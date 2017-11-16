«Месси: просто дал Глушакову постирать свою футболку»

Потеря Гондураса, футболка Глушакова у Месси и попытка найти выход из «Лужников» — в лучших комментариях читателей «Чемпионата».

Мостовой объяснил испанским СМИ, почему не работает в российских клубах

tudum:

— Где это видано, чтобы ЦАРЬ учил холопов играть!

mikhail1970:

— А в Испании не дают шанса поработать даже в роле эксперта из-за антироссийских санкций?

Сборная Австралии обыграла Гондурас и вышла на чемпионат мира — 2018

krasosinegoluboy:

— Без Гондураса теперь нет смысла смотреть ЧМ.

Мутко: на чистом английском предлагал Ибрагимовичу играть за сборную России

blackjoker:

— Мутко: Предлагал Пеле играть за сборную, но он сказал, что закончил.

cologero1:

— Ибра ответил ему на грязном английском.

В США хотят организовать турнир для сборных, не попавших на ЧМ-2018

romiros:

— Турнир «Кожаный неудачник 2018». Вот уж где 2 великие сборные Украина и США зарубятся)))

rotor-rus:

— А с раунда плей-офф к турниру подключатся неудачники групповых этапов ЧМ-2018.

Бензема: начал терять уважение к Моуринью, после того как он назвал меня котом

karpovkarpov:

— Моуринью: Просто мой кот постоянно промахивается мимо лотка.

В Перу объявят выходной день, если сборная выйдет на чемпионат мира — 2018

a-l-a-u-d:

— Вот бы в России выходной дали, по поводу выхода на ЧМ…

IKEA: Вентура простит нас, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую

paranoik1:

— Итальянцам надо тоже их потроллить, закрыть все ИКЕА на территории Италии.))))

Глушаков — о футболке Месси: брошу в стирку

rust63:

— Месси — о футболке Глушакова: да выбросил уже…

nicc:

— Месси: я не обменивался футболками с Глушаковым. Просто дал ему постирать свою…

Зидан: всегда любил Россию, русских и всё, что связано с Россией

karpinvalera:

— Зидан 20!8.

«Вест Хэм» отказался от кандидатуры Манчини, узнав запросы итальянца

zimbabweforewer:

— Наверное, требовал, чтобы матчи комментировал Орлов.

Адамов вошёл в тренерский штаб «Ростова»

thebossrussia:

— Будет учить детей, как пасы правильно отдавать — как на Евро-2008 Хиддинку?)

Зырянов: Кокорин и Дзюба в этом сезоне не осилят 35 голов на двоих

modest-85:

— Ну это всё равно что сказать: Кокорин в этом сезоне в одиночку не осилит 35 голов.

В Хабаровске выпала почти месячная норма осадков за три дня до матча с ЦСКА

2c-p:

— Гинер климат там купил!

Агуэро в перерыве матча Аргентина — Нигерия упал в обморок

modzhahed:

— А во втором тайме в обморок упала вся сборная Аргентины.

jimm-di-griz:

— Вспомнил игру Комбарова.

Карпин назвал Асенсио самым талантливым молодым игроком, которого он тренировал

zidane-oskol:

— Зидан донашивает багаж Карпина.

Австралийцы использовали дрон, чтобы подсмотреть тренировку сборной Гондураса

predator001:

— Украинцы использовали дрон, чтобы подсмотреть ЧМ-2018.

«Использовал меня ради секса». Роналду обвинили в измене беременной невесте 12 ноября у Роналду и Джорджины Родригес родилась дочь. А за несколько часов до этого модель Наташа Родригес рассказала об измене Криштиану.

agentkuper:

«за несколько часов до этого модель Наташа Родригес рассказала об измене Криштиану»

— Хорошо хоть Тимуру Родригесу хватает такта промолчать).

Павлюченко: Смолов и Кокорин могли бы играть в АПЛ

corpseburst:

— В АПЛ точно нет. К тому же англичане любят по фамилиям проезжаться — переведи: cockorin и smallof.

Сборная России – худшая команда по рейтингу среди всех участников ЧМ-2018

iwooster:

— Главная задача — выйти из «Лужников».