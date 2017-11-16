12 нападающих, которые забили больше Дзюбы на новом стадионе «Зенита»

«Пока не чувствую себя на новом стадионе, как дома. «Зенит» мало матчей провёл на «Арене Санкт-Петербург». Чтобы почувствовать себя здесь так, как мы ощущали себя на «Петровском», нужно, думаю, ещё пять матчей», – признался перед началом нового сезона Артём Дзюба. Но время идёт, а новый дом никак не хочет принимать центрфорварда «Зенита» и открывать ему ворота. Дзюба принял участие уже в 11 безголевых матчах на «Арене Санкт-Петербург»! Сине-бело-голубые начали выступать на ней с конца прошлого сезона, вернувшись на «Петровский», как на домашний стадион, только раз. Это была майская игра с «Краснодаром». По иронии судьбы, Артём тогда стал автором победного гола. Теперь же Дзюбе остаётся с завистью наблюдать за тем, как коллеги-форварды и даже игроки других амплуа кладут мяч в сетку. Вот нападающие, которые в отличие от Артёма уже забивали на большой петербургской арене – от звезды мирового футбола до «простого трудяги» из ФНЛ.
Александр Кокорин
Новый стадион как будто специально построен для Кокорина! Александр на данный момент забил на нём семь голов и является лучшим бомбардиром «Арены Санкт-Петербург». Болельщики увидели в исполнении Кокорина ценнейшие дубли в ворота «Утрехта» и «Реала Сосьедад» в Лиге Европы, важный гол «Спартаку» и нужные мячи «Ахмату» и «Уфе» в РФПЛ. Возможно, у Кокорина появился на новом стадионе какой-то волшебный ритуал, как у целующего штанги Артёма Реброва… Кстати, голкипер «Спартака» тоже забил здесь в отличие от Дзюбы, правда, это был автогол.
Фёдор Смолов
Нападающий «Краснодара» вопреки слухам не перешёл в «Зенит» минувшим летом и ещё не играл на зенитовском стадионе в составе клубной команды, тем не менее, на счету Смолова уже три гола. Все забиты за сборную России. Сперва от Фёдора досталось на Кубке конфедераций сборной Новой Зеландии, а в последней товарищеской игре с Испанией он сотворил дубль. Смолов точно чувствует себя на «Арене Санкт-Петербург» как дома – Роберто Манчини это оценит.
Фёдор Смолов в матче с Испанией
Себастьян Дриусси
Талантливый аргентинец пока не то чтобы не оправдывает надежд, а просто не забивает столько, сколько в своём чемпионате. Хотя после дебютного матча на «Арене Санкт-Петербург», когда Дриусси сделал дубль в ворота «Рубина», от него стали ждать чудес в каждом матче. Ещё раз Себастьян забил в домашней игре «Уфе», так что всего в активе форварда три гола. Это меньше, чем у его соотечественника, атакующего полузащитника Себастьяна Ригони, наколотившего на новом стадионе четыре мяча.
Джефферсон Фарфан
Нападающему «Локомотива» точно понравилось на зенитовском стадионе. Его дубль в ворота команды Манчини в 15-туре РФПЛ обеспечил «железнодорожникам» крупную победу над конкурентом и лидерство в чемпионате. Дзюбе в том матче повезло меньше: его гол отменили из-за положения вне игры. Теперь Фарфан, конечно же, с удовольствием вернётся на «Арену Санкт-Петербург» во время чемпионата мира со сборной Перу.
Аблай Мбенге
Сенегальский нападающий – автор первого гола в ворота «Зенита» на новом стадионе. В мае 2017-го «Ахмат» (точнее, тогда ещё «Терек») под руководством Рашида Рахимова выиграл в Петербурге со счётом 1:0. На старом поле-огороде «Арены Санкт-Петербург» прыжок Мбенге, после которого он поразил ворота сине-бело-голубых, выглядел по телекартинке, как прыжок профессионального прыгуна в длину: куски земли полетели в разные стороны, а мяч – в сетку.
Квинси Промес забил свой мяч с пенальти
Квинси Промес
Дзюба мог бы прервать свою сухую серию, забив гол с пенальти, как это сделал спартаковец Промес в игре с «Зенитом». Однако в составе сине-бело-голубых с «точки» бьёт Доменико Кришито. У итальянского капитана на сегодняшний день два гола на «Арене Санкт-Петербург», как теперь и у испанского пенальтиста Серхио Рамоса. А Промес имеет шанс ещё раз съездить на Крестовский в нынешнем сезоне и забить – в плей-офф Лиги Европы!
Эванс Кангва
Уроженец Замбии приехал в Тулу из Турции, чтобы забить свой первый мяч за «Арсенал» на петербургской арене. Вдобавок гол Кангва привёл к первому поражению команды Манчини в чемпионате России. Наверное, Дзюба перед тем матчем вспоминал, как был беспощадным снайпером у Миодрага Божовича в «Ростове». Но присутствие на стадионе черногорского тренера не добавило фарта Артёму: он вышел на поле в перерыве, а героем вечера стал Кангва.
Дмитрий Полоз
У Полоза не очень клеятся дела в «Зените». Из-за высокой конкуренции среди нападающих Дмитрий играет меньше, чем хотел бы, и пока не блещет результативностью. Однако свой мяч на «Арене Санкт-Петербург» он всё-таки забил. Полоз сравнял счёт в кубковой встрече с петербургским «Динамо», в которой сине-бело-голубые играли вдесятером с 10-й минуты и уступали по ходу – 0:2. Впрочем, «Зенит» и гол Полоза не спас от сенсационного поражения.
Ларс Штиндль
Возможно, после неудачного Евро-2016 Дзюба представлял себе, как забивает за сборную России в финале Кубка конфедераций, вот только центрфорвард «Зенита» турнир пропустил, а автором самого известного гола на «Арене Санкт-Петербург» является нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Германия победила в финале Чили благодаря единственному точному удару Штиндля.
Андре Силва
В летнее межсезонье «Зенит» пытался купить Андре Силву у «Порту». Очевидно, как раз на место Дзюбы. Португальского нападающего перспектива продолжить карьеру в России не заинтриговала – 21-летний на тот момент игрок выбрал «Милан». Тем не менее, Андре Силва вскоре забил в Петербурге. Это случилось в матче Кубка конфедераций между сборными Португалии и Новой Зеландии. Дзюба пока уступает несостоявшемуся конкуренту один мяч.
Криштиану Роналду
Лучший наряду с Лионелем Месси футболист планеты тоже забил на «Арене Санкт-Петербург» раньше Дзюбы. Звезда португальской сборной реализовал пенальти в матче с Новой Зеландией. Будущим летом Роналду и Андре Силва сыграют на чемпионате мира в России. Если им достанется матч в Северной столице, а Дзюба к тому времени так и не забьёт на домашнем стадионе, то португальцы смогут увеличить свой отрыв от Артёма.
Максим Барсов
На одной ступени с Криштиану Роналду в списке бомбардиров нового стадиона находится нападающий «Динамо» СПб Барсов. Максим вместе со своей командой удивил всю страну, выбив «Зенит» в 1/16 финала Кубка России в петербургском дерби. Гол Барсова – результат повышенного настроя и куража, чего, кажется, сегодня так не хватает Дзюбе. Может, Артём наконец-то подружится с «Ареной Санкт-Петербург» перед дерби Северо-запада с «Тосно»?