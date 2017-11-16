Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России

Самые-самые в отборе на ЧМ-2018. Вся статистика Квалификация на чемпионат мира официально завершилась. Время подводить итоги.

Назван состав всех четырёх корзин для жеребьёвки группового этапа ЧМ. Это значит, что, хотя до жеребьёвки ещё две недели, начать придумывать лучшие и худшие варианты групп можно уже сейчас. Попробуем?

Предупреждение. Если внимательно всматриваться в состав корзин, могут непроизвольно заболеть глаза. Также возможно появление слёз. Всё в порядке, это нормальная реакция на отсутствие Италии, Чили и Нидерландов. Кроме того, из сборных топ-20 ФИФА на ЧМ не едет Уэльс.



Правила жеребьёвки просты: в группе может быть не больше двух команд из Европы (зона УЕФА) и не больше одной команды из любой другой зоны. Команды из одной корзины распределяются по разным группам.

Идеальная группа сборной России

Самый простой способ подобрать подходящую группу – взять из каждой корзины команду с минимальным рейтингом ФИФА. Это должно гарантировать, что соперники будут не самые сильные. Так у нас получится группа:



Россия (65), Хорватия (18), Иран (34), Панама (49)



Иран – худшая команда в третьей корзине – представляет Азиатскую конфедерацию футбола, как и две худшие команды в четвёртой корзине: Южная Корея и Саудовская Аравия. Поэтому Иран автоматически исключает эти две сборные. А как вам другой вариант: включить худшую команду из четвёртой группы и самую слабую из доступных по регламенту в третьей группе? Получается:



Россия (65), Хорватия (18), Сенегал (32), Саудовская Аравия (63)



Если вы не слишком доверяете рейтингу ФИФА (ну да, Польша выше Испании), составьте для сборной России идеальную группу в комментариях. Вот пример группы для сборной России от редакции.



Россия (65), Перу (10), Тунис (28), Панама (49)



Почему именно такая группа? Перу – молодая сборная. После отличного Кубка Америки — 2015 команда серьёзно обновилась. В ней много игроков из чемпионата Перу и других стран Южной Америки. В матче с Новой Зеландией семь футболистов стартового состава представляли чемпионаты Чили, Колумбии и Мексики – причём не чемпиона Мексики, а аутсайдера высшей лиги и чемпиона второй лиги. Европейские клубы тоже представлены: это «Ольборг», «Фейеноорд» и «Локомотив». Не самый впечатляющий список.



Это эмоциональная команда, которая провела несколько хороших матчей дома при безумной поддержке болельщиков. Болельщики Перу – вообще отдельная тема. Накануне матча с Новой Зеландией они запускали фейерверки рядом с отелем гостей, чтобы не дать им заснуть. Даже похороны не могут отвлечь перуанцев от матча сборных. Игру с Эквадором смотрели прямо в церкви.

Комментаторы не лучше. Перуанский телеведущий во время того же матча с Эквадором назвал Фелипе Кайседо «обезьяной». Правда, потом извинился: «Если мои слова кого-то задели, приношу извинения». А как насчёт полутора тонн кокаина в пакетиках с фотографией Лео Месси? Видимо, в Перу хватает его поклонников…

Про сборную Туниса, как это ни забавно, можно сказать почти то же самое. Это молодая команда, в которой много футболистов из местного чемпионата. Редкие футболисты, которые играют за рубежом, представляют «Ренн», «Ниццу» и «Дижон». На ЧМ сборная пробилась, обойдя грозных соперников: Мавританию, Ливию, в которой до сих пор тлеет война, Гвинею и единственного сильного соперника – ДР Конго.



Наконец, Панама. Сборная, которой по-хорошему не должно быть на чемпионате мира, потому что ответный гол в матче с Коста-Рикой так и не был забит – хотя его и засчитали. Но если вы не согласны с такой идеальной группой – предлагайте свои варианты. Может, вы считаете, что лучше Иран, чем Тунис?



Кстати, эта группа — Россия, Перу, Тунис/Иран, Панама — будет серьёзно претендовать на статус слабейшей в истории чемпионатов мира.

Самая сложная группа сборной России

Для начала сильнейшие команды из своих корзин. Напомним, в каждой корзине первая команда представляет УЕФА. Поэтому взять просто четыре верхние команды из четырёх корзин нельзя. И мы берём сильнейшие команды с поправкой на регламент – другими словами, уберём Данию (третья корзина) и Сербию (четвёртая корзина) ради того, чтобы оставить Испанию (вторая корзина).



Россия (65), Испания (9), Коста-Рика (22), Нигерия (41)



С Испанией всё понятно, не правда ли? Хотя медленная игра экспериментальным составом в Санкт-Петербурге оставила много вопросов, на ЧМ испанцы, конечно, будут играть по-другому. Что касается сборной Коста-Рики, эта команда не может позволить себе роскошь играть товарищеские матчи полурезервным составом и на полускоростях. Поэтому в 2016 году в Краснодаре они показали России, на что реально способны.

На четвёрку. Мячей… Как Джанаев и Кутепов дебютировали в сборной 9 октября в Краснодаре в рамках одной грандиозной премьеры случилось два дебюта меньшего масштаба – Джанаева и Кутепова в сборной России.

Нигерия проходит сложную перестройку и не попала на Кубок африканских наций, но отлично справилась с группой. Новый тренер Гернот Рор преобразил команду в первую очередь тактически. Нигерия стала играть в организованный оборонительный футбол с базовой расстановкой 4-4-2. Традиционно неприятный для России тип соперников.



И снова, как и в случае с идеальной группой, представим альтернативный вариант.



Россия (65), Уругвай (17), Дания (19), Нигерия (41)



Уругвай играет в атлетичный футбол, простой и эффективный. Эдинсон Кавани – лучший бомбардир последнего отбора к ЧМ, Луис Суарес – лучший бомбардир отбора к ЧМ в истории Южной Америки. Комментарии больше не нужны. Что касается Дании, это команда, для которой Россия будет удобным соперником. Даже играя низко, сборная Станислава Черчесова старается прессинговать соперника в центре поля. При этом оставляя зоны перед собственной штрафной. Забивать из-за пределов штрафной датчане умеют и любят. Вы же смотрели их матч с Ирландией?

«Группа смерти»

Вариант первый – самая сильная группа по рейтингам ФИФА из разрешённых регламентом.



Германия (1), Испания (9), Коста-Рика (22), Нигерия (41)



По идее, это самая сильная группа из возможных. Опять же её трудно назвать ровной: деление на фаворитов и аутсайдеров выглядит очевидным. Поэтому попробуем составить ровную сильную группу без привязки к рейтингу.



Франция (7), Уругвай (17), Сенегал (32), Сербия (38)



Однажды Франция уже попала в группу с Сенегалом и Уругваем. Тогда для чемпионов мира это закончилось последним местом и позорным вылетом из турнира. Сербия – неровная команда, которая, даже если не зайдёт далеко, способна на сюрприз в одном матче.



Может, вы предпочли бы заменить Францию на Германию? Или больше всего хотите увидеть, как в группе рубятся Аргентина и Англия или Бразилия и Испания? Какие у вас варианты?