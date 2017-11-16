Вентура уйдёт с позором. И с миллионом

Как себя чувствуют Лунёв и Фернандес после сборной? Как Австралия вышла на чемпионат мира? Ответы — в обзоре дня.

Вентура получит € 866 тыс. компенсации, если не найдёт работу до июня



Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, под руководством которого национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира, получит компенсацию в размере € 866 тыс., информирует Pagine Romaniste.

Вентура отказался уйти в отставку после ничьей со счетом 0:0 со Швецией в ответном стыковом матче. Тренер ранее продлил контракт до 2020 года, но эта опция зависела от выхода на ЧМ, поэтому соглашение истечет в ближайшем июне.

Тренер отказался уйти в отставку, но его уволили на заседании Федерации футбола Италии, которой придется заплатить специалисту оставшуюся сумму — € 866 тыс. Если Вентура возглавит любой из клубов, выплата зарплаты за оставшиеся до истечения контракта месяцы будет автоматически отменена.

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Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва

Голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунёв прошёл медицинское обследование. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе петербургского клуба. «Зенит» подтвердил, что у вратаря национальной команды, который получил травму во время товарищеского матча со сборной Испании (3:3), выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.



Точные сроки восстановления будут определены по результатам клинической картины в ближайшие 2-3 дня. Стоит отметить, что обычно реабилитация после подобных травм занимает до двух недель.

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Сборная Австралии обыграла Гондурас и вышла на чемпионат мира — 2018

Сборная Австралии сыграет на чемпионате мира 2018 года, который летом пройдёт в России. В ответном матче плей-офф за право принять участие в мировом первенстве подопечные Ангелоса Постекоглу обыграли Гондурас – 3:1. Напомним, что первая встреча завершилась вничью – 0:0.

Счёт был открыт после перерыва. На 53-й минуте Майл Единак послал мяч в сетку ворот ударом со штрафного, а на 72-й минуте он же реализовал пенальти, назначенный Нестором Питаной – 2:0. За пять минут до конца встречи арбитр вновь указал на «точку», и всё тот же Единак довёл счёт до крупного — 3:0. В компенсированное время Альберт Элис один мяч отыграл, но уйти от поражения Гондурас не смог.

Сборная Австралии стала 31-й командой, пробившейся в финальную часть чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные: России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Мексики, Коста-Рики, Панамы, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса и Сенегала.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале The AFC Hub.

«Зенит» запросил у «Спартака» максимальную квоту гостевых билетов

Как сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, на предстоящий выездной матч 18-го тура РФПЛ против московского «Спартака» (27 ноября) клуб запросил 4221 билет для своих болельщиков. Это максимальная гостевая квота.



Как стало известно «Чемпионату», среди болельщиков «Зенита» уже есть недовольство высокими ценами на гостевой сектор. Футбольная общественность также обеспокоена высокой ценой в гостевой сектор.



«Спартак» установил цену в 1500 рублей на все билеты на гостевой сектор. В первом круге, когда «Зенит» принимал «Спартак», билет на гостевой сектор можно было купить за 1000 рублей.

Фернандес не полетит с ЦСКА в Хабаровск и может пропустить матч с «Бенфикой»



Защитник Марио Фернандес не полетит с ЦСКА в Хабаровск на выездной матч 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (18 ноября) и может пропустить домашнюю игру Лиги чемпионов с «Бенфикой» (22 ноября).

«Защитник Марио Фернандес, который вернулся из расположения сборной с мышечной травмой бедра, будет тренироваться индивидуально под наблюдением медицинского штаба и не полетит с командой в Хабаровск.

Решение о возможности участия Фернандеса в игре с «Бенфикой» будет принято в начале следующей недели», — информирует сайт клуба.

В Примере со следующего сезона официально будет внедрена система VAR

Президент испанского судейского корпуса Викториано Санчес Арминио объявил, что с сезона-2018/19 в Примере будет использована система видеоповторов (VAR), сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.



Главный арбитр встречи сможет использовать систему видеоповторов при возникновении на поле спорных ситуаций с забитыми голами, пенальти и красными карточками. Необходимые тестовые испытания VAR начнутся уже в ближайшее время. В настоящее время система используется в чемпионатах Италии, Германии, Португалии и нескольких других стран.