Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России

Назван состав всех четырёх корзин для жеребьёвки группового этапа ЧМ. Это значит, что, хотя до жеребьёвки ещё две недели, начать придумывать лучшие и худшие варианты групп можно уже сейчас. Попробуем?
Предупреждение. Если внимательно всматриваться в состав корзин, могут непроизвольно заболеть глаза. Также возможно появление слёз. Всё в порядке, это нормальная реакция на отсутствие Италии, Чили и Нидерландов. Кроме того, из сборных топ-20 ФИФА на ЧМ не едет Уэльс.
Правила жеребьёвки просты: в группе может быть не больше двух команд из Европы (зона УЕФА) и не больше одной команды из любой другой зоны. Команды из одной корзины распределяются по разным группам.
Идеальная группа сборной России
Самый простой способ подобрать подходящую группу – взять из каждой корзины команду с минимальным рейтингом ФИФА. Это должно гарантировать, что соперники будут не самые сильные. Так у нас получится группа:
Россия (65), Хорватия (18), Иран (34), Панама (49)
Иран – худшая команда в третьей корзине – представляет Азиатскую конфедерацию футбола, как и две худшие команды в четвёртой корзине: Южная Корея и Саудовская Аравия. Поэтому Иран автоматически исключает эти две сборные. А как вам другой вариант: включить худшую команду из четвёртой группы и самую слабую из доступных по регламенту в третьей группе? Получается:
Россия (65), Хорватия (18), Сенегал (32), Саудовская Аравия (63)
Если вы не слишком доверяете рейтингу ФИФА (ну да, Польша выше Испании), составьте для сборной России идеальную группу в комментариях. Вот пример группы для сборной России от редакции.
Россия (65), Перу (10), Тунис (28), Панама (49)
Почему именно такая группа? Перу – молодая сборная. После отличного Кубка Америки — 2015 команда серьёзно обновилась. В ней много игроков из чемпионата Перу и других стран Южной Америки. В матче с Новой Зеландией семь футболистов стартового состава представляли чемпионаты Чили, Колумбии и Мексики – причём не чемпиона Мексики, а аутсайдера высшей лиги и чемпиона второй лиги. Европейские клубы тоже представлены: это «Ольборг», «Фейеноорд» и «Локомотив». Не самый впечатляющий список.
Это эмоциональная команда, которая провела несколько хороших матчей дома при безумной поддержке болельщиков. Болельщики Перу – вообще отдельная тема. Накануне матча с Новой Зеландией они запускали фейерверки рядом с отелем гостей, чтобы не дать им заснуть. Даже похороны не могут отвлечь перуанцев от матча сборных. Игру с Эквадором смотрели прямо в церкви.
Комментаторы не лучше. Перуанский телеведущий во время того же матча с Эквадором назвал Фелипе Кайседо «обезьяной». Правда, потом извинился: «Если мои слова кого-то задели, приношу извинения». А как насчёт полутора тонн кокаина в пакетиках с фотографией Лео Месси? Видимо, в Перу хватает его поклонников…
Про сборную Туниса, как это ни забавно, можно сказать почти то же самое. Это молодая команда, в которой много футболистов из местного чемпионата. Редкие футболисты, которые играют за рубежом, представляют «Ренн», «Ниццу» и «Дижон». На ЧМ сборная пробилась, обойдя грозных соперников: Мавританию, Ливию, в которой до сих пор тлеет война, Гвинею и единственного сильного соперника – ДР Конго.
Наконец, Панама. Сборная, которой по-хорошему не должно быть на чемпионате мира, потому что ответный гол в матче с Коста-Рикой так и не был забит – хотя его и засчитали. Но если вы не согласны с такой идеальной группой – предлагайте свои варианты. Может, вы считаете, что лучше Иран, чем Тунис?
Кстати, эта группа — Россия, Перу, Тунис/Иран, Панама — будет серьёзно претендовать на статус слабейшей в истории чемпионатов мира.
Самая сложная группа сборной России
Для начала сильнейшие команды из своих корзин. Напомним, в каждой корзине первая команда представляет УЕФА. Поэтому взять просто четыре верхние команды из четырёх корзин нельзя. И мы берём сильнейшие команды с поправкой на регламент – другими словами, уберём Данию (третья корзина) и Сербию (четвёртая корзина) ради того, чтобы оставить Испанию (вторая корзина).
Россия (65), Испания (9), Коста-Рика (22), Нигерия (41)
С Испанией всё понятно, не правда ли? Хотя медленная игра экспериментальным составом в Санкт-Петербурге оставила много вопросов, на ЧМ испанцы, конечно, будут играть по-другому. Что касается сборной Коста-Рики, эта команда не может позволить себе роскошь играть товарищеские матчи полурезервным составом и на полускоростях. Поэтому в 2016 году в Краснодаре они показали России, на что реально способны.
Нигерия проходит сложную перестройку и не попала на Кубок африканских наций, но отлично справилась с группой. Новый тренер Гернот Рор преобразил команду в первую очередь тактически. Нигерия стала играть в организованный оборонительный футбол с базовой расстановкой 4-4-2. Традиционно неприятный для России тип соперников.
И снова, как и в случае с идеальной группой, представим альтернативный вариант.
Россия (65), Уругвай (17), Дания (19), Нигерия (41)
Уругвай играет в атлетичный футбол, простой и эффективный. Эдинсон Кавани – лучший бомбардир последнего отбора к ЧМ, Луис Суарес – лучший бомбардир отбора к ЧМ в истории Южной Америки. Комментарии больше не нужны. Что касается Дании, это команда, для которой Россия будет удобным соперником. Даже играя низко, сборная Станислава Черчесова старается прессинговать соперника в центре поля. При этом оставляя зоны перед собственной штрафной. Забивать из-за пределов штрафной датчане умеют и любят. Вы же смотрели их матч с Ирландией?
«Группа смерти»
Вариант первый – самая сильная группа по рейтингам ФИФА из разрешённых регламентом.
Германия (1), Испания (9), Коста-Рика (22), Нигерия (41)
По идее, это самая сильная группа из возможных. Опять же её трудно назвать ровной: деление на фаворитов и аутсайдеров выглядит очевидным. Поэтому попробуем составить ровную сильную группу без привязки к рейтингу.
Франция (7), Уругвай (17), Сенегал (32), Сербия (38)
Однажды Франция уже попала в группу с Сенегалом и Уругваем. Тогда для чемпионов мира это закончилось последним местом и позорным вылетом из турнира. Сербия – неровная команда, которая, даже если не зайдёт далеко, способна на сюрприз в одном матче.
Может, вы предпочли бы заменить Францию на Германию? Или больше всего хотите увидеть, как в группе рубятся Аргентина и Англия или Бразилия и Испания? Какие у вас варианты?