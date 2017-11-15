Безуглов: сроки лечения Лунёва определит консилиум

Страшный удар по голове Лунёва. Как это было Родриго отправил нашего вратаря в нокаут.

— Вопрос номер один после матча с Испанией – насколько серьёзна травма Андрея Лунёва? Знаю, что вы остались в Петербурге до определения точного диагноза.

— Ни один врач команды игрока не оставит в подобной ситуации. Вчера ночью сразу с поля Андрея доставили в Мариинскую больницу, где провели все необходимые исследования и наложили швы на рану. После этого его перевели в другую клинику, где он до сих пор и находится. Затем состоится медицинский консилиум, который и определит сроки его пребывания в стационаре и общие сроки лечения. Информацию о его здоровье постоянно получали и получают Виталий Леонтьевич Мутко и Станислав Саламович Черчесов. Готовы оказать любую помощь, но понятно, что и в «Зените» проявляют максимальную заботу о футболистах.

— В игре не приняли участие Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, а Александр Кокорин провел на поле порядка тридцати минут. При этом они не тренировались в общей группе и до игры. С чем это связано?

— У каждого из ребят были определённые проблемы со здоровьем, но при необходимости каждый из них мог выйти на поле и сыграть. Другой вопрос, что, проанализировав состояние этих футболистов в первый день сбора, тренерский штаб изначально понимал, что две игры такого уровня интенсивности могут негативно сказаться на их состоянии. Поэтому речь изначально шла о ротации. Здоровье футболистов должно для всех стоять на первом месте.



— То есть они ещё до сбора испытывали проблемы со здоровьем?

— У Игоря при частых играх на разных покрытиях иногда реагирует колено, к первому матчу мы явления воспаления полностью убрали, и он достойно провёл встречу. Но чтобы лишний раз не провоцировать, тренер решил дать ему отдохнуть во второй игре, тем более, что в чемпионате следующий матч у него будет на искусственном поле. А Саша Кокорин и Марио Фернандес ещё до сбора имели определенные проблемы.

Матч, в котором было всё: бенефис Смолова, судейский ад, «сухарь» Глушакова Сборная России на равных играет с Испанией, и это не сон и не шутка.

— Про Фернандеса говорили, что он с «Базелем» за ЦСКА на уколах отыграл.

— В сборной всегда исходят из того что на поле должны выходить мотивированные футболисты, не имеющие проблем со здоровьем, которые могут усугубиться. Игра на уколах обычно заканчиваться гораздо более серьёзными проблемами. Такое уже было перед предыдущим сбором с Аланом Дзагоевым, который, отыграв через боль одну игру, пропустил больше месяца. При этом и сейчас, несмотря на значительные улучшения в состоянии и постоянную профилактическую работу, у Алана должны сохраняться некоторые ограничения в виде строгого дозирования нагрузок и исключения игр на искусственных полях.



У Марио же на фоне «игры на уколах» перегрузились мышцы бедра, и первые дни сбора мы посвятили устранению этих проблем. И только убедившись на основании объективных данных, что он готов играть, тренер включил Марио в состав. После первого матча его состояние оставалось же таким же, как и до сбора. Острых мышечных проблем МРТ не выявило. Но чтобы дать возможность начать лечить беспокоившую почти три недели проблему, ему тоже дали паузу, которую он посвятил лечению и индивидуальным тренировкам. При этом сам Марио принял решение лететь со сборной в Санкт-Петербург и максимально полно участвовать во внутрикомандной жизни.

— А что с Кокориным?

— Из «Зенита» сигнализировали о его проблемах с ахилловым сухожилием. Но он продолжал играть все матчи без замен, хотя при проблемах подобного рода игровая деятельность должна быть сведена к минимуму — это общеизвестный факт. Анализ, который мы всегда проводим в первый день сбора, показал, что мышцы у Саши были перегружены, и поэтому первые дни были посвящены его восстановлению. Ахилл при этом его не беспокоил. И Саша провёл хорошую по всем показателям игру.



Ну а уже после матча против Аргентины тренер сообщил Кокорину, что во встрече с Испанией он выйдет максимум на тридцать минут. И все дни до второго матча он тренировался по индивидуальной программе. Всё это сделалось для того, чтобы ранее воспалённое сухожилие не дало о себе знать, и он смог набрать нужные кондиции.

— С Кузяевым получилась обратная ситуация – за «Зенит» он не сыграл из-за травмы плеча, а в сборной провёл обе игры.

— О том, почему он не играл за «Зенит», лучше спрашивать не у меня. Мы ориентируемся на данные объективных обследований и желание футболиста. Далер очень хотел играть. Поэтому заранее прилетел на сбор, и мы провели всестороннее исследование, которое позволило нам разрешить ему приступить к тренировкам. Параллельно мы консультировались и с иностранными хирургами, и Кузяев даже летал буквально на несколько часов на консультацию, в ходе которой показаний к срочной операции выявлено не было. Проведённое лечение позволило убрать воспаление и вызванный им болевой синдром. Далер полноценно отыграл обе игры и не жаловался. В дальнейшем он будет самостоятельно закачивать плечо и играть за клуб.



— То есть Фернандес и Кокорин ближайшее время в клубах тоже играть не будут?

— Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела команд. Можем дать только рекомендации футболистам и отразить их в возвратных паспортах, которые посылаются в клубы. Мы это и сделаем. Но надеемся, конечно, что определённые меры будут приняты и в ближайшее время проблемы будут устранены. Рисковать здоровьем футболистов ради достижения сиюминутных целей просто неразумно.