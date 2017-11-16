«Пике сказал Смолову: «Спасибо друг, что так легко меня убрал»

«Считаю, что обоих пенальти не было, а наши выиграли!»

— Как вам матч с Испанией?

— Это одна из лучших, если не лучшая игра сборной за последние годы. Во-первых, не испугались испанцев и играли на победу, а не от обороны. Во-вторых, если бы не два пенальти, победили бы. Понравилось, что действовали первым номером, пусть соперник и больше владел мячом. Создали много моментов, хотя Испания этого никому не позволяет.

Матч, в котором было всё: бенефис Смолова, судейский ад, «сухарь» Глушакова Сборная России на равных играет с Испанией, и это не сон и не шутка.

— Прямо всё так радужно?

— Не знаю, может, мне просто Испания не понравилась? Тот же де Хеа впервые пропустил три мяча в одном матче за сборную. Ощущение, как на тренировку вышли — увидел Иньесту, сразу не узнал. Зато наша команда очень понравилась. Если сыграем так на чемпионате мира, то поборемся за призовые места.

— Ваше мнение по спорным эпизодам с пенальти?

— Считаю, и в первом, и во втором случае судья принял странные решения. Плечо Кузяева — это не рука, он делал движение им. Но ведь только плечом, а не локтем, и мяч при этом не угрожал воротам. При ударе в створ, может быть, был бы пенальти. А здесь, мне кажется, его не было.



Как бы то ни было, судья свистнул, и уже ничего не докажешь. На чемпионате мира будут видеоповторы, и судейство будет другим. В моменте со вторым пенальти шла борьба. Понятно, что в штрафной все толкаются и пихаются, но там игрок упал первым и потащил за собой Джикию. Какой же это пенальти?



В общем, считаю, что обоих 11-метровых не было, а значит наши выиграли!

— Джикию можно назвать лучшим русским центральным защитником прямо сейчас?

— Вполне, мне он очень нравится. Георгий лидер обороны в клубе, да и в сборной тоже. Перейдя в «Спартак», он нашёл свою команду и за последний год сделал очень большой шаг вперёд. По себе знаю, когда попадаешь в клуб другого уровня, то буквально за месяц можешь вырасти в совершенно другого футболиста. В итоге Джикия прыгнул на две головы выше себя.



— Также заметен прогресс Лунёва. Родриго не прав, что так опасно пошёл на мяч в эпизоде с травмой нашего голкипера?

— Я сам нападающий и, может быть, сыграл бы так же. Лунёв не был первым на мяче, а испанец высунул ногу, желая опередить. В такие моменты надо всё-таки уступить и перепрыгнуть вратаря. Но я уверен, что Родриго не специально шёл в стык. Это игровой момент, просто падая, он ударил Лунёва другой ногой. Ну а сам Андрей как настоящий вратарь бросился на мяч. Он – красавец, желаю ему скорейшего выздоровления.

«Смолов и Кокорин могут играть в АПЛ»

— В игре с Аргентиной у Смолова многое не получалось, с Испанией моментов было больше. Почему?

— Фёдор вышел в качестве капитана, его это подстегнуло. Он был лидером, повёл команду вперёд, несмотря на пропущенные мячи. Смолов выглядел очень хорошо и как нападающий выполнил свою задачу, забил решающие голы.

— Лопетеги нравится Смолов, а Бартра сказал, что Фёдор мог бы играть в Европе. А вы как думаете?

— Уверен, что Смолов может играть в Европе. Другой вопрос – захочет ли он туда ехать? Но в целом у него есть все данные, чтобы выступать в топовом европейском чемпионате.



— Вы играли в Англии. Смолов мог бы себя там проявить?

— Да, смог бы. Почему нет? Пусть он не футболист таранного типа, но там много других нападающих и все играют, забивают. Не нужно быть два метра ростом и пять в ширину, чтобы хорошо толкаться. В Англии успешно выступают разные футболисты, независимо от комплекции. Тот же Кокорин мог бы играть в АПЛ вообще без проблем. Если позовут, ребята, не бойтесь, езжайте, попробуйте себя, чтобы потом не жалеть. В Россию всегда можно вернуться.



— Смолов сильно расстроился, что не перешёл в «Боруссию». Может, ему лучше подойдёт чемпионат Германии или, например, Испании?

— Трудно сказать, я играл только в английской Премьер-лиге. По Испании лучше спросить Кержакова, по Германии – Погребняка. Но лично я, зная про все эти стадионы, болельщиков и фантастическую атмосферу, конечно, поехал бы в Англию.

«Не каждому дано обыгрывать таких, как Пике»

— Насколько сборная Черчесова готова к чемпионату мира?

— Мы, как все вокруг говорят, показываем хороший футбол. Со сборной Аргентины он тоже был, поэтому к главному тренеру никаких претензий нет.



— В чём его секрет?

— Зная Станислава Саламовича, скажу банальные, но правдивые слова. Черчесов очень требовательный человек, он любит порядок. И его можно понять, ведь он работает с русскими футболистами, которым нужна дисциплина. За счёт этого мы можем добиваться хороших результатов. Черчесов это прекрасно понимает. Он играл в «Спартаке» и знает, что такое чемпионские требования. Станислав Саламович не умеет и не любит проигрывать. Он горец, по-другому воспитан. Это вызывает уважение. Он всегда того же требовал от нас в «Спартаке», и мне это нравилось. За счёт этого мы многого добивались.



— Тему невызова Денисова можно закрыть?

— По своей сегодняшней игре он заслуживает вызова. Не знаю, что случилось, какая кошка между ними пробежала. Возможно, у тренера своя обойма тех, на кого он делает ставку, и своё видение футбола. Это нормальная ситуация. При этом я знаю футболиста Денисова, который может помочь любой команде, и сборной России в том числе. Но главный тренер Черчесов, и ему решать, кого вызывать.

— Позади Аргентина и Испания, впереди Франция и Бразилия. Мы привыкаем к топовым соперникам, но сможет ли команда играть с условным Камеруном так же круто, как с испанцами?

— Ха, нас просто закаляют, чтобы не расслаблялись. А если серьёзно, то не думаю, что у игроков сборной спрашивают, с кем лучше играть. Дают соперника — играй. Но по себе знаю, всегда хочется проверить себя на фоне футболистов, которых называют великими. В матче с Испанией у наших ребят это получилось здорово.



— После финального свистка Пике подошёл к Смолову и предложил обменяться капитанскими повязками. Что это значит?

— Наверное, Пике так решил, когда Смолов убрал его под себя и он пролетел мимо в эпизоде с первым голом. Видимо, стало стыдно, что его уделали. Поблагодарил за это Федю, сказал: «Спасибо, друг, что при всём стадионе так легко меня убрал». Не каждому нападающему дано обыгрывать таких, как Пике. Возможно, Смолов – первый, кому это удалось.