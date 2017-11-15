Сумасшедший врач «Баварии», который лечит инъекциями из крови телят

От него избавился Гвардиола, но он вернулся вновь. В некоторых странах его методы под запретом. Не водитель автобуса, но тоже интересно.

34-я минута матча Кубка Германии 2014/15 между «Байером» и «Баварией». Защитник гостей Мехди Бенатья покидает поле на носилках, а Хосеп Гвардиола поворачивается к скамейке и саркастически аплодирует врачу команду Гансу-Вильгельму Мюллер-Вольфарту. Очередная травма выбила из строя игрока основы.

Спустя неделю 73-летний врач подаст в отставку. В Германии никто не сомневался, что сделано это было по настоянию Гвардиолы, который осуждал методы работы доктора, работавшего в клубе 40 лет. В лазарете в один момент оказалось шесть игроков основы, и главный врач взял за это ответственность на себя.

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«Поражение 3:1 от «Порту» — моя вина, а не игроков, — скажет в тот день Гвардиола. – За два года у наших футболистов было в общей сложности 30 операций, но мы всё равно выиграли чемпионат и Кубок. Мюллер-Вольфарт – квалифицированный специалист. Хорошо, когда игроки доверяют врачам, но я хочу, чтобы мои футболисты возвращались в строй как можно скорее».



Прямой намёк на слабую работу медицинской бригады. На два года Ганс-Вильгельм уйдёт в тень и сосредоточится на работе в своей клинике в центре Мюнхена.

Чем он знаменит

Мюллер-Вольфарт – самый известный спортивный медик в мире. И самый спорный. О методах его лечения ведутся дискуссии уже не один десяток лет. Но факт остаётся фактом – он является самым популярным врачом не только для звёздных спортсменов, но и для людей, далёких от мира спорта.



Он помогал восстанавливаться от травм Стивену Джеррарду, Майклу Оуэну, Юргену Клинсманну, Роналдо, теннисисту Борису Беккеру, конькобежцу Ивану Скобреву, боксёру Владимиру Кличко, оперному певцу Лучано Паваротти, солисту U2 Боно и многим другим. Признателен ему до конца жизни и Усейн Болт, самый быстрый человек в истории.

Перед Олимпийскими играми 2012 ямайский спринтер не знал, сможет ли принять участие в соревнованиях – его мучили сильные боли в спине. Тренер Болта посоветовал обратиться к одному неоднозначному врачу из Германии, который использует нетрадиционные методы лечения. Тренер не был уверен, готов ли Болт усиленно тренироваться, и выдержат ли его связки большую нагрузку. Мюллер-Вольфарт прописал серию упражнений, сказав, что если Усейн сумеет их сделать, то всё получится. Он смог, и доктор начал лечение. Несколько месяцев Болт находился под контролем немца, который делал ему различные инъекции и следил за восстановлением тканей. На Олимпиаде Болт стал трёхкратным олимпийским чемпионом.



Мюллер-Вольфарт родился во время Второй мировой в семье священника, который не одобрял тягу сына к медицине. Несмотря на протесты отца, Ганс-Вильгельм закончил медицинский университет и в 33 года устроился доктором в «Герту», а спустя два года, в 1977-м, перебрался в «Баварию».

«Я был очень молод, и они ждали большого успеха, — вспоминал он. – Я оказался в мире суперзвёзд. «Бавария» три раза подряд становилась лучшей командой Европы. Там были Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Зепп Майер. Отныне я отвечал за их состояние. Я изобрёл и опробовал терапию, которой не было до тех пор. Я использовал гомеопатические препараты раз за разом, и это всегда помогало. Я слушаю тело и ищу проблему, а потом просто подбираю лекарство. Если лечение удаётся, потом я повторяю его снова при подобном случае. Всё просто».

Что это за странные методы

Мюллер-Вольфарт использует необычные препараты под названием «гиаларт» и «актовегин». В основе первого – вещество, добываемое из петушиных гребней. Второй в основном состоит из телячьей крови. Также используются средства на основе мёда и других необычных веществ. Обильно практикуется иглоукалывание.

В основе препаратов Мюллера-Вольфарта вещества из петушиных гребней, мёда и телячьей крови.

В 2008 Мюллер-Вольфарт открыл свою клинику в центре Мюнхена, где вёл самостоятельную работу. К нему наведывались звёзды спорта и эстрады, простые люди, готовые заплатить большие деньги и отчаявшиеся в надежде исцелиться с помощью традиционной медицины. Более того, игроки «Баварии» были должны ездить именно в эту клинику, а не проходить восстановление на базе клуба. Гвардиолу это очень раздражало, и в один момент он отправил Тьяго Алькантару на лечение в Испанию, вместо того, чтобы положить его в клинику клубного доктора. Тьяго лечился от травм более полугода.



Врача, который в свои 70+ выглядит на 40, многие считают волшебником.

«Люди называют это чудом, но мне это не нравится, — говорит Ганс-Вильгельм. – Многие приходят и говорят: «Теперь вы моя последняя надежда». Мне не нравится этот волшебный образ. Пациенты смотрят на меня как на чудо-целителя, но все мои методы проверены мной же годами. Люди идут ко мне, потому что доверяют».

Тем не менее, многие критикуют немецкого гомеопата за методы работы. «Актовегин» запрещён для употребления в США и Канаде, а спортивные антидопинговые агентства следят за препаратом даже несмотря на то, что он не запрещён и не рассматривается как усилитель производительности.



«Этот препарат – псевдонаука, — говорит известный химик Патрик Арнольд. – Есть много анекдотичных историй, что «актовегин» помогает при оксигенации тканей. Многие пациенты Мюллера-Вольфарта не восстанавливались в срок и им всё равно приходилось прибегать к хирургии. Я не говорю, что это эффект плацебо, но из 100 спортсменов 20-30 в любом случае будут утверждать, что им вдруг стало лучше».

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«Я убеждён, что «актовегин» — одно из лучших лекарств на земле, — возражает Ганс-Вильгельм. – Его нужно применять повсюду. Он помогает не только при мышечных травмах, но и при спазмах в суставах, при головной боли. Он улучшает обмен веществ, кровообращение и регенерацию тканей, потому многие травмы заживают намного быстрее. Почти каждому своему пациенту я делаю эту инъекцию. Или вы до сих пор не понимаете, почему с такими коленями Арьен Роббен до сих пор играет в футбол? Я делаю эти инъекции даже в перерывах матчей. Со временем исследования только подтвердят те методы, о которых я узнал за 30 лет благодаря инстинктам, наблюдению и прослушиванию».



Методам Мюллера-Вольфарта многие не доверяют, потому что ни один из них не записан и не рецензирован. Он не публиковал никаких исследований, связанных с использованием своих препаратов, потому многие доктора и критики называют работу немца «экспериментами Франкенштейна».



Мюллер-Вольфарт говорит, что очень занят и у него нет времени на публикации исследований.



«Я здесь, чтобы помогать пациентам, а не заниматься наукой. Это не моё предназначение. Я чувствую, что люди нуждаются во мне, и вы видите, сколько человек хочет ко мне прийти. Я должен работать и вылечить столько людей, сколько смогу».

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«Если вы действительно мотивированы здоровьем населения, почему бы вам не рассказать о своих открытиях? — удивляется генеральный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тигарт. — А если у вас есть лекарство от рака, вы тоже будете говорить, что слишком заняты получением прибыли? То же самое было с Виктором Конте, который продвигал незаконные вещества, и теперь он осуждённый преступник. Такие гуру популярны среди спортсменов, которые пытаются сделать всё, чтобы победить. Даже ценой своего здоровья».

«Его инъекции лишь откладывают необходимое хирургическое вмешательство», — уверен мюнхенский хирург и лидер в лечении спортивных грыж Ульрике Мушавек.



Тем не менее, Мюллер-Вольфарт входит в список 100 самых влиятельных людей немецкого спорта. Его узнают на улицах, а болельщики «Баварии» у «Альянц-Арены» после матчей спешат сделать с ним селфи так же, как и со звёздными футболистами.

Даже после увольнения Мюллера-Вольфарта многие игроки «Баварии» продолжали лечиться у него.

Почему он вернулся в «Баварию»

После ухода Мюллера-Вольфарта пост главного врача занял Фолькер Браун, который и работал с командой в последние два года. Только при нём лазарет «Баварии» пустовать не перестал – постоянно травмировался Рибери, почти год пропустил Мануэль Нойер. Да и многие игроки больше доверяли бывшему врачу и ездили за советами в его клинику. Среди них Арьен Роббен, Роберт Левандовски, Джером Боатенг и Давид Алаба.

Всё решил эпизод, который произошёл совсем недавно. Защитники Боатенг и Алаба после матча с «Боруссией» пожаловались на проблемы с мышцами. Браун поставил диагноз – оба выбыли до конца года. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич решил позвонить Мюллеру-Вольфарту, чтобы подтвердить диагноз. Игроки отправились в клинику и там узнали, что у обоих просто растяжение.

Взбешённые Салихамиджич и Ули Хёнесс встретились, чтобы обсудить это с Фолькером Брауном. Тот тоже пришёл в ярость, узнав, что игроки поехали к его конкуренту. В итоге Браун покинул клуб, а Юпп Хайнкесс настоял на возвращении Мюллера-Вольфарта. Во всяком случае, такой прогноз даёт авторитетное издание Bild.



Похоже, самый странный врач мирового спорта возвращается на своё законное место.