывает, что Глушаков намного полезнее в атаке, перед чужой штрафной, а не в центральном круге. У нас в принципе нет сильного русского глубинного плеймейкера, но Глушаков – наихудший вариант на эту роль из возможных.

Ошибки без мяча повторяются из матча в матч

С игрой России в защите без мяча возникает странный диссонанс. Станислав Черчесов пробует строить игру сборной от обороны, да и почти все наши тренеры (кроме Аленичева и, возможно, Семака) считают схему 3-5-2 оборонительной – но ошибки без мяча уже стали системными. Причём ошибки всего двух категорий.

На первой я скоро сотру клавиатуру во время написания текстов о сборной России. Встречая атаку соперника в начале своей трети, сборная максимально насыщает центр за счёт полузащитников, и крайние хавбеки в оборонительном построении 5-4-1 (или, как ситуативно было вчера, 5-3-1-1) тоже включаются в центр. Этим пользуется соперник, отправляя диагональ на пустой фланг, откуда следует навес в штрафную, где движением легко расшатать наших защитников. Альба грамотно увёл Смольникова, Миранчук задумался о футболке Андреса Иньесты – и Асенсио возник на левом краю вообще один.

Чили, Португалия, Аргентина… теперь и Испания взламывают нашу массированную защиту, пользуясь тактической ошибкой. И тот факт, что ошибку допускают разные игроки (Самедов, Головин, Кокорин, теперь Миранчук), окончательно переводит стрелки на тренерский штаб. Не будут же все одинаково сваливаться в центр. Решение проблемы довольно простое – насытить низкий блок. Если инсайд на дальнем фланге садится ниже и превращает 5-4-1 в 6-3-1, то у соперника возникает меньше возможностей построить атаку через комбинацию. Пусть вас не смущает схема 6-3-1 – это ситуативная расстановка, помогающая перекрыть сопернику кислород при позиционной защите.

Ещё одна ошибка связана с работой крайних центральных защитников. Кудряшов и Джикия выдёргиваются из защитной линии, накрывают соперника в момент приёма мяча, особенно когда соперник принимает мяч между линиями. Часто их давление работает (Кудряшов против Куна Агуэро вообще показал мастер-класс), но и под такой прессинг находится антидот. Динамичная испанская тройка атаки действовала так: вытаскивала защитников ближе к центральной зоне и в касание отыгрывала в освобождённый полуфланг. Между двумя игроками обороны большой разрыв, который можно использовать любым способом – и протащить мяч в зону, и выдать пас вразрез под чей-то рывок.

У сборной грамотно отлажен прессинг

Если ошибки без мяча, кажется, проходят мимо тренерского штаба день за днём, то прессинг на чужой половине поля – однозначно элемент игры, над которым Черчесов плотно работает. И на Кубке конфедераций, и в товарищеских матчах со статусными соперниками (Бельгия, Аргентина, Испания) сборная при возможности высоко поджимала соперника и мешала начать атаку. При ударах от ворот система умного прессинга работала почти всегда.

Вот характерный момент для вчерашнего матча: Дзагоев и Миранчук вяжут центральных защитников, Смолов, Кузяев и Глушаков – треугольник в центре поля, Жирков и Смольников – испанских латералей. Отзеркаливая испанский билд-ап, Черчесов вынуждает или искать выход из-под прессинга через постоянное движение, или выбивать мяч вперёд, часто безадресно – тогда больше шансов, что мяч достанется России. У Аргентины выход через короткий пас получался, у Испании – нет. Тренер испанцев Хулен Лопетеги тоже признал, что выход из-под прессинга не работал: появление Асьера Ильярраменди, игрока с сильнейшим первым пасом в Испании (уже не Бускетса, это признал и Лопетеги, и Вальверде в «Барселоне»), означало желание выходить из-под давления за счёт лишнего человека в начале атаки.

Отладка прессинга ещё не завершена – например, сборная плохо понимает, как возвращаться назад, если её оружие не сработало. Не всегда обеспечивают нужное давление центральные хавбеки: против Аргентины недостаточно хорошо в прессинге поджимали Глушаков и Кузяев. Бывает, что сборная России, напротив, слишком активно играет в давление, и выход соперника за счёт длинных передач может стать для нас головной болью. Вчера испанцы пользовались желанием защитников поджимать слишком высоко, чтобы делать меньше разрывы между линиями, и грузили мяч длинными передачами в зоны, откуда игроки дёргались в прессинг. Против сильных в контратаках команд такую проблему тоже стоит учитывать.

И всё же прессинг нашей сборной приносит свои плоды. Сразу два гола во вчерашнем матче с Испанией наша команда нарисовала после высокого давления. Когда Смолов забивал первый мяч – выжала свой аут из розыгрыша испанцами удара от ворот. Когда Смолов пошёл на второй – съела прессингом выход испанцев из обороны. Давление нашей сборной работает.

Проблемы со скоростью мысли

Этот фактор имеет не так много отношения к тактике, но объясняет простоту стиля сборной России в большинстве матчей. По скорости принятия решений наша сборная сильно проигрывает всем топ-командам мира: это качество делало неуязвимой Аргентину с её контрпрессингом и царём Маскерано, это бросалось в глаза даже во вчерашнем первом тайме. Когда варёная сборная Испании теряла мяч, а впереди открывались зоны для контратаки, некоторые наши игроки плохо справлялись с быстрым принятием решений.

При этом Черчесов как бы подставляется сам: делая ставку на прессинг и интенсивную работу без мяча, он выстраивает состав, которому не всегда комфортно с мячом. У сборной России много именно интенсивных полузащитников, и для современного футбола это начинает вырастать в проблему. Так не только в России, кстати. Здесь нужно обратиться к немецкому опыту – Йоахим Лёв открыто говорит, что Германия больше не является лучшей футбольной нацией мира, и пеняет на стиль Бундеслиги. Чемпионат страны превратился в соревнование «кто кого запрессингует», прессингующий хуже всех в Бундеслиге «Фрайбург» выдаёт PPDA на уровне твёрдого середняка английской Премьер-лиги… но игроки теперь хуже понимают, что делать с мячом.

Отчасти наш футбол тоже столкнулся с подобной проблемой. Во-первых, выросло поколение интенсивных полузащитников, более полезных в работе без мяча – Зобнин, Кузяев, Ерохин – и давление на них при владении мячом может стать ключом к разгадке нашей сборной. Вчера откровенно плыл Кузяев: попадая под давление, он разворачивался, спотыкался, делал лишние касания и допускал очень много ошибок при владении мячом. «Зениту» Кузяев нужен именно из-за интенсивности, но у Роберто Манчини за спиной Далера есть игрок, готовый взвалить миссию по развитию атак на себя, свободнее работающий под прессингом. В сборной такого игрока нет.

Во-вторых, Премьер-Лигу захватил бум тактики с тремя центральными защитниками, а значит, и модели игры, где работа без мяча важнее контроля. Всё чаще тренеры говорят по-научному правильную, но по-футбольному сложную для осознания вещь: чтобы добиваться результата, не нужно контролировать мяч помногу и плести красивые комбинации, достаточно просто лучше двигать его к чужим воротам. Вертикальный стиль, пятёрка защитников низким блоком и ставка на контратаки настолько заразили наш чемпионат, что Станислав Черчесов недавно напрямую сказал: сборная России стремится играть так же. Смотри пункт 1 – тренер сборной стремится создавать футболистам те же условия, что и в клубе.

Вам хочется, чтобы Россия играла красиво, со стеночками и забеганиями, но нужно трезво смотреть на ситуацию: в нашем футболе нет подбора игроков, умеющих грамотно двигать мяч и быстро думать (в системе 3-5-2 уместится в лучшем случае один — Головин, Дзагоев, кто-то из Миранчуков — но один). Остаётся только стиль, который многим так не по душе – с длинными передачами, с интенсивным давлением и атаками после прессинга, со ставкой на стандартные положения. Только такой стиль может принести России результат на чемпионате мира – в нашем футболе нет условий для чего-то ещё. Так что не стоит бросаться в тренерский штаб ярлыками про «физрука»: сейчас сборная выстраивается, понимая свои сильные стороны и развивая их. Есть лишь два пути – такой и неправильный.