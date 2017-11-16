«Месси: просто дал Глушакову постирать свою футболку»

tudum:
— Где это видано, чтобы ЦАРЬ учил холопов играть!
mikhail1970:
— А в Испании не дают шанса поработать даже в роле эксперта из-за антироссийских санкций?
krasosinegoluboy:
— Без Гондураса теперь нет смысла смотреть ЧМ.
blackjoker:
— Мутко: Предлагал Пеле играть за сборную, но он сказал, что закончил.
cologero1:
— Ибра ответил ему на грязном английском.
romiros:
— Турнир «Кожаный неудачник 2018». Вот уж где 2 великие сборные Украина и США зарубятся)))
rotor-rus:
— А с раунда плей-офф к турниру подключатся неудачники групповых этапов ЧМ-2018.
karpovkarpov:
— Моуринью: Просто мой кот постоянно промахивается мимо лотка.
a-l-a-u-d:
— Вот бы в России выходной дали, по поводу выхода на ЧМ…
paranoik1:
— Итальянцам надо тоже их потроллить, закрыть все ИКЕА на территории Италии.))))
rust63:
— Месси — о футболке Глушакова: да выбросил уже…
nicc:
— Месси: я не обменивался футболками с Глушаковым. Просто дал ему постирать свою…
karpinvalera:
— Зидан 20!8.
zimbabweforewer:
— Наверное, требовал, чтобы матчи комментировал Орлов.
thebossrussia:
— Будет учить детей, как пасы правильно отдавать — как на Евро-2008 Хиддинку?)
modest-85:
— Ну это всё равно что сказать: Кокорин в этом сезоне в одиночку не осилит 35 голов.
2c-p:
— Гинер климат там купил!
modzhahed:
— А во втором тайме в обморок упала вся сборная Аргентины.
jimm-di-griz:
— Вспомнил игру Комбарова.
zidane-oskol:
— Зидан донашивает багаж Карпина.
predator001:
— Украинцы использовали дрон, чтобы подсмотреть ЧМ-2018.
agentkuper:
«за несколько часов до этого модель Наташа Родригес рассказала об измене Криштиану»
— Хорошо хоть Тимуру Родригесу хватает такта промолчать).
corpseburst:
— В АПЛ точно нет. К тому же англичане любят по фамилиям проезжаться — переведи: cockorin и smallof.
iwooster:
— Главная задача — выйти из «Лужников».