Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Бывший СССР

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Остальная Европа Что сейчас творится с «Кошице», «Тиролем» и «Льерсом».

В рамках цикла «Лихие в 90-е» мы наконец-то добрались до одной шестой части суши. Много самобытных команд было рождено в СССР – далеко не все благополучно дожили до наших дней.

«Таврия»

Что было в 90-х



Состав участников премьерного чемпионата Украины представлял собой сборную солянку из представителей трёх союзных лиг. От шестой команды второго по счёту дивизиона взлёта точно никто не ждал. Кроме, возможно, одного-единственного человека – Анатолия Заяева, уникального по меркам Крымского полуострова футбольного деятеля, сочетавшего в себе редкие педагогические таланты с недюжинными организаторскими способностями. Помимо пренебрежительного отношения записных фаворитов на руку южанам сыграла скоротечность турнира – полгода на всё про всё. Победа «Таврии» в своей десятке (всего их было две) не насторожила киевских динамовцев. Чрезмерная расслабленность и сгубила их в финале розыгрыша.

«С «Таврией» была договорённость, что мы побеждаем, — спустя годы простодушно откровенничал бывший нападающий бело-голубых Олег Саленко. — К тому времени мы месяц тренировались вполноги, думали, всё решено, зачем напрягаться?». То, что в действительности «решено» не всё, до киевлян дошло только на 75-й минуте «золотого» матча — после того как капитан симферопольцев Сергей Шевченко лысеющей головой воткнул мяч в сетку ворот противника. Этот гол и решил судьбу трофея – заодно вывел «Таврию» в Лигу чемпионов.



Более таких конфузов Киев себе в 90-х не позволял, но место в истории «Таврия» себе обеспечила – как первый чемпион независимой Украины.



Звёзды 90-х



Александр Гайдаш, Юрий Гудименко, Сергей Есин, Андрей Опарин.



Что с клубом сейчас



После событий 2014 года профессиональный футбол на полуострове кончился – остался только любительский. В изоляции от официальных турниров «Таврия» фактически прекратила существование. К своему правопреемнику, образованному осенью 2015-го по инициативе ФФУ, она имеет весьма условное отношение. Общее у них только имя – «Таврия». Географическая и турнирная прописка сменились. Новая «Таврия» квартирует в городе Берислав Херсонской области и играет во второй украинской лиге. Даже Сергей Шевченко у её руля – и тот всего лишь тёзка и однофамилец автора самого эпохального гола в истории крымского футбола.

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«Днепр»

Что было в 90-х



Расцвет «Днепра» пришёлся на 80-е. За одну десятилетку команда по два раза побывала на всех ступенях союзного пьедестала, покорила кубковый пик. Для провинциального – по меркам громадины СССР – города это был грандиозный, колоссальный успех. 90-е – менее знаменательное, но тоже увлекательное время для клуба. Болельщики «Днепра» со стажем и крепкой памятью по сей день вспоминают сезон-1992/93 с гордостью и горечью одновременно. Уступить чемпионский трофей по разнице забитых мячей – что может быть досаднее?! Тот «Днепр» в самом деле был хорош, и последовавшее через полтора года переселение тренера Павлова с пятёркой лидеров в столицу явилось дополнительным тому подтверждением.

Ещё более массовый исход ведущих игроков «Днепр» пережил в 1996 году. Тогда в столицу сорвались сразу восемь (!) кандидатов в сборную Украины во главе с немецким тренером Штанге. Но амбициозным планам «ЦСКА-Борисфена» о создании противовеса прославленному бело-голубому соседу не суждено было сбыться. Незадолго до старта чемпионата в недрах юного столичного клуба случился раскол, и днепровскому десанту пришлось рассредоточиться, чтобы всем вместе не остаться без дела. «Днепр» долго восстанавливался от многочисленных потерь: в следующий раз он попал в призёры только в начале нового века.

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Звёзды 90-х

Владимир Багмут, Сергей Беженар, Николай Городов, Сергей Дирявка, Сергей Коновалов, Дмитрий Михайленко, Андрей Полунин.



Что с клубом сейчас



Пока игроков грела мысль о большом европейском успехе, они стоически сносили хронические финансовые неурядицы. После поражения в финале Лиги Европы двухлетней давности стимулов и дальше терпеть «завтраки» босса клуба Коломойского у ведущих исполнителей не осталось. Первыми устремились на выход Коноплянка, Калинич, Канкава. Следом потянулись остальные. Упрямство главного акционера в вопросе выплаты задолженностей испанскому тренеру Рамосу и его ассистентам довело клуб до первой, а затем, после санкций со стороны ФИФА, и до второй национальной лиги. Где он сейчас и обитает – в окружении запорожского «Металлурга», харьковского «Металлиста», «Таврии-Симферополь» (ничего такая компания, а?) и… «Днепра-1». Инициаторами создания в городе клона «Днепра» выступили депутат Берёза и футболист Зозуля.

Фото: РИА Новости

«Тилигул»

Что было в 90-х



13 переименований пережил за 71 год существования приднестровский коллектив, но наибольшую популярность в массах снискал под брендом «Тилигул». Под этим названием тираспольский клуб собрал увесистую коллекцию медалей – в общей сложности девять штук (шесть серебряных, три бронзовые) и трижды воздевал над головой чашу национального кубка. Дважды во второй половине 90-х у руля команды становился некто Александр Спиридон, впоследствии многолетний первый зам Мирчи Луческу в «Шахтёре» и «Зените». Регулярно «Тилигул» мелькал в Европе. Успехов не добивался, но о существовании Приднестровья миру, так или иначе, напоминал.



Звёзды 90-х



Сергей Гусев, Сергей Ковальчук, Владимир Коссе, Юрий Кулиш.



Что с клубом сейчас



Ничего. Клуба как юрлица не существует уже восемь лет. Причина крушения прозаична – резкое обнищание. «Тилигул» погребла первая же волна мирового экономического кризиса.

«Сконто»

Что было в 90-х



Говорят, чемпионами не рождаются – ими становятся. История рижского клуба ставит популярный тезис под сомнение. «Сконто» с первых месяцев существования принялся насаждать свои порядки в национальном футболе – да так капитально, что 13 лет никто не мог поколебать его передовых позиций. В 90-х Латвия не знала другого чемпиона.

Говорим «Сконто» — подразумеваем Старков. Александру Петровичу клуб обязан 13 золотыми медалями из 14, а вся прибалтийская страна – крупнейшим успехом сборной на международной арене – историческим выходом национальной команды на Евро-2004. Старков ушёл — и гегемонии «Сконто» наступил конец.



Звёзды 90-х



Виталий Астафьев, Александр Колинько, Юрис Лайзанс, Михаил Михолап, Марьян Пахарь, Игорь Степанов.



Что с клубом сейчас



«Сконто» никогда не сорил деньгами – наоборот, жил по средствам, регулярно совершая грамотные продажи лидеров, но и он финансового кризиса не избежал. Проблемы начались с переходом отца-основателя клуба Гунтиса Индриксона на руководящую должность в национальную федерацию в 2012 году. Отказ ряда спонсоров от финансирования проекта их ещё больше усугубил. В начале 2016-го «Сконто» не получил допуск в высший национальный дивизион, а в конце – был признан банкротом. История клуба была яркой, но, увы, недолгой – всего четверть века.

Александр Старков Фото: РИА Новости