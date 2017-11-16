Почти вся «Барса» в гости к нам! А также «Реал», «ПСЖ» и два «Манчестера»

До публикации заявочных листов стран-участниц вычислить клубное представительство на чемпионате мира с точностью до человека не представляется возможным. Впереди полгода сезона и целое трансферное окно, в которое отдельные участники мундиаля наверняка сменят прописку. Кто-то не доедет до России по состоянию здоровья, кто-то – по спортивным показателям. Тем не менее очертить круг основных поставщиков кадров на главное состязание четырёхлетия можно уже сейчас. В своих расчётах мы отталкивались от расширенных списков национальных команд, с учётом более или менее недавних вызовов. И вот какую картину получили.

«Барселона» — 17 кандидатов

Каталонский гранд готовится снарядить в Россию рекордную по численности делегацию в истории чемпионатов мира. До сих пор самое массовое сине-гранатовое нашествие пережила ЮАР – туда под разными, но преимущественно всё-таки под испанским, флагами съехалось 14 футболистов «Барсы». С тех пор отряд «сборников» на «Камп Ноу» только расширился.



15 легионеров состоят на службе у «Барселоны» сегодня. Из них только двое лишены шансов выступить на ЧМ-2018 – голландский кипер Силлессен и турецкий хавбек Туран. Остальные 13, включая травмированного Дембеле, с высокой степенью вероятности примут участие в планетарном форуме – трижды стучу по дереву, чтобы травмы не нарушили ничьих планов на следующее лето. Добавив к этой чёртовой дюжине четвёрку основных исполнителей «красной фурии» (Альба, Пике, Бускетс, Иньеста), получим более чем внушительную цифру 17. Если она и изменится за ближайшие семь месяцев, то скорее в сторону увеличения, нежели уменьшения. В распоряжении Эрнесто Вальверде есть ещё четыре игрока с опытом выступлений за сборную Испании (Деулофеу, Алькасер, Серхи Роберто, Видаль), и всех их «селексьонадор» Лопетеги, безусловно, держит в уме. В любом случае большая часть «Барселоны» июнь 2018-го проведёт в Российской Федерации.

«Манчестер Сити» — 17 кандидатов

Давным-давно перестал быть сугубо британской командой «Манчестер Сити». Сегодня это многонациональная компания, в которой работают представители 11 сборных, включая английскую. Миллионы шейха Мансура позволяют Пепу Гвардиоле нанимать лучших из лучших иностранцев – неудивительно, что почти все они востребованы своими национальными командами, вплоть до украинского резервиста Зинченко. Занятно, что кандидатов в английскую сборную в «Сити» даже меньше, чем в бразильскую – три против четырёх. Жаль, что самого большого – в буквальном смысле слова – легионера «горожан» мы на российских полях не увидим. Ивуарийский великан Яя Туре с соотечественниками не квалифицировались в финальную стадию.

8 сборных-главных неудачников отбора на чемпионат мира К сожалению, в этом списке есть и команда Буффона.

«Пари Сен-Жермен» — 16 кандидатов

Вне зависимости от фамилии главного человека на скамейке запасных (с таким экспрессивным и нетерпеливым работодателем, как Нассер аль-Хелаифи, ни один тренер в мире не будет чувствовать себя в безопасности), десант «ПСЖ» в России будет одним из самых внушительных – и по численности, и по именитости. Значительную часть его составят латиноамериканские звёзды – Кавани, Ди Мария, Дани Алвес, Тьяго Силва и, разумеется, единственный и неповторимый Неймар. Ну и французская заявка на ЧМ-2018 примерно на четверть будет состоять из парижан.

«Ливерпуль» — 16 кандидатов

Красные давно не добивались выдающихся успехов на футбольном поле, хотя и укомплектованы сплошь «сборниками» своих стран. Но поскольку тягаться с парой из Манчестера или «Челси» в платёжеспособности «Ливерпулю» объективно сложно, звёзд первого ряда под рукой у Юргена Клоппа немного. Коутиньо – и тот в «селесао» довольствуется ролью второго плана – лидерство Неймара не подлежит обсуждению. Поэтому реальное представительство ливерпульцев на ЧМ-2018 скорее всего будет несколько меньше означенного выше числа. В частности, молодым англичанам Джо Гомесу и Доминику Соланке нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы попасть в окончательный лист Гарета Саутгейта.

«Реал» — 15 кандидатов

В каждой четвёртой сборной на ЧМ-2018 будут люди «Реала». Требования Флорентино Переса к качеству персонала настолько высоки, что у него даже на «банке» сидят представители национальных команд. Самый загадочный среди них – марокканский латераль Хакими. Отсутствие основного центрфорварда и соотечественника главного тренера «бланкос» Карима Бензема в рядах сборной Франции обусловлено причинами, далёкими от спорта. Нападающий ещё два года назад был отлучён от лона «Ле Блё» в связи с шантажом Матьё Вальбуэна и до сих пор не получил индульгенции у Дидье Дешама. Возможно, именно такого тарана «трёхцветным» и не хватило, чтобы взломать замок на португальских воротах в финале домашнего чемпионата Европы.

«Манчестер Юнайтед» — 15 кандидатов

18 чужестранцев, не считая тренера Моуринью и его ассистентов, приумножают славу самого титулованного (66 трофеев!) клуба Англии. Полтора десятка из них «сборники» категории «А». Вот только на «мир» поедут далеко не все. Если Мата сейчас элементарно недотягивает до уровня команды Испании, то Мхитарян, напротив, сильно превосходит соотечественников в классе. Должно случиться чудо, чтобы Армения квалифицировалась на крупный турнир. Главная же интрига летней заявочной кампании будет вертеться вокруг фамилии Ибрагимович. У Златана появился веский повод побыстрее восстановиться после серьёзной поломки и отложить прощание со сборной ещё на 7-8 месяцев. Устоять перед уговорами всей страны даже такому упрямцу будет сложно.