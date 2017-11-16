8 сборных-неудачников отбора на чемпионат мира

Сегодня утром стали известны все участники чемпионата мира в России, о которых вы можете прочитать здесь и здесь. Федерация футбола США, чьей сборной в следующем году на мундиале не будет, решила организовать свой турнир, где сыграют другие вылетевшие команды, в частности Чили, Италия, Нидерланды и Гана. Все эти сборные — неудачники, но у каждой своя причина провала.

Сборная Нидерландов

Причина провала: смена поколений



Ещё совсем недавно сборная Нидерландов была одной из сильнейших в Европе, играла в финале чемпионата мира. Тогда феерил Уэсли Снейдер, много забивал Робин ван Перси, а ещё были Кюйт, ван Бронкхорст и ван Боммель. От той оранжевой команды осталась только серая, очень серая тень. Арьен Роббен пытался пахать за всех, но в одиночку с миссией вытащить голландцев хотя бы на второе место не справился. Теперь и он закончил карьеру в национальной команде, и сборная Нидерландов теперь рискует пропустить третий крупный турнир за год в 2020-м. Хотя коллега Титов считает, что ей просто нужен новый тренер.

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Сборная Уэльса

Причина провала: травмы Бэйла



Отбор на чемпионат мира начался ещё в сентября 2016-го, когда лидера «Реала» не мучили травмы (бывало и такое). Бэйл пропустил всего один матч из первых восьми, а его команда уверенно шла в своей группе. Гарет в одиночку разгромил молдаван, а ещё спас валлийцев в матчах против Грузии и Сербии. Беда в том, что последнюю, решающую, игру с соседями из Ирландии он смотрел с трибуны. Валлийцы проиграли всего один матч из 10, но этого хватило, чтобы занять только третье место в группе.

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Сборная Словакии

Причина провала: хитрый регламент



Словацкая сборная показала максимум — в группе с англичанами, которые выглядели очень неплохо на протяжении всего отбора, рассчитывать на первое место было бы слишком самонадеянно. Гамшик и компания расположились сразу после британцев, но не получили шанса на продолжение борьбы. Дело в том, что сборная Словакии с 18 очками стала худшей второй командой европейского отбора и не попала в стыки.

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Сборная Италии

Причина провала: самодурство тренера



Итальянцы в стыки попасть смогли, но там бесславно вылетели от шведов. Многие ждали в России Буффона и Вератти — ведь вообще нескольким поколениям футбольных болельщиков сложно представить мундиаль без «скуадра адзурра». Но новый тренер команды Джампьеро Вентура творил что-то странное, и его не понимали ни игроки, ни болельщики. Логичное завершение его провала — позорная отставка. Удивительно, что менеджеры итальянской федерации футбола не выгнали тренера перед стыками. Зато в историю вошёл очень качественный троллинг итальянского «твиттера» IKEA: «Джанпьеро простит нас за то, что лишился своей скамьи. Мы подарим ему новую».

Сборная Узбекистана

Причина провала: унылая игра



Второй раунд азиатского отбора узбеки провели безукоризненно: всего одно поражение при семи победах. Следующий этап сборная тоже начала хорошо, но в какой-то момент перестала быть похожа сама на себя. Узбеки умудрились проиграть сборной Сирии — команде, в чьей стране идёт страшная война. В решающем матче с немотивированными южнокорейцами они тоже не смогли ничего сделать и в итоге уступили сирийцам по разнице мячей, заняв только четвёртое место.

Сборная США

Причина провала: поражения от аутсайдера



Похожая история произошла и с американцами. Мы привыкли, что США — один из лидеров североамериканской конфедерации. Но в этом году на фоне других команд КОНКАКАФ они выглядели откровенно слабо. Вдумайтесь: худшая команда отбора, сборная Тринидад и Тобаго, набрала всего 6 очков, причём все — в двух матчах против американцев. К тому же сборная США сыграла вничью с Панамой и Гондурасом. В итоге американцы пропустили вперёд всех идеологических соперников, а сами заняли предпоследнее место в группе, лишившись права сыграть хотя бы в межконтинентальных стыках. Зато панамцы вышли напрямую!

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Сборная Чили

Причина провала: алкоголь



Южноамериканский отбор, наверное, самый жёсткий среди всех конфедераций. 10 действительно сильных сборных, и всего пять могут попасть на ЧМ. В итоге мимо мундиаля пролетела сборная Чили, которую мы успели полюбить во время Кубка конфедераций. Хотя помимо бесподобных болельщиков нам будет не хватать и чилийских звёзд — Видаля, Санчеса, Браво. В стране все были настолько разочарованы провалом, что сразу стали искать виноватых. Например, жена вратаря Браво обвинила других футболистов сборной Чили в нарушении режима — мол, Видаль и другие игроки приходили на тренировки с перегаром. Или причина в другом?

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Сборная Камеруна

Причина провала: постоянные скандалы



Ещё одна сборная-участница Кубка конфедераций пролетела мимо ЧМ и не приедет в Россию снова. На самом деле, камерунские футболисты — чуть ли не главные скандалисты во всей Африке. Помните, как они запросили бешеные премиальные после чемпионата мира в 2014-м? Тогда же, кстати, выяснилось, что вместо подготовки к мундиалю Это’О и другие звёзды вызывали бразильских проституток. Победный для Камеруна Кубок африканских наций тоже начался со скандала — тогдашние лидеры сборной из топовых европейских клубов отказались участвовать в важном турнире из-за того, что он проводился в неудобное время. Сборная смогла выиграть без Матипа и Чупо-Мотинга, без них же съездила на Кубок конфедераций, однако оказалось, что конкурировать без звёзд с Нигерией и Замбией в отборе на мундиаль им будет сложно. Тренер Уго Броос, который в прошлом году стал для камерунцев героем, смог занять только третье место в своей группе.