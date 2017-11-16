12 нападающих, которые забили больше Дзюбы на новом стадионе «Зенита»

Новый стадион «Зенита» не принимает Дзюбу. У Артёма по-прежнему ноль голов на «Арене Санкт-Петербург». Вот, кому везло там больше.

«Пока не чувствую себя на новом стадионе, как дома. «Зенит» мало матчей провёл на «Арене Санкт-Петербург». Чтобы почувствовать себя здесь так, как мы ощущали себя на «Петровском», нужно, думаю, ещё пять матчей», – признался перед началом нового сезона Артём Дзюба. Но время идёт, а новый дом никак не хочет принимать центрфорварда «Зенита» и открывать ему ворота. Дзюба принял участие уже в 11 безголевых матчах на «Арене Санкт-Петербург»! Сине-бело-голубые начали выступать на ней с конца прошлого сезона, вернувшись на «Петровский», как на домашний стадион, только раз. Это была майская игра с «Краснодаром». По иронии судьбы, Артём тогда стал автором победного гола. Теперь же Дзюбе остаётся с завистью наблюдать за тем, как коллеги-форварды и даже игроки других амплуа кладут мяч в сетку. Вот нападающие, которые в отличие от Артёма уже забивали на большой петербургской арене – от звезды мирового футбола до «простого трудяги» из ФНЛ.

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Новый стадион как будто специально построен для Кокорина! Александр на данный момент забил на нём семь голов и является лучшим бомбардиром «Арены Санкт-Петербург». Болельщики увидели в исполнении Кокорина ценнейшие дубли в ворота «Утрехта» и «Реала Сосьедад» в Лиге Европы, важный гол «Спартаку» и нужные мячи «Ахмату» и «Уфе» в РФПЛ. Возможно, у Кокорина появился на новом стадионе какой-то волшебный ритуал, как у целующего штанги Артёма Реброва… Кстати, голкипер «Спартака» тоже забил здесь в отличие от Дзюбы, правда, это был автогол.

Нападающий «Краснодара» вопреки слухам не перешёл в «Зенит» минувшим летом и ещё не играл на зенитовском стадионе в составе клубной команды, тем не менее, на счету Смолова уже три гола. Все забиты за сборную России. Сперва от Фёдора досталось на Кубке конфедераций сборной Новой Зеландии, а в последней товарищеской игре с Испанией он сотворил дубль. Смолов точно чувствует себя на «Арене Санкт-Петербург» как дома – Роберто Манчини это оценит.

Фёдор Смолов в матче с Испанией Фото: Reuters

Себастьян Дриусси

Талантливый аргентинец пока не то чтобы не оправдывает надежд, а просто не забивает столько, сколько в своём чемпионате. Хотя после дебютного матча на «Арене Санкт-Петербург», когда Дриусси сделал дубль в ворота «Рубина», от него стали ждать чудес в каждом матче. Ещё раз Себастьян забил в домашней игре «Уфе», так что всего в активе форварда три гола. Это меньше, чем у его соотечественника, атакующего полузащитника Себастьяна Ригони, наколотившего на новом стадионе четыре мяча.

Джефферсон Фарфан

Нападающему «Локомотива» точно понравилось на зенитовском стадионе. Его дубль в ворота команды Манчини в 15-туре РФПЛ обеспечил «железнодорожникам» крупную победу над конкурентом и лидерство в чемпионате. Дзюбе в том матче повезло меньше: его гол отменили из-за положения вне игры. Теперь Фарфан, конечно же, с удовольствием вернётся на «Арену Санкт-Петербург» во время чемпионата мира со сборной Перу.

Аблай Мбенге

Сенегальский нападающий – автор первого гола в ворота «Зенита» на новом стадионе. В мае 2017-го «Ахмат» (точнее, тогда ещё «Терек») под руководством Рашида Рахимова выиграл в Петербурге со счётом 1:0. На старом поле-огороде «Арены Санкт-Петербург» прыжок Мбенге, после которого он поразил ворота сине-бело-голубых, выглядел по телекартинке, как прыжок профессионального прыгуна в длину: куски земли полетели в разные стороны, а мяч – в сетку.

Квинси Промес забил свой мяч с пенальти Фото: Reuters

Квинси Промес

Дзюба мог бы прервать свою сухую серию, забив гол с пенальти, как это сделал спартаковец Промес в игре с «Зенитом». Однако в составе сине-бело-голубых с «точки» бьёт Доменико Кришито. У итальянского капитана на сегодняшний день два гола на «Арене Санкт-Петербург», как теперь и у испанского пенальтиста Серхио Рамоса. А Промес имеет шанс ещё раз съездить на Крестовский в нынешнем сезоне и забить – в плей-офф Лиги Европы!

Эванс Кангва

Уроженец Замбии приехал в Тулу из Турции, чтобы забить свой первый мяч за «Арсенал» на петербургской арене. Вдобавок гол Кангва привёл к первому поражению команды Манчини в чемпионате России. Наверное, Дзюба перед тем матчем вспоминал, как был беспощадным снайпером у Миодрага Божовича в «Ростове». Но присутствие на стадионе черногорского тренера не добавило фарта Артёму: он вышел на поле в перерыве, а героем вечера стал Кангва.

Дмитрий Полоз

У Полоза не очень клеятся дела в «Зените». Из-за высокой конкуренции среди нападающих Дмитрий играет меньше, чем хотел бы, и пока не блещет результативностью. Однако свой мяч на «Арене Санкт-Петербург» он всё-таки забил. Полоз сравнял счёт в кубковой встрече с петербургским «Динамо», в которой сине-бело-голубые играли вдесятером с 10-й минуты и уступали по ходу – 0:2. Впрочем, «Зенит» и гол Полоза не спас от сенсационного поражения.

Ларс Штиндль

Возможно, после неудачного Евро-2016 Дзюба представлял себе, как забивает за сборную России в финале Кубка конфедераций, вот только центрфорвард «Зенита» турнир пропустил, а автором самого известного гола на «Арене Санкт-Петербург» является нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Германия победила в финале Чили благодаря единственному точному удару Штиндля.

Андре Силва

В летнее межсезонье «Зенит» пытался купить Андре Силву у «Порту». Очевидно, как раз на место Дзюбы. Португальского нападающего перспектива продолжить карьеру в России не заинтриговала – 21-летний на тот момент игрок выбрал «Милан». Тем не менее, Андре Силва вскоре забил в Петербурге. Это случилось в матче Кубка конфедераций между сборными Португалии и Новой Зеландии. Дзюба пока уступает несостоявшемуся конкуренту один мяч.

Криштиану Роналду

Лучший наряду с Лионелем Месси футболист планеты тоже забил на «Арене Санкт-Петербург» раньше Дзюбы. Звезда португальской сборной реализовал пенальти в матче с Новой Зеландией. Будущим летом Роналду и Андре Силва сыграют на чемпионате мира в России. Если им достанется матч в Северной столице, а Дзюба к тому времени так и не забьёт на домашнем стадионе, то португальцы смогут увеличить свой отрыв от Артёма.

Четвёртый худший «Зенит» за последние 11 сезонов. Что дальше? «Зенит» набрал 30 очков за 16 туров РФПЛ. Это мало. Но ровно столько же, сколько и в год первого российского чемпионства в 2007-м.

Максим Барсов

На одной ступени с Криштиану Роналду в списке бомбардиров нового стадиона находится нападающий «Динамо» СПб Барсов. Максим вместе со своей командой удивил всю страну, выбив «Зенит» в 1/16 финала Кубка России в петербургском дерби. Гол Барсова – результат повышенного настроя и куража, чего, кажется, сегодня так не хватает Дзюбе. Может, Артём наконец-то подружится с «Ареной Санкт-Петербург» перед дерби Северо-запада с «Тосно»?