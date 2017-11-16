Вы помните Жо? Он в порядке: сделал «Коринтианс» чемпионом Бразилии

«Коринтианс» в седьмой раз в своей истории выиграл чемпионат Бразилии

Карьеру Жо нужно экранизировать. В ней есть всё для хорошего фильма: блестящие перспективы, противоречия, падения и преодоление. И, в данный момент, хеппи-энд. Но обо всём по порядку.



В 2013 году, когда Жо признался, что перешёл в ЦСКА из-за денег, американские горки его карьеры были на очередном взлёте. Не таком безоблачном, как 10 годами раньше, когда 16-летний воспитанник «Коринтианса» стал самым молодым футболистом в истории, сыгравшим за взрослую команду в официальном матче, но всё же взлёте.

2014 год: всё хорошо

Он стабильно выходил в основе «Атлетико Минейро», выиграл Кубок Либертадорес и Кубок конфедераций и рассчитывал попасть на чемпионат мира. И в итоге попал. Луис Фелипе Сколари выбирал игроков в соответствии с видением основной расстановки, и окончательный состав удивил многих. Без Миранды (который сейчас капитан Бразилии), Филипе Луиса, Коутиньо, зато с Энрике, Эрнанесом и Фредом. И Жо.

Он даже вышел один раз в стартовом составе – унизительном матче за третье место, в котором не отметился ни одним ударом. После этого Жо загрустил. Позже он скажет, что пристрастился к алкоголю ещё в России. Хм, это, возможно, сказалось на его карьере в Англии, но вряд ли проблемы с алкоголем преследовали Жо, когда он забивал японцам на Кубке конфедераций или аргентинскому «Арсеналу» в Кубке Либертадорес. Скорее, можно сказать, что после неудачного ЧМ проблемы с дисциплиной возобновились.

2015 год: всё наоборот

Нападающий несколько раз опаздывал на тренировки. Он совсем перестал забивать. В «Атлетико» его оштрафовали, но продолжали доверять и не отпустили, несмотря на интерес нескольких команд. В том числе – ЦСКА и «Боруссии» Д. Но в конце 2014 года у руководства кончилось терпение. Технический директор Эдуардо Малуф сообщил, что Жо больше не будет играть за команду. Он также был отстранён от тренировок.

О причинах разрыва контракта в клубе так и не сообщили, ограничившись туманными «нарушениями дисциплины». Но журналисты с новостного сайта R7 выяснили причину. Жо пытался тайком провести женщину в отель в ночь перед ответным матчем полуфинала кубка Бразилии. На фоне постоянных остальных проблем, вроде лишнего веса и выпивки, это стало точкой невозврата.



Дальше – ОАЭ. Оказалось, что для чемпионата Эмиратов квалификации Жо вполне достаточно. Он забил восемь голов в 13 матчах и выиграл местный чемпионат. На волне этого успеха он отправился в Китай. «Цзянсу Сунин» тогда возглавлял Дан Петреску. Его команда долго боролась за первое место с «Гуанчжоу Эвергранд», но в этом было больше заслуги других бразильцев – Алекса Тейшейры и Рамиреса. Руководство быстро решило, что им нужен новый звёздный нападающий. Купили Джексона Мартинеса, а Жо оказался в дубле: лимит не позволял ему играть. По крайней мере, на этом экзотическом отрезке карьеры Жо бросил пить. В октябре 2016 года он стал свободным агентом.

«Боже, что со мной происходит?». Как Жо отрёкся от алкоголя Нападающий Жо стал жертвой китайского лимита, признал проблемы с алкоголем и окунулся в учения евангельских христиан.

2016 год: всё сначала

Месяц Жо тренировался и искал новую команду. Но нашёл старую. «Коринтианс» уже пять лет живёт в режиме жёсткой экономии, продавая игроков на десятки миллионов и покупая за копейки. Прошлой зимой «Коринтианс» тоже отпустил несколько игроков, в том числе Алешандре Пато. Жо подписал контракт в ноябре, но приводил себя в порядок ещё несколько месяцев и пропустил чемпионат штата Паулиста. К началу чемпионата страны он был готов.

Первый матч – первый гол. После пяти туров, когда у Жо было шесть голов и передач, стало ясно, что это не был просто эмоциональный всплеск. Тренер Фабио Карилле поставил команде грамотную игру от обороны, в матчах с сильными соперниками «Коринтианс» легко уступает по 65% владения мячом. Жо на острие, он забил 18 голов в чемпионате. Для сравнения, второй бомбардир «Коринтианса», знакомый нам Жадсон, забил всего пять раз.

Стабильно проведённый сезон заканчивается фантастическим результатом: «Коринтианс» обеспечил себе титул за три тура до конца Серии А. Это математически, а фактически всем всё стало ясно ещё раньше. В начале ноября, когда лидер одолел чемпиона, «Палмейрас». Угадайте, кто тогда забил победный гол?

Формально титул тоже принёс Жо: его дубль переломил игру и позволил обыграть «Флуминенсе». Потом точку поставил Жадсон, и в этот момент на трибунах началось безумие.

Видео можно посмотреть в паблике O Canarinho‏ в «Твиттере».

После матча Жо был образцово скромен и благодарил бога.

Видео можно посмотреть на официальном аккаунте футбольного клуба «Коринтианс» в «Твиттере».

«Как я объясняю нашу победу? Никто не может победить без бога. Ещё хочу поблагодарить болельщиков. Торсида верила с первого дня. После прошлого сезона нас критиковали, но на критику нужно отвечать не словами, а работой. Вся команда много работала, это принесло результат».



Среди той части Сан-Паулу, которая празднует, не нам знакомы не только Жо и Жадсон. Роналдо отмечает победу бывшей команды в её футболке. Здесь он заканчивал карьеру, но выиграть чемпионский титул не успел: Роналдо попрощался с футболом в начале 2011 года, а «Коринтианс» стал чемпионом в декабре. Кажется, сейчас Роналдо всем доволен. Он говорит о команде «мы»: «Я очень рад. Мысленно постоянно был с командой. Год был трудным, но мы заслужили этот титул. Теперь хотим продолжить в следующем году. Поддержка болельщиков? Да, я её чувствую, и это прекрасно. Я праздную эту победу с ними. Поздравляю всех».

Видео можно посмотреть на официальном аккаунте футбольного клуба «Коринтианс» в «Твиттере».

Что касается Жо, ему сейчас 30 лет, и он лучший бомбардир и чемпион Бразилии. Он пока ни слова не сказал про сборную, и это правильно. Но с его безумной карьерой ни в чём нельзя быть уверенным.