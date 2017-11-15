Вопрос дня. Сборная за полгода до ЧМ – где главные болевые точки?

Что вам всё ещё не нравится в сборной России?

Товарищеский матч с Аргентиной многих огорчил, а игра с Испанией дала ощущение, что всё не так плохо. Где настоящая сборная России? Какая из них? До чемпионата мира по футболу остаётся всего полгода. Чего нам ждать от сборной России? В чём ей надо прибавлять?

Матч, в котором было всё: бенефис Смолова, судейский ад, «сухарь» Глушакова Сборная России на равных играет с Испанией, и это не сон и не шутка.

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:

— У сборной России остались проблемы с верой в себя. С Аргентиной провалились, а против Испании сыграли жёстко и нагло. Осталось поверить в себя и перестать смотреть на рейтинги. Игрокам сборной России надо перестать считать себя людьми второго сорта. В футбол играют не рейтинги, а мастерство и класс футболистов. Вера в себя – это очень важно. Надо понимать, что мы классная команда.

Владимир Пономарёв, бывший защитник сборной СССР (25 матчей в составе):

— Ну какое мастерство? В техническом плане мы здорово отстаём – мяч от наших футболистов отскакивает как от бревна. В тактическом плане тоже провал – никто не читает игру, а просто бегают со своими игроками. Поэтому нас спасёт только физика. Если будут много бегать, бороться за каждый мяч, втыкаться и толкаться – тогда у нас что-то получится.

Сергей Юран, бывший нападающий сборной России (25 матчей в составе):

— Наша проблема по-прежнему – дефицит исполнителей. Сейчас только в атаке более-менее есть выбор. А вратарь, центр обороны, полузащита… Не дай бог, Глушаков или кто-то из крайних хавбеков получит травму. Вот здесь жидковато.

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Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России (1996—1998):

— Мы очень ненадёжны в обороне. Я бы хотел видеть в сборной Алексея и Василия Березуцких, по крайней мере не уходить от этих фамилий на далёкое расстояние. Сейчас у нас проблемы в линии защиты. Мы играем в дисциплинированный, старательный, ответственный футбол. Но не хватает надёжности в командных групповых построениях.

4 главных тактических итога года для сборной России Стиль и главные проблемы нашей сборной – на примере матча с Испанией.

Анатолий Бышовец, бывший главный тренер золотой олимпийской сборной СССР (1988 г.):

— Вопросы к обороне имеются, но они есть практически в любой команде. Меня беспокоит переход от обороны к атаке. Пока нет ощущения, что игроки инстинктивно могут найти партнёра и разыграть с ним мяч.

Сергей Силкин, бывший главный тренер «Динамо»:

— Линия обороны – это болевая точка сборной России. Можно ставить хоть пять, хоть десять защитников — это ничего не гарантирует. У нас много лишних передач при переходе из обороны в атаку. Наши защитники не умеют играть в своей штрафной площади руками. Нужно не хватать за майку, а класть руку, чтобы чувствовать соперника. Нужно вставать так, чтобы видеть и мяч, и нападающего. Черчесов не должен это объяснять: тут азы, которые закладываются в школе.

Вячеслав Радимов, бывший полузащитник сборной России (33 матча в составе):

— Главное, чего не хватает, – это уверенности в своих силах. Хочется, чтобы все игры были такими, как против испанцев. Наша национальная команда сейчас находится на верном пути. Во всех линиях сборной России есть свои плюсы и минуты. Раз мы смогли забить испанцам три – значит хорошо, но если пропустили столько же – плоховато. Над всем можно работать. Слава богу, что это ещё только товарищеские матчи. Дальше, думаю, у сборной всё будет хорошо.

Владислав Тернавский, бывший защитник сборной России (7 матчей в составе):

— Уверенность тут ни при чём. Бросается в глаза, как обращаются с мячом футболисты в Европе, и как это делают наши игроки. Исполнительского мастерства и тактики не хватает. Понятно, что это не проблема Станислава Черчесова, а наших детских школ.

«Не хотел бы сыграть с ними на ЧМ-2018». Черчесов – после 3:3 с Испанией Станислав Черчесов не согласен с решением судьи наказать сборную России пенальти, а Хулен Лопетеги впечатлён Фёдором Смоловым.

Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

– Есть команды, которые не опускаются ниже определённого уровня. Сборная России не такая. У нас полная непредсказуемость. Матч против аргентинцев получился абсолютно невразумительным, а в плане атаки и вовсе худшим при Черчесове. Вслед за этим достойнейшая игра с испанцами. Тот случай, когда за наших было не стыдно. Выходит, мы можем, но редко. И вот тут главная болевая точка: как сделать, чтобы на ЧМ-2018 были именно те резвые парни, которых мы видели вчера?

Мнения читателей:

filat001:

— Когда от наших мяч отскакивает как от брёвен, то смотреть действительно больно. Действительно, надо хоть физику прокачивать.

alexl81:

— Ребятам надо в первую очередь верить в себя. Наши игроки не боги, конечно, но желанием и самоотдачей и дисциплиной можно тоже достигать результатов. Не зря Бесков говорил: «Порядок бьёт класс!»

p742:

— Опорка в лице Глушакова, Кузяева и Ерохина недееспособна. Вызывать Денисова, опускать глубже Дзагоева, переходить на игру в 4 защитника, давать играть Миранчукам плюс Головин (Зобнин) и один нападающий Смолов (Кокорин).